Perú

Revelan que Piero Corvetto tiene pasaporte italiano que no entregó a la Fiscalía y con el que podría salir del país

Según el programa Contracorriente, el ex jefe de la ONPE solo presentó su pasaporte peruano ante el Ministerio Público y afirmó que únicamente disponía de ese documento

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Corvetto presentó su renuncia tras las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, y acudió a la Fiscalía como testigo en una investigación por presunta colusión
Corvetto presentó su renuncia tras las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, y acudió a la Fiscalía como testigo en una investigación por presunta colusión

Piero Corvetto, hasta hoy jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mantiene un pasaporte italiano vigente que no entregó al Ministerio Público durante la citación a la que acudió este martes, según un informe difundido por el programa Contracorriente de Willax.

De acuerdo con ese medio, el funcionario renunciante solo presentó su pasaporte peruano. Augusto Thorndike, conductor del espacio, señaló que fuentes del Ministerio Público le confirmaron que a Corvetto se le consultó si poseía otro pasaporte válido, algo que él negó.

El documento europeo le daría la opción de salir del país sin impedimentos migratorios, en medio de la investigación por los problemas logísticos detectados en las últimas elecciones generales.

El pasaporte fue emitido el 14 de febrero de 2025 y tiene vigencia hasta el 13 de febrero de 2035. Thorndike también refirió que los hijos de italiano de Corvetto, nacido el 9 de mayo de 1973 en el distrito limeño de Miraflores, cuentan con el mismo documento, a excepción de su esposa.

Piero Alessandro Corvetto
La Fiscalía investiga a Corvetto y otros funcionarios de la ONPE por colusión tras los problemas logísticos en las elecciones, mientras la Policía Nacional ha solicitado su detención preliminar

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios había citado al exjefe de la ONPE este martes a las 16:00 para una entrega voluntaria de información en calidad de testigo.

Corvetto acudió tras presentar su dimisión, decisión motivada por las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, hechos que llevaron a extender la jornada de votación un día y a la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión.

El funcionario remitió su carta de renuncia a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, solicitando poner fin a su designación asumida en 2020 y a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados, a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.

Mencionó que “luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral” en Lima, considera “necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un “contexto de mayor confianza ciudadana” con la ONPE.

Piero Corvetto no va más en la ONPE tras cuestionamientos|ONPE
La Policía Nacional ha ordenado reforzar la seguridad en fronteras, aeropuertos y terminales para evitar una posible fuga de Corvetto mientras se evalúa la solicitud de detención

Minutos después de publicarse la carta, el pleno de la JNJ aceptó su renuncia por unanimidad y comunicó del acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.

Detención

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó previamente que la Policía Nacional (PNP) ha presentado un pedido para detener preliminarmente a Corvetto y explicó que mientras el Ministerio Público no solicite formalmente la detención ante el Poder Judicial, “todavía no hay nada”.

“La policía puede hacer documentos en distintos sentidos, pero mientras no los presente a la fiscalía para evaluar y solicitar la detención preliminar, todavía no hay nada. Tengo entendido que hay un pedido de la policía y el fiscal lo estaría evaluando para solicitarlo al juzgado”, señaló.

El director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, teniente general Manuel Lozada, ordenó extremar las medidas de seguridad y reforzar con personal policial y recursos en los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera, de acuerdo a un documento difundido por la emisora RPP.

Actualmente, la Fiscalía investiga en forma preliminar a los funcionarios de ONPE, encabezados por Corvetto, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, a raíz de las demoras en el reparto del material electoral el día de los comicios, que provocó que 52.000 personas tengan que votar al día siguiente.

Además de los retrasos por varias horas en la apertura de las mesas de votación en Lima, también se denunció el hallazgo de boletas de sufragio abandonadas en tres distritos de la capital.

El refuerzo de la vigilancia policial en terminales y frontera responde, aparentemente, a la intención de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de solicitar a la Fiscalía la detención preliminar por siete días contra el funcionario saliente.

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