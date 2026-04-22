Yvonne Frayssinet lamenta el retiro de Adolfo Chuiman de Al Fondo Hay Sitio: “Decidió descansar y se lo merece”

Yvonne Frayssinet, reconocida actriz de la televisión peruana, expresa su sentir sobre la decisión de su colega Adolfo Chuiman de retirarse de "Al Fondo Hay Sitio", destacando su merecido descanso.

La actriz Yvonne Frayssinet se refirió a la reciente salida de Adolfo Chuiman de la serie Al Fondo Hay Sitio, donde ambos compartieron elenco por varias temporadas. El retiro de Chuiman ha marcado un cambio relevante dentro de la producción, pues se trata de uno de los personajes más emblemáticos para la audiencia.

En conversación con La República, Frayssinet explicó que mantiene contacto con su colega y que su decisión responde a motivos personales.

“Él está bien. De vez en cuando conversamos. Quizás extrañe el trabajo porque él es un actor de verdad. Pero decidió descansar un poco. Y está bien, se lo merece. Toda la vida ha trabajado. Es su decisión”, precisó la intérprete.

La reconocida actriz Yvonne Frayssinet sonríe mientras sostiene un galardón, tras expresar su pesar por el retiro de Adolfo Chuiman de 'Al Fondo Hay Sitio'.

La salida de Chuiman no fue la única que impactó a Frayssinet. La actriz también se pronunció sobre el alejamiento de David Almandoz, responsable de dar vida a Pepe en la historia. Almandoz declaró que su retorno a la serie fue forzado, algo que tomó por sorpresa a Frayssinet. “Recién me entero que ha hecho esos comentarios. Bueno, su decisión, sus palabras. Una pena que se haya retirado”, sostuvo.

La actriz destacó la importancia de los personajes y la estabilidad de los roles en las series de formato sitcom. Según sus palabras, “En los ‘sitcom’ no se pueden cambiar a los personajes. Tú no puedes cambiar a Joel y que sea ingeniero. Por eso es el éxito también. Si todos evolucionan, no hay tanto encanto. Los defectos son interesantes. La gente se identifica más con los defectos que con las virtudes”, expresó la artista.

Al analizar la permanencia de Al Fondo Hay Sitio en la pantalla peruana, Frayssinet señaló que el programa mantiene una audiencia fiel, a pesar de las críticas que surgen sobre la duración de la serie. “La gente opina lo que quiera. Yo no leo, pero a veces veo que dicen ‘ya me cansé, pero pasó esto, pasó lo otro’. O sea, no se la pierden, la gente está prendida. A mí me interesa verla. Yo me río, me parece muy divertida”, agregó.

Yvonne Frayssinet habló sobre la muerte de Peter McKay.

Consultada sobre el secreto detrás del éxito de la serie, Frayssinet atribuyó la vigencia de la producción a la suma de diferentes factores. “Yo creo que es la conjunción de factores. Los libretistas son tan ingeniosos, no lo pueden negar. Los actores son carismáticos, son muy queridos. El ritmo, la misma producción, es hermoso lo que se ve. Son factores que se van juntando”, explicó la actriz, quien forma parte del elenco desde el inicio.

Yvonne Frayssinet asegura que no se retirará de AFHS

A sus 76 años, Yvonne Frayssinet mantiene una intensa carga de trabajo. Además de participar en Al Fondo Hay Sitio, la actriz reparte su tiempo entre tres obras de teatro, lo que requiere una estricta organización de su rutina diaria.

“Soy una sacrificada, yo amo mi trabajo y me distraigo. Y lo disfruto”, comentó Frayssinet, quien enfatizó su entrega al oficio y manifestó su esperanza de que los reconocimientos a los artistas lleguen en vida.

En contraste con algunos de sus compañeros que optaron por alejarse de la televisión, Frayssinet descartó cualquier posibilidad de retiro. “¡Ay, no!, a los tres días estaré trepándome en las paredes”, afirmó con humor. La actriz detalló que se encuentra involucrada en varios proyectos teatrales que se desarrollarán durante los próximos meses.

El estreno de la temporada 13 de Al Fondo Hay Sitio este lunes 16 de marzo en América TV causa gran expectativa entre los fans peruanos. (Instagram Al Fondo Hay Sitio)

“Estoy trabajando en tres obras al mismo tiempo. En julio-agosto voy a estar en temporada y en septiembre en otra obra. Así que no sé qué voy a hacer con mi tiempo. Eso lo voy a resolver”, indicó.

La intérprete reafirmó su decisión de seguir activa en el ámbito artístico. “De verdad no he pensado en retirarme. A veces me preguntan hasta cuándo vas a trabajar, (respondo) hasta que me dé la gana. ¿Por qué voy a dejar algo que me gusta hacer, me tratan muy bien, me llevan y me traen. Soy considerada, tengo un personaje tan bonito que me gusta hacerlo, tan lleno de matices. ¿Por qué lo voy a dejar? ¿Para qué?”, concluyó Frayssinet.