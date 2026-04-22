Álvaro Barco respalda a ‘Coco’ Araujo como “la persona adecuada” para cambiar el rumbo de Universitario en Liga 1 y Libertadores

Álvaro Barco respaldó a Jorge Araujo. Crédito: Jesús Saucedo/Liga 1.

Universitario atraviesa un momento amargo en la temporada 2026. El conjunto de Odriozola se ha alejado de los líderes de la Liga 1 tras caer ante Melgar, derrota que marcó el fin del ciclo de Javier Rabanal. La decisión de los dirigentes de optar por el entrenador español no salió nada bien y los hinchas apuntaron contra Franco Velazco y Álvaro Barco. Este último, pese a los cuestionamientos, confía en que Jorge ’Coco’ Araujo asumirá las riendas del plantel con la altura que lo demanda.

Barco, director deportivo, salió al frente para respaldar la llegada de ‘Coco’ Araujo al banquillo ‘crema’. Según el dirigente, Universitario está preparado para afrontar una seguidilla de partidos clave bajo el mando del nuevo entrenador, en un contexto de máxima exigencia ante la ausencia de resultados positivos.

“El apoyo es total a ‘Coco’ Araujo y estamos preparados para poder afrontar esta seguidilla de partidos, así que vamos con todo, no queda otra. Hay que revertir esta situación. Es una situación complicada, pero la ‘U’ siempre se ha caracterizado en poder revertir cuando las cosas están complicadas”, declaró Barco en diálogo con ’Jax Latin Media’.

Comunicado de Universitario sobre salida de Javier Rabanal

El exfutbolista recalcó que Araujo dejará de lado la etiqueta de interino, ya que en el fútbol importan los resultados y ahí está el foco actual del club. “El técnico es ‘Coco’ Araujo. Hay que revertir la tabla de posiciones, hay que seguir consiguiendo puntos en la Copa y creo que lo vamos a conseguir con ‘Coco’. Eso de interinamente sabes que en el fútbol no existe, son resultados y ahí apuntamos”, sumó.

El respaldo a Araujo se traduce en una apuesta clara: Universitario necesita victorias inmediatas. “La ‘U’ tiene que ganar mañana, el domingo y el próximo miércoles y en eso estamos comprometidos con ‘Coco’. Es una gran oportunidad, así que esperamos revertir esto en la brevedad posible. Creemos que es la persona adecuada”, añadió Barco.

En ese sentido, Barco dejó por sentado que, mientras se define el próximo comando técnico, Araujo se hará cargo del equipo en los juegos ante Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético por el torneo local; y ante Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores.

La desvinculación del entrenador dejó al equipo en una etapa de interinato, con Jorge Araujo al mando mientras la directiva evalúa opciones para asumir el liderazgo técnico. (Facebook / Universitario de Deportes)

La salida de Javier Rabanal

El director deportivo de la ’U’ también se refirió al fin del ciclo de Javier Rabanal, que quedó marcado por los malos resultados y la presión sobre la dirigencia. “Lamentablemente son cosas del fútbol, es una pena. Todos contratamos a los técnicos por tener una posibilidad de una relación importante. Lamentablemente en el fútbol a veces no sucede. Hay que seguir adelante”, señaló.

Más adelante, explicó que la institución debe anteponer sus intereses y enfocarse en el futuro inmediato. “Los sentimientos hay que dejarlos de lado y hay que pensar que la institución está por encima de todo. Hoy los jugadores están muy comprometidos y ‘Coco’ está con un entusiasmo espectacular”, concluyó Barco, dejando en claro el compromiso del plantel y el nuevo comando técnico para revertir la situación.

¿Cómo le ha ido a Araujo como entrenador de Universitario?

Jorge Araujo registra un balance de tres victorias, tres empates y una derrota como entrenador de Universitario de Deportes. Su debut se produjo con un empate 1-1 ante Sport Boys en el Estadio Monumental, donde Alex Valera aportó el gol ‘merengue’ por el Apertura 2022. La primera victoria de Araujo llegó frente a Atlético Grau en Piura, también gracias a un tanto de Valera. Posteriormente, el equipo venció 3-1 a Alianza Atlético en Ate, con doblete de Valera y gol de Nelinho Quina.

Jorge Araujo celebra el triunfo ante Melgar por la fecha 7 del Torneo Apertura 2023. (Universitario)

En las jornadas siguientes, Universitario igualó ante Carlos Mannucci en Trujillo y obtuvo otro empate, 1-1, frente a Sporting Cristal, con José Zevallos como goleador. La única derrota bajo su mando en esa etapa fue ante Melgar en Arequipa, con un marcador de 2-0.

En 2023, tras la salida de Carlos Compagnucci y antes de la llegada de Jorge Fossati, Araujo asumió nuevamente y consiguió una victoria sobre Melgar en el Monumental, gracias a un autogol de Alejandro Ramos tras un centro de Piero Quispe.