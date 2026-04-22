JNE responsabiliza a la ONPE por retraso en entrega de actas electorales y exige urgente el material

Crisis electoral escala: JNE reclama actas y ONPE reconoce extravíos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los retrasos en la entrega de actas observadas correspondientes a las Elecciones Generales 2026. A través de un comunicado oficial, el organismo informó que, pese a reiteradas solicitudes, los Jurados Electorales Especiales (JEE) no han recibido la totalidad de estos documentos, indispensables para continuar con el cómputo de votos.

Según el pronunciamiento, las actas observadas se encuentran bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), lo que ha impedido su traslado oportuno a las instancias encargadas de resolverlas. Esta situación, advirtió el JNE, viene afectando el desarrollo regular del proceso electoral.

Actualmente, los JEE vienen resolviendo 33.624 actas que ya fueron remitidas. Sin embargo, aún está pendiente la entrega de aproximadamente 30.000 actas adicionales, cuya revisión resulta clave para culminar el conteo de votos.

Miembros de la ONPE trabajan diligentemente en el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2026 en su centro de cómputo. (ONPE)

Falta de actas pone en riesgo el cronograma electoral

El JNE advirtió que la falta de envío de este material no solo retrasa el cómputo, sino que también compromete el cumplimiento del cronograma electoral. Además, señaló que aún no cuenta con los ejemplares de actas que le corresponden para realizar el cotejo ante eventuales apelaciones.

Este procedimiento es necesario para garantizar la revisión de resultados en su calidad de última instancia en materia electoral. Sin estos documentos, el organismo no puede cumplir plenamente con sus funciones.

En ese contexto, el JNE reiteró su pedido a la ONPE para que disponga, “con carácter de urgente y bajo responsabilidad”, la remisión inmediata de todas las actas observadas y de los ejemplares necesarios. El objetivo, precisó, es asegurar la continuidad del proceso y garantizar la transparencia en la proclamación de resultados.

Jorge Valdivia, portavoz del Jurado Nacional Electoral del Perú, muestra los resultados del escrutinio de las elecciones generales celebradas en Lima, Perú, el lunes 20 de abril de 2026. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

ONPE admite pérdida de actas durante el proceso electoral

En medio de estos cuestionamientos, la ONPE reconoció que se han registrado casos de pérdida de material electoral, incluidos documentos clave como actas de votación. La asesora de la jefatura nacional, Katiuska Valencia, confirmó que este tipo de incidentes puede presentarse en distintos procesos electorales.

“Dos mesas que han sido reportadas, en efecto, extraviadas”, señaló, al referirse a casos detectados en distritos como San Juan de Lurigancho y San Borja. Las denuncias fueron reportadas días después de la jornada electoral, en medio del proceso de repliegue del material.

Jorge Valdivia, portavoz del Jurado Nacional Electoral del Perú, muestra los resultados del escrutinio de las elecciones generales celebradas en Lima, Perú, el lunes 20 de abril de 2026. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

La funcionaria explicó que la desaparición de actas está contemplada en el reglamento y que existen protocolos para su tratamiento. También indicó que estos casos son evaluados por los Jurados Electorales Especiales, que determinarán las medidas a seguir.

El tema cobró mayor relevancia tras la difusión de hallazgos de material electoral en distintos puntos de Lima, lo que incrementó las dudas sobre la seguridad del proceso.

Renuncia de Piero Corvetto en medio de la crisis electoral

En este contexto, la crisis derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, luego de varios días de cuestionamientos por las fallas registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

En su carta, el exfuncionario sostuvo que los problemas en el despliegue del material electoral en algunos sectores de Lima lo llevaron a tomar la decisión. Señaló que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial.

En medio de un gran tumulto y un fuerte resguardo policial, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, abandonó la sede de la Fiscalía Anticorrupción en el Cercado de Lima entre gritos y el asedio de la prensa. | Latina Noticias

Corvetto también reconoció que las deficiencias detectadas durante el proceso constituyen un escenario que le impide continuar en el cargo. Además, indicó que existen aspectos que deberán ser esclarecidos mediante investigaciones.

La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia y confirmó que las indagaciones sobre lo ocurrido continuarán. Su salida se produce en medio de denuncias, cuestionamientos y una creciente presión sobre las autoridades electorales.