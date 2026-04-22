Perú

Extirpan tumor y restauran seis órganos en intervención inédita a paciente de 82 años

Durante cinco horas, un equipo multidisciplinario extirpó la vesícula biliar, la vía biliar principal, cuatro segmentos del duodeno, parte del estómago, la cabeza del páncreas y 10 centímetros de yeyuno

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El procedimiento estuvo a cargo del cirujano oncólogo Jhon Rojas Saldívar, quien eligió la técnica de Whipple, una de las más complejas en el ámbito abdominal - Créditos: Essalud.
El procedimiento estuvo a cargo del cirujano oncólogo Jhon Rojas Saldívar, quien eligió la técnica de Whipple, una de las más complejas en el ámbito abdominal - Créditos: Essalud.

Elena Sánchez Barrón, de 82 años, se convirtió en protagonista de un avance quirúrgico en el Hospital Nacional Alberto Sabogal, perteneciente al Seguro Social de Salud (Essalud), donde un equipo de especialistas logró extirpar y reconstruir simultáneamente seis órganos afectados por un tumor.

Esta intervención, considerada una de las más complejas de la cavidad abdominal, permitió erradicar un cáncer de ampolla de Váter que ponía en peligro su vida y representa un hito dentro de la cirugía oncológica nacional.

El procedimiento fue dirigido por el cirujano oncólogo Jhon Rojas Saldívar, quien explicó que la paciente presentaba una condición de alta complejidad, lo que exigía una operación de precisión excepcional.

Según el galeno, se optó por la técnica de Whipple, una metodología quirúrgica de máxima dificultad que consiste en la resección simultánea de seis estructuras anatómicas. “Es una cirugía sumamente difícil, de mucho riesgo, que consiste en extirpar seis órganos simultáneamente”, indicó el especialista.

El procedimiento estuvo a cargo del cirujano oncólogo Jhon Rojas Saldívar, quien eligió la técnica de Whipple, una de las más complejas en el ámbito abdominal - Créditos: Essalud.
El procedimiento estuvo a cargo del cirujano oncólogo Jhon Rojas Saldívar, quien eligió la técnica de Whipple, una de las más complejas en el ámbito abdominal - Créditos: Essalud.

La cirugía se extendió durante cinco horas, en las que un equipo multidisciplinario logró extirpar con éxito la vesícula biliar, la vía principal, cuatro segmentos del duodeno, una porción del estómago, la cabeza del páncreas y 10 centímetros de yeyuno, sección del intestino delgado.

La intervención exigió una coordinación precisa y una preparación exhaustiva, especialmente teniendo en cuenta la edad avanzada de la paciente, lo que incrementaba significativamente el riesgo operatorio.

El doctor Rojas Saldívar destacó que, a pesar de la magnitud del reto, la estrategia preoperatoria y el monitoreo constante durante el procedimiento permitieron obtener resultados favorables. La paciente, en este contexto, se benefició de una recuperación que fue calificada como “espectacular” por el equipo médico, ya que superó los estándares habituales para este tipo de cirugía mayor.

En el caso de Elena Sánchez Barrón, la evolución postoperatoria fue atípica: no requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI), toleró líquidos desde el primer día y recuperó la movilidad a las 48 horas, algo poco frecuente en intervenciones de tal complejidad.

Elena Sánchez Barrón, de 82 años, fue sometida a una cirugía de alta complejidad en el Hospital Nacional Alberto Sabogal - Créditos: Essalud.
Elena Sánchez Barrón, de 82 años, fue sometida a una cirugía de alta complejidad en el Hospital Nacional Alberto Sabogal - Créditos: Essalud.

A los cinco días de la operación, recibió el alta hospitalaria y pudo regresar a su hogar en el Callao. Según el hospital, este desenlace refuerza la importancia de la atención especializada y la capacitación continua del personal médico en el ámbito público.

Desde 1990, Elena se ha dedicado a la cocina solidaria en un comedor popular de su comunidad, donde ha brindado apoyo alimentario a personas vulnerables durante más de 30 años.

Hoy, tras este proceso, afirma sentirse lista para retomar sus actividades cotidianas, incluyendo su participación en el club de adulto mayor local. La recuperación le permitirá volver a compartir tiempo con sus ocho nietos y tres bisnietos, además de retomar las labores comunitarias que realiza desde hace décadas.

Cirujanos extraen tumor de cinco kilos

Ana Llacsaguache García, piurana de 41 años, recuperó su salud tras una intervención de alta complejidad en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo. Un equipo multidisciplinario liderado por el doctor Juan Rodríguez Terrones extirpó un tumor maligno de cinco kilos ubicado en la zona retroperitoneal, el cual comprimía órganos vitales como el hígado y el riñón derecho.

El procedimiento, que se extendió por más de cinco horas, exigió precisión extrema debido a la fuerte adherencia de la masa a vasos sanguíneos y estructuras esenciales. Durante tres años, la paciente soportó dolor abdominal persistente hasta que fue diagnosticada con liposarcoma de grado 1.

Tras la cirugía y una recuperación favorable, Ana fue dada de alta y pudo reencontrarse con su familia. El gerente hospitalario, Fernando del Valle Espejo, destacó que este resultado evidencia la capacidad del centro para resolver patologías complejas gracias al trabajo especializado y la tecnología avanzada.

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