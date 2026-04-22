Loreto: Secuestran embarcación fluvial que transportaba petróleo con varios tripulantes y exigen S/2 millones para liberarla

En Iquitos, miembros de la comunidad Providencias interceptaron una embarcación que transportaba petróleo crudo y ahora exigen un rescate de 2 millones de soles para su liberación. El jefe de operaciones de la empresa, que logró escapar, denuncia el hecho como un presunto delito de extorsión. | Latina

Un convoy fluvial de la empresa RICSA que transportaba 10.500 barriles de petróleo crudo permanece retenido desde el pasado 12 de abril en el distrito de Trompeteros, región Loreto, en un caso que ya es investigado por las autoridades por presuntos delitos de secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos.

El hecho ocurrió a las 5:20 a.m. en el río Corrientes, cuando unas 25 personas a bordo de pequeñas embarcaciones interceptaron violentamente al convoy y obligaron a sus tripulantes a cambiar de ruta hacia el centro poblado de Providencia, bajo amenazas, según denunció la compañía.

Siete tripulantes permanecen retenidos

La empresa sostiene que al menos siete ciudadanos peruanos continúan privados de su libertad, luego de que los intervenidos tomaran el control del remolcador Coseda I y forzaran el abandono de la barcaza Pacífico XIX, una estructura de gran tamaño utilizada para el traslado del crudo.

Vista aérea de una embarcación petrolera y su barcaza siendo rodeadas por varias lanchas pequeñas en un río de Loreto, en un incidente calificado como secuestro. (Latina)

Paúl Vigo, gerente de operaciones de RICSA, afirmó que los trabajadores fueron reducidos mediante presión física y verbal, y que actualmente enfrentarían afectaciones psicológicas y vulneración de sus derechos laborales.

Exigen S/2 millones para liberación

De acuerdo con la denuncia empresarial, los responsables estarían condicionando la devolución de la embarcación y la liberación del personal al pago de S/2 millones en efectivo.

RICSA indicó que entregó a las autoridades presuntos audios en los que se escucha dicha exigencia económica, material que forma parte de la investigación fiscal en curso.

La compañía identificó como presuntos promotores de la medida al apu de Providencia, Manuel Peraza Sandi, así como al teniente gobernador Gary Peraza Valera y al presidente de una federación local, Isaías Saboya Mayanchi.

Hasta el momento, no se conoce una versión pública de los mencionados dirigentes sobre las acusaciones.

Alertan riesgo ambiental en el río Corrientes

RICSA advirtió que mantener la carga de crudo sin supervisión técnica especializada representa un riesgo ambiental grave para el ecosistema del río Corrientes, debido a la posibilidad de manipulación indebida de la barcaza.

Además, aseguró que la paralización del transporte afecta el abastecimiento energético de la zona y frena recursos vinculados al canon petrolero para Loreto.

Piden operativo urgente

La empresa señaló que notificó del caso a la Capitanía de Puerto de Iquitos y a la IV Macro Región Policial desde el 17 de abril, exigiendo una intervención inmediata para rescatar a los trabajadores y recuperar la embarcación.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que las diligencias preliminares ya se desarrollan bajo una línea de investigación relacionada con presunta criminalidad organizada.

Números de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.