Emotivo encuentro entre Isabel Acevedo con hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez: "Gracias por esa energía maravillosa"

Isabel Acevedo se reencuentra con Melanie Martínez y Camila Domínguez resaltando el valor de los vínculos familiares en la farándula. (Instagram Isabel Acevedo / Camila Domínguez / Melanie Martínez)

El reciente reencuentro entre Isabel Acevedo, popularmente conocida como ‘Chabelita’, Melanie Martínez y Camila Domínguez —hija de Melanie y Christian Domínguez— ha captado la atención en redes sociales.

La visita de la bailarina, quien reside actualmente en Estados Unidos, a la familia de su expareja se produjo durante una breve estadía en Lima y mostró la vigencia de un lazo afectivo que trasciende los conflictos mediáticos y familiares que han rodeado a Christian Domínguez.

Camila Domínguez compartió en historias de Instagram un video en el que se ve a Isabel Acevedo probando los helados artesanales del emprendimiento de su madre, Melanie Martínez. La bailarina expresó su alegría: “Qué lindo verte, mi Melanie preciosa”, y le dio un cálido abrazo, evidenciando la confianza y el cariño que se mantienen entre ambas.

Camila acompañó el video con el mensaje: “Gracias Isa preciosa por venir a probar nuestras delicias”. Melanie Martínez también difundió una fotografía junto a su hija e Isabel Acevedo, agradeciendo la visita: “Gracias por tu visita y por esa energía maravillosa que siempre traes contigo, vuelve pronto Isa bella”.

Camila Domínguez agradece a Isabel Acevedo por probar los helados artesanales del emprendimiento de Melanie Martínez en redes sociales. (Instagram Isabel Acevedo / Camila Domínguez / Melanie Martínez)

El vínculo que perdura entre Camila e Isabel Acevedo

La relación entre Isabel Acevedo y Camila Domínguez se remonta a la etapa en que la bailarina mantenía una relación con Christian Domínguez. En ese entonces, Camila y Acevedo forjaron un lazo cercano, descrito en su momento por la bailarina como “una relación muy bonita” y similar al de hermanas.

Acevedo ha recordado públicamente que compartía tiempo con la adolescente, realizando actividades juntas y manteniendo un trato respetuoso con Melanie Martínez.

En noviembre de 2025, Isabel Acevedo rompió el silencio y envió un mensaje de cariño a Camila y a su madre, señalando: “Era como mi hermanita, salía con ella, hacíamos cositas juntas”. Camila, por su parte, ha manifestado su afecto por Acevedo en redes sociales y entrevistas, destacando el trato recibido y diferenciándolo del que ha tenido con otras exparejas de su padre.

La adolescente ha sido clara al afirmar que los problemas entre sus padres no han influido en su relación con Acevedo y que los conflictos de los adultos deben mantenerse al margen del vínculo que los hijos puedan mantener con las parejas de sus padres.

Isabel Acevedo no dudó en promocionar los helados artesanales de Melanie Martínez y Camila Domínguez, de su emprendimiento de 'Delicias La Monita'. En el video aparecen muy cercanas. Video: Instagram Camila Domínguez

Apoyo al emprendimiento de Melanie Martínez

Durante el reencuentro, Isabel Acevedo mostró su respaldo al emprendimiento de helados artesanales de Melanie Martínez y su hija, sumándose a otras figuras del espectáculo que han promocionado el negocio, como Pamela Franco, Christian Cueva, Vania Bludau, Leonard León y Olenka Mejía.

Esta red de apoyo contrasta con la postura de Christian Domínguez, quien ha rechazado involucrarse en la promoción o consumo de los productos de su expareja. El respaldo entre exparejas y la colaboración en los emprendimientos ha sido interpretado como un ejemplo de sororidad

El encuentro entre Isabel Acevedo, Melanie Martínez y Camila ocurre en medio de un contexto complejo. Camila ha declarado públicamente su distanciamiento con Christian Domínguez, señalando que la falta de contacto no es reciente y que la ausencia paterna ha sido una constante en su vida.

En redes sociales, la joven ha explicado que la presencia de Karla Tarazona en la vida de su padre coincidió con periodos prolongados de lejanía y que los conflictos adultos han impactado su bienestar emocional.

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez . Video: América Hoy

En paralelo, Melanie Martínez enfrenta una nueva denuncia por parte de Christian Domínguez por presunto maltrato psicológico, relacionada con la promoción de su negocio y la reciente canción que grabó junto a Pamela Franco. Martínez ha manifestado su preocupación por el impacto de la denuncia en su estabilidad personal y económica, y ha reiterado que nunca ha impedido el acercamiento entre padre e hija.

La imagen de las tres sonriendo juntas fue recibida con mensajes positivos de seguidores, quienes destacaron la importancia de construir relaciones sanas y de apoyo, especialmente en entornos de alta exposición mediática.

En declaraciones previas, Isabel Acevedo había manifestado que mantiene el mejor deseo para Camila y su madre, y que el respeto y el cariño entre ellas trascienden los problemas entre adultos. Camila, por su parte, ha reiterado que su relación con Acevedo fue significativa y que el trato recibido la marcó positivamente, diferenciándose de la experiencia con otras exparejas de su padre.