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Brote de leptospirosis se expande en Perú: Cinco fallecidos y más de mil casos bajo vigilancia sanitaria

El Ministerio de Salud confirma 1.045 contagios y refuerza las acciones de prevención ante el avance de la enfermedad en regiones afectadas por las lluvias

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Aumentan muertes por leptospirosis (Composición:
Aumentan muertes por leptospirosis (Composición: Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa) informó esta semana sobre más de 1.000 casos de leptospirosis y cinco fallecidos a nivel nacional, una cifra que enciende las alertas en el sistema sanitario peruano.

El último balance oficial detalla 1.045 personas afectadas, incluyendo tres muertes confirmadas y dos en investigación. Las autoridades han identificado un patrón recurrente: la mayor incidencia se presenta en zonas donde las lluvias han provocado inundaciones y acumulación de aguas estancadas, una situación que se repite con fuerza en la Amazonía y el norte del país.

Regiones bajo presión y factores de riesgo

El brote afecta principalmente a PiuraSan MartínTumbes y Junín, regiones que experimentan el mayor impacto de la temporada de lluvias.

Voceros del Minsa subrayan que la leptospirosis es una enfermedad endémica y su presencia se mantiene durante todo el año, aunque el incremento de casos suele registrarse entre enero y marzo.

El médico César Munayco, portavoz del ministerio, explicó que el contacto con aguas contaminadas, derivadas de inundaciones y charcos, facilita la transmisión de la bacteria Leptospira.

Las brigadas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) han reforzado la vigilancia y la toma de muestras en las 25 regiones declaradas en emergencia, entre ellas AmazonasÁncashArequipaCajamarcaCuscoLambayequeLimaLoretoMadre de DiosPiuraSan MartínTumbes y Ucayali. Según los estándares oficiales, el procesamiento de muestras no debe demorar más de 24 horas desde su recolección.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) recomendó a los habitantes de las zonas afectadas evitar el contacto con aguas estancadas, utilizar botas de goma y guantes, y abstenerse de caminar descalzos en terrenos inundados.

El doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, recordó que “no se debe caminar descalzo en aguas estancadas que se forman de las lluvias”.

El brote de la infección,
El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

Cómo se transmite y cuáles son los síntomas

La leptospirosis se transmite principalmente por la orina de animales, sobre todo roedores, aunque también puede encontrarse en perros y cerdos.

El contagio ocurre cuando la bacteria entra al organismo a través de las mucosas o por microlesiones en la piel al estar en contacto con aguas o suelos contaminados.

El Minsa ha señalado que los brotes pueden surgir en cuarteles militares o sectores donde los roedores contaminan alimentos, lo que representa un riesgo adicional para la población.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y enrojecimiento ocular.

De acuerdo con el Minsa, el 95 % de los pacientes logra recuperarse sin complicaciones severas, aunque entre un 5 % y 10 % puede desarrollar el síndrome de Weil, la forma más grave de la enfermedad.

El ministerio enfatiza la importancia de acudir a un centro de salud frente a síntomas como fiebre o dolor intenso en la pantorrilla, para recibir atención oportuna y evitar complicaciones. Se pide también evitar la automedicación y estar atentos a posibles signos de alerta.

Las poblaciones consideradas de alto riesgo son los agricultores, trabajadores de limpieza, criadores de animales, personal de salud y residentes en zonas inundadas o con saneamiento precario. Los niños y quienes realizan actividades recreativas en charcos o acequias también figuran entre los grupos más expuestos.

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