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Sekou Gassama pierde espacio en Universitario: queda fuera del partido contra Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

La ‘Pantera’ empieza a desmarcarse de las planificaciones de Universitario. El técnico interino Jorge Araujo lo ha borrado de su primera lista

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Gassama deja de ser considerado en Ate. - Crédito: Universitario
Gassama deja de ser considerado en Ate. - Crédito: Universitario

Universitario de Deportes continúa su recorrido en el Apertura 2026. En las próximas horas recibirá a Deportivo Garcilaso, en el estadio Monumental, por una jornada pendiente (10°) y en su lista liguera no se consigna a Sekou Gassama, quien al parecer se ubica en la rampa de salida por su desilusionante rendimiento.

La nómina de la ‘U’, conviene mencionar, acaba de ser confeccionada por Jorge Araujo, el entrenador interino que ocupará funciones principales en lugar de Javier Rabanal, a quien se le ha resuelto su contrato de dos años por una administración lastimera que no dio la talla en Ate.

Gassama, que semana tras semana ocupa un foco de atención total a partir de su nulidad como refuerzo estelar, venía siendo considerado con cierta regularidad en los planes del tricampeón peruano. Y si bien no había participado en la última caída contra FBC Melgar, en Arequipa, sí había sumado minutos tanto como titular frente a Coquimbo Unido como entrando de cambio, en el ajustado triunfo ante Alianza Lima.

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación.
Sekou Gassama no seguirá en Universitario. - Créditos: Movistar Deportes / X.

Apoyo inesperado

La reciente llegada de Sekou Gassama con la delegación ‘crema’ a Lima generó sorpresa en el aeropuerto Jorge Chávez, donde dos hinchas franceses lo esperaron con una bandera de Senegal y una pancarta de aliento.

Los aficionados le pidieron que mantuviera la mentalidad fuerte gesto que el atacante agradeció en francés antes de compartir algunos minutos con ellos. La situación, conviene mencionar, sorprendió a más de uno teniendo en cuenta que Sekou es el puntual con menor crédito de aprobación debido a su escasez de minutos y nula producción goleadora.

Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

Sekou Gassama fue una moneda al aire. A pesar de que llevaba más de medio año sin fútbol y fuera de forma, la directiva de Universitario se interesó en su contratación y tras hacer la consulta respectiva con el antiguo DT Javier Rabanal, se aceleró su llegada bajo la etiqueta del goleador para el tricampeón.

Una vez que se instaló en Ate, el hispano-senegalés presentó problemas de adaptación, lesiones físicas y desenvolvimientos avergonzantes. Sin registrar goles ni asistencias en Liga 1 y Copa Libertadores, se ha abierto el debate de si realmente merece seguir en el equipo o la solución pasa por una desvinculación.

Sekou Gassama – Universitario de Deportes – Liga 1 – Torneo Apertura – Perú – deportes – 23 marzo
La condición física de Gassama es un problema en Universitario. - Crédito: Difusión

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