Perú

Nelly Rossinelli se muestra sin filtros en redes sociales y responde a las críticas por sus manchas en el rostro

La cocinera y exjueza de ‘El Gran Chef Famosos’ responde a críticas sobre su apariencia, relata su experiencia con el melasma y advierte sobre las consecuencias de la exposición solar sin protección

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Nelly Rossinelli responde a las críticas de su piel y se muestra al natural. TikTok
Nelly Rossinelli responde a las críticas de su piel y se muestra al natural. TikTok

Nelly Rossinelli, reconocida por su participación como exjueza en ‘El Gran Chef Famosos’, optó por mostrarse al natural en redes sociales tras recibir comentarios sobre el uso de filtros en sus videos. La cocinera y figura televisiva respondió a las críticas al exhibir en TikTok su rostro sin retoques digitales, abordando de manera directa las diferencias de apariencia que pueden percibirse en sus publicaciones respecto a su imagen fuera de pantalla.

La reacción surgió después de que un usuario notara la ausencia de un filtro en uno de sus videos y lo manifestara en la sección de comentarios. Lejos de esquivar el tema, Nelly Rossinelli ancló la observación para dar una respuesta pública. En su intervención, descartó haber olvidado el filtro y explicó que, al grabar recetas y contenido cotidiano, opta por mostrar su imagen real, sin ediciones. “Se me ve el rostro supermanchado, solo que no lo uso (el filtro) en mis videos de las loncheras. Es tal cual como me levanto y no lo veo necesario porque es la realidad de mi vida”, afirmó la cocinera.

En ese sentido, Rossinelli detalló que, durante sus grabaciones caseras, prefiere la transparencia ante el público. La chef reconoció que a menudo aparece con manchas, ojeras y el cabello sin arreglar, lo que atribuyó a una decisión consciente de no ofrecer una imagen irreal. “No les quiero mostrar algo que no es real”, expresó Rossinelli, quien ilustró en la misma publicación cómo varía su aspecto al utilizar o no filtros digitales.

Convive con el melasma

El punto central de su explicación se enfocó en el melasma que tiene, un trastorno cutáneo que afecta principalmente a mujeres y que se caracteriza por la aparición de manchas oscuras, sobre todo en zonas expuestas del rostro. Nelly Rossinelli explicó que convive con esta condición desde hace varios años y que la sobreproducción de pigmento en la piel es la causa directa de las manchas.

Según su testimonio, recibió numerosos mensajes de seguidores interesados en conocer la razón de las marcas visibles en su cara. “Tengo un melasma muy fuerte que lo habrán notado, por eso me han llegado miles de comentarios diciéndome cómo se me ha manchado la cara tanto y eso les quiero comentar”, mencionó en su video.

La presentadora comparte su historia al convivir con el melasma, responde a observaciones sobre su imagen digital y brinda recomendaciones a adolescentes para evitar daños cutáneos en el futuro. TikTok

Rossinelli aprovechó su plataforma para ofrecer una advertencia sobre el cuidado de la piel, principalmente dirigida a jóvenes y adolescentes. Relató que, durante su infancia y adolescencia, la conciencia sobre la protección solar era escasa y que, en su entorno, el uso de bloqueador no era una práctica habitual. “Jamás en mi vida mi mamá me puso un bloqueador. Vivíamos en la playa prácticamente achicharrándonos”, relató.

Además, recordó prácticas que hoy considera dañinas, como la aplicación de aceite en el rostro para intensificar el bronceado. Según la exjueza de ‘El Gran Chef Famosos’, esta costumbre se consideraba atractiva y popular en su generación.

La presentadora insistió en la importancia de la educación sobre el cuidado de la piel y alertó sobre los efectos negativos de la exposición solar sin protección. Nelly Rossinelli mencionó que, en la actualidad, el acceso a la información y a productos adecuados para la protección solar es mucho más sencillo, lo que representa una diferencia significativa respecto a décadas anteriores. Instó a su audiencia a no repetir los errores del pasado y a priorizar la salud cutánea desde temprana edad.

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Nelly Rossinelli pidió a sus seguidores que usen bloqueador.

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