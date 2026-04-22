Yuriel Celi atrapado en un vacío administrativo: Sport Boys no logra resolver su inscripción y la FPF se aparta

El caso de Yuriel Celi en Sport Boys sigue sin resolverse.

El caso de Yuriel Celi continúa sin solución y, lejos de destrabarse, suma un nuevo episodio que complica aún más su situación en la Liga 1 2026. A través de un comunicado oficial, Sport Boys informó que la Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió declararse incompetente para pronunciarse sobre la solicitud de inscripción del jugador.

Este pronunciamiento institucional llega cuando ya se han disputado varias fechas del Torneo Apertura, lo que mantiene al futbolista sin poder debutar oficialmente con el cuadro chalaco. La situación, originada por un problema administrativo en su registro, sigue sin encontrar una salida concreta dentro de las instancias deportivas nacionales.

En el documento difundido, Sport Boys explica que la decisión de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas responde a una interpretación restrictiva de sus competencias. Según el club, la entidad consideró que el caso “no forma parte del catálogo de supuestos que dicha instancia puede conocer”, lo que en la práctica deja el reclamo sin resolución en ese nivel.

El comunicado del club chalaco también cuestiona duramente este criterio, señalando que se trata de una visión “meramente formalista” que no toma en cuenta el carácter protector que deberían tener este tipo de procesos en el ámbito laboral deportivo. Para la institución, este enfoque termina perjudicando directamente a Yuriel Celi, quien no puede ejercer su profesión con normalidad.

El delantero fue fichado por los 'rosados' en condición de préstamo por Universitario. (L1 Max)

Sport Boys denuncia vulneración de derechos

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la advertencia sobre el impacto que esta decisión tiene en el jugador. Sport Boys fue enfático al señalar que “este pronunciamiento atenta directamente contra el derecho al trabajo del futbolista profesional”, en referencia a la imposibilidad de Yuriel Celi de competir oficialmente.

Asimismo, el club del Callao sostiene que el fallo también afecta sus intereses institucionales, tras haber incorporado al jugador con la intención de reforzar su plantel para la temporada. En ese sentido, advierten que se está generando un precedente preocupante dentro del sistema.

El comunicado de Sport Boys añade que esta decisión del organismo de la FPF “impone una carga procesal casi imposible de asumir para cualquier futbolista en su condición de trabajador”, lo que —según el club— deja al deportista en una clara situación de indefensión frente a errores administrativos que no le son atribuibles directamente.

El comunicado de Sport Boys sobre la situación de Yuriel Celi. Crédito: Prensa SBA

El caso sigue sin solución tras varias fechas

Pese al paso de las jornadas en la Liga 1, la situación de Yuriel Celi permanece estancada. El mediocampista no ha podido ser inscrito correctamente y, en consecuencia, sigue marginado de la competencia oficial, en un escenario que evidencia vacíos en los procesos administrativos del fútbol peruano.

Ante este panorama, Sport Boys anunció que llevará el caso a otras instancias con el objetivo de revertir la situación. En su comunicado, precisaron que recurrirán “a las instancias correspondientes a fin de defender los derechos laborales de su jugador”, así como para identificar responsabilidades por los perjuicios ocasionados.

Mientras tanto, el futuro inmediato de Yuriel Celi sigue siendo incierto. Atrapado en un conflicto administrativo que no encuentra salida, el futbolista continúa sin poder ejercer su profesión en el campo con el equipo del primer puerto, en un caso que ya trasciende lo deportivo y pone en debate el funcionamiento de las estructuras institucionales del fútbol nacional.