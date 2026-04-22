Clima en Lima: ¿Por qué las neblinas invaden las mañanas y el calor regresa por la tarde?

Mapa meteorológico exhibe temperaturas para distritos en Lima. El segmento detalla pronósticos de SENAMHI sobre bajas temperaturas, densa neblina y garúas en la capital por el anticiclón del sur.

La ciudad, acostumbrada recientemente a amaneceres despejados y temperaturas elevadas a lo largo de los últimos meses, experimentó un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas que modificó el ritmo habitual de sus ciudadanos. Una densa neblina y una inesperada garúa sorprendieron a los habitantes de Lima durante los últimos días.

La presencia de neblina y bajas temperaturas se hizo evidente en zonas como la vía Expresa, donde la visibilidad descendió considerablemente y el aire adquirió un matiz gélido. Según reportó Tv Perú, los limeños se vieron obligados a adaptar sus rutinas matutinas ante un escenario climático atípico para la temporada.

SENAMHI habla sobre cambio de clima en Lima

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), en los distritos cercanos al litoral limeño las temperaturas oscilaron entre 17 y 20 grados Celsius , mientras que la humedad relativa alcanzó el 90%. Tv Perú informó que esta combinación favoreció la formación de neblinas densas, un fenómeno que ocurre cuando el aire húmedo entra en contacto con superficies frías, generando condensación y reduciendo la visibilidad en las primeras horas del día.

SENAMHI advierte que las mañana frías seguirán por los siguientes días debido al choque del anticiclón

Especialistas del SENAMHI explicaron a Tv Perú que este episodio climático no implica necesariamente un descenso sostenido de las temperaturas máximas en la capital. Según la entidad, el fenómeno responde al choque entre los remanentes del fenómeno de El Niño y la influencia del anticiclón del sur, una masa de aire frío que se desplaza desde el hemisferio sur hacia la costa peruana. Esta interacción origina condiciones ideales para la formación de neblinas y garúas, especialmente en los meses de transición entre estaciones.

Fenómeno El niño

El fenómeno de El Niño, persistente en la región durante los últimos meses, ha generado alteraciones en los patrones habituales de temperatura y precipitación en la costa peruana. Según Tv Perú, la continuidad de este evento climático mantiene la posibilidad de días calurosos y soleados, pero introduce episodios de inestabilidad que se manifiestan en mañanas frías y húmedas. El anticiclón del sur, por su parte, actúa como un bloqueador de masas de aire cálidas provenientes del interior, favoreciendo la acumulación de humedad en la franja costera.

La presencia de neblinas densas no es exclusiva de la capital, aunque su impacto se intensifica en ciudades costeras como Lima, donde la proximidad al océano Pacífico y las corrientes marinas frías potencian la formación de estos bancos nubosos. Según información de Tv Perú, el fenómeno suele registrarse con mayor frecuencia entre los meses de abril y septiembre, coincidiendo con el inicio del otoño y el avance hacia el invierno austral.

“La humedad alta en la mañana puede dar paso a una jornada calurosa en pocas horas, por lo que se recomienda vestirse por capas y mantenerse hidratado”, aconsejó un vocero de la institución en declaraciones recogidas por Tv Perú.

SENAMHI advierte que las mañana frías seguirán por los siguientes días debido al choque del anticiclón.

Efectos del cambio de clima

El fenómeno no solo alteró la percepción térmica de la población, sino que también generó efectos económicos inmediatos. Los vendedores de desayunos experimentaron un incremento en la demanda de productos calientes, entre los que destacaron la maca power, la quinua con leche, el café y la soya, bebidas tradicionales que ofrecen energía y calor ante los fríos inesperados. La mañana fría impulsó a muchos ciudadanos a buscar alternativas para mitigar la sensación de humedad y baja temperatura.

“Hoy vendimos el doble de maca y quinua con leche que un día normal”, relató una vendedora de la zona de La Victoria a Tv Perú, mientras atendía a una fila de clientes que buscaban iniciar la jornada con una bebida reconfortante.

El tránsito durante la mañana también se vio afectado por la escasa visibilidad. Conductores en la vía Expresa y otras arterias principales reportaron dificultades para desplazarse de manera habitual. “La neblina era tan densa que costaba ver los autos a pocos metros”, comentó un usuario del transporte público entrevistado por Tv Perú. Las autoridades municipales recordaron la importancia de reducir la velocidad y mantener las luces encendidas en estos casos.

La meteorología de Lima, marcada por la alternancia entre mañanas frías y tardes calurosas, refleja la complejidad de los sistemas atmosféricos que convergen en la costa central del Perú. Los especialistas del SENAMHI subrayaron que estos cambios abruptos continuarán mientras persista la influencia combinada del fenómeno de El Niño y el anticiclón del sur, condiciones que seguirán generando episodios de neblina, garúa y temperaturas variables en las próximas semanas.