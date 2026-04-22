¿Pensando en cambiar de personal? Cuidado: cada nuevo trabajador puede salirle 1,8 veces más caro a la empresa

El proceso de sustitución de empleados inadecuados impacta la productividad y eleva los costos de recursos humanos.

Contratar a la persona equivocada es un error que puede pasarle factura a cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector. En un contexto donde la competencia por el talento se intensifica y la eficiencia es un objetivo prioritario, la selección adecuada de colaboradores resulta fundamental para el desarrollo y la estabilidad del negocio.

Más allá del impacto en el clima laboral, una mala contratación representa un golpe directo y profundo para las finanzas y la operatividad de la organización. Según estimaciones del sector, el costo de reemplazar a un trabajador que no cumple con las expectativas puede llegar hasta 1,8 veces su salario anual.

Esta suma contempla varios factores: la remuneración pagada durante el tiempo donde el empleado no alcanzó los objetivos, el gasto en procesos de reemplazo y selección, y el periodo de adaptación que requiere el nuevo ingreso para alcanzar la productividad esperada.

¿Por qué un error de contratación afecta tanto?

Erick Iparraguirre, Regional Executive Associate de Trust Consulting, señala que el impacto real de una mala contratación trasciende el simple despido o el pago de liquidaciones. “Incluye lo que esa persona dejó de producir y el tiempo que toma volver a estabilizar el rol”, indica el especialista.

El problema suele comenzar en procesos de selección acelerados, en los que la presión por cubrir una vacante deriva en evaluaciones superficiales del perfil. Cuando esto ocurre, las probabilidades de cometer errores aumentan de forma considerable.

Errores en la selección de cargos estratégicos generan retrasos de hasta cinco años en el desarrollo empresarial.

El efecto negativo se agrava en posiciones estratégicas o de liderazgo. Mientras más alto es el cargo, mayor es el costo y el daño potencial para la empresa.

En estos casos, una contratación equivocada puede afectar la operatividad, la ejecución de planes y la toma de decisiones clave, generando consecuencias financieras y organizacionales que pueden durar años.

Liderazgo y cargos clave: multiplicador de riesgos

No todos los errores pesan igual. En posiciones operativas, la empresa puede corregir más rápido, asumiendo un impacto limitado. Pero cuando la falla se produce en cargos de liderazgo, como un gerente general, los efectos pueden marcar el rumbo de la organización durante mucho tiempo.

“Una contratación fallida en la gerencia general puede retrasar el desarrollo de la compañía hasta por cinco años”, advierte Iparraguirre, quien destaca que la influencia de estos líderes abarca tanto la estrategia como la cultura organizacional.

En sectores como la agroindustria, donde las decisiones de personal están vinculadas a ciclos productivos y variables externas, una mala elección en momentos críticos puede traducirse en pérdidas millonarias. El tiempo perdido y la oportunidad desaprovechada tienen consecuencias que trascienden los balances anuales.

Seleccionar personal sin análisis profundo implica pérdidas millonarias, especialmente en sectores como la agroindustria.

El reclutamiento, decisión estratégica y no mero trámite

A pesar de la evidencia, muchas empresas continúan abordando el reclutamiento como un trámite administrativo, centrado solo en cubrir vacantes lo antes posible. Este enfoque ignora el verdadero peso que tiene una contratación en el desempeño global del negocio.

La conclusión es contundente: el reclutamiento no debe verse como un gasto administrativo ni como una simple carrera contra el reloj para cubrir plazas vacantes. Es una decisión estratégica que impacta directamente en el desarrollo, la evolución y el logro de los objetivos de la organización.

“Elegir bien es invertir en el futuro y en la sostenibilidad de la empresa, asegurando su competitividad en el mercado”, destaca el análisis.