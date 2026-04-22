Oleajes anómalos cierran 74 puertos en el litoral peruano: Fenómeno persistirá hasta el viernes 24 de abril

En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), dependiente de la Marina de Guerra del Perú, informó que hasta la mañana del martes 21 de abril, un total de 74 puertos permanecen cerrados en el litoral debido a la presencia de oleajes anómalos de intensidad moderada.

Según el Aviso Especial N.º 15-26 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), este fenómeno, que afecta la costa peruana, se mantendrá, al menos, hasta el viernes 24 de abril.

La situación ha generado el cierre preventivo de terminales marítimos, muelles y caletas en las tres regiones costeras. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que, de los 126 puertos monitoreados, 52 se mantienen abiertos y 74 cerrados. En el litoral norte se reportan 26 puertos cerrados; en el centro, 27; y en el sur, 21.

Entre los puertos afectados en el norte figuran el Muelle Carga Líquida Petroperú, Terminal Multiboyas Negritos, Caleta Guadalupito, Puerto Salaverry, Caleta Huanchaco, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Puerto Pimentel, Terminal Multiboyas Eten, Caleta Colán, Caleta La Islilla, Caleta Tortuga y Puerto Paita.

En el litoral centro, los puertos cerrados incluyen el Muelle 1 (TPMC), Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Caleta Coishco, Caleta Los Chimús, Caleta Santa, Puerto Casma, Puerto Chimbote, Puerto Samanco, Terminal Portuario Muelle N.º 1 y N.º 2, Caleta Carquín, Caleta Vegueta, Caleta Huacho, Caleta Chala, Caleta Lomas, Caleta Nazca, Caleta Puerto Viejo, Puerto San Juan y Puerto San Nicolás.

Por su parte, en el sur, el cierre afecta a la Caleta Atico, Caleta Quilca, Puerto Matarani, Terminal Multiboyas Mollendo, Punta Picata, Terminal Multiboyas Petroperú, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Portuario Tisur, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo, Muelle Fiscal Ilo y Terminal Portuario Marine Trestle Tablones, entre otros.

Oleajes anómalos se extenderá por varios días. (Foto: Andina)

Recomendaciones y monitoreo ante el fenómeno

Ante el incremento de los oleajes anómalos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a las autoridades regionales y locales tomar medidas de precaución para evitar accidentes y daños personales o materiales.

Entre las sugerencias se incluye la suspensión de las actividades portuarias y de pesca, asegurar las embarcaciones y retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, así como evitar actividades deportivas y recreativas en el mar y campamentos cerca de las playas.

El COEN mantiene el monitoreo permanente de los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con el propósito de informar oportunamente a las autoridades y a la población sobre cualquier novedad relacionada con el fenómeno.

Además, se exhorta a las autoridades locales a asumir con responsabilidad el cumplimiento de las recomendaciones y avisos para disminuir los riesgos mientras persistan los oleajes anómalos. El cierre de puertos permanecerá hasta que las condiciones marítimas permitan la reanudación segura de las actividades habituales.