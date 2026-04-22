Nicole Pérez y una publicación con sabor a despedida de Atlético Atenea: “Lo más lindo fue la gente que conocí”

Todo apunta a que el futuro de Nicole Pérez está lejos de Atlético Atenea. Crédito: Redes Atlético Atenea.

”Sin dudas, lo más lindo fue la gente que conocí”, así ha empezado un breve mensaje de Nicole Pérez acompañado de un carrete de fotografías de su paso por Atlético Atenea. La máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 deja muchas pistas acerca de que se marcha del club a buscar nuevos aires tras un curso en que se ha erigido como la más valiosa sobre la pista del Polideportivo Lucha Fuentes.

La deportista argentina había confesado previamente que se encontraba en una etapa de escuchar ofertas luego de su notable desempeño en su primera temporada en la liga nacional. Tampoco había descartado la opción de continuar en el club que la trajo al Perú, en el que ha sido dirigida por su connacional Lorena Góngora, quien la ayudó a sacar su formidable estado de forma, traducido en 526 puntos.

La publicación por medio de su cuenta de Instagram incluye imágenes de toda la temporada. Resaltan instantáneas con Isabel Fernández y con ’Zezé’ Rojas. ”Gracias a todos”, añade y finaliza, quizá dejando en claro que su decisión ya está tomada. Su rendimiento fue superlativo e impulsó a su equipo a competir en los cuartos de final. Pese al sexto lugar final, no caben dudas de que se ganó un lugar exclusivo en la consideración de los aficionados de ’las diosas’.

La publicación de Nicole Pérez que marcaría el final de su vínculo con Atlético Atenea. Crédito: Captura Instagram Nicole Pérez.

Este pronunciamiento llega en un momento en que la temporada aún no ha terminado para Alianza Lima, San Martín, Universitario y Géminis, los clubes que se disputan los cuatro primeros lugares. No obstante, las dirigencias ya han comenzado a planificar el siguiente curso y contar entre sus filas con la atacante argentina representa una de las metas más deseadas del mercado.

¿Nicole Pérez podría ir a Alianza Lima?

La salida de Nicole Pérez de Atenea es casi un hecho, lo que incrementa las especulaciones sobre su futuro inmediato. Alianza Lima, que ya intentó ficharla al inicio de la temporada, intensifica sus gestiones para incorporarla de cara a la próxima campaña. El club ’blanquiazul’ se prepara para revertir la serie final ante la Universidad San Martín, pero en paralelo trabaja en el armado de su plantel para la siguiente edición de la Liga Peruana de Vóley.

En una entrevista con ’Se Formaron Las Parejas’, Pérez admitió que ha recibido propuestas y no descarta ninguna posibilidad: “No sé qué va a hacer Facu todavía, no sé si se queda o se va, pero a mí ya me llegaron propuestas. Aún no he tomado una decisión, pero no cierro las puertas a nada, ya que todos los clubes me parecen excelentes. Por ahora, no hay nada definido, dejo el tema abierto”.

La punta argentina podría dejar Atlético Atenea la próxima temporada. Créditos: Se Formaron Las Parejas / Movistar TV.

La permanencia de Facundo Morando como técnico de Alianza Lima y de la selección argentina es un factor determinante para Pérez, quien ve en este vínculo una oportunidad para acercarse a su objetivo de disputar unos Juegos Olímpicos con su país.

Alianza Lima vs San Martín vuelta: día y hora de la revancha

De acuerdo con la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el segundo partido de la serie se disputará el domingo 26 de abril desde las 17:00 horas. Al igual que el resto de encuentros decisivos del campeonato, el duelo tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, recinto que se ha consolidado como el epicentro del vóley nacional en esta etapa final del torneo.

Canal TV para ver la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión de esta serie por el campeonato estará a cargo de Latina Televisión, que emitirá los partidos tanto en señal abierta como a través de su aplicación y página web oficial. De esta manera, los aficionados podrán seguir cada punto de la final desde distintos dispositivos. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto de la definición, con todos los detalles, incidencias y reacciones que deje el desenlace del campeonato.

Alianza Lima y la Universidad San Martín se citan en la segunda final de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV.