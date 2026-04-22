Perú

Tilsa Lozano y su curioso mensaje tras ampay con empresario inmobiliario: “Merecemos que nos miren…”

La exmodelo publicó una reflexión antes de que el empresario Andrés Muñoz la negara y la dejara en la ‘friendzone’

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La ex 'vengadora' Tilsa Lozano parece haber encontrado el amor nuevamente. Un video la muestra muy acaramelada con un misterioso hombre, confirmando los rumores sobre su nuevo romance. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente polémica en torno a Tilsa Lozano ha tomado un giro más emocional tras la reaparición de una publicación en sus redes sociales que, con el paso de las horas, ha adquirido un significado distinto para sus seguidores.

En medio de la difusión de las imágenes comprometedoras junto al empresario inmobiliario Andrés Muñoz y las declaraciones de este negando cualquier vínculo sentimental, una frase compartida por la exmodelo ha comenzado a interpretarse como un reflejo de su estado emocional en ese momento.

Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.
Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un mensaje previo que hoy cobra otro sentido

Horas antes de que se hicieran públicas las imágenes de su viaje a Cartagena, Tilsa publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que, en ese momento, pasó relativamente desapercibido. Sin embargo, tras el desarrollo de los acontecimientos en Magaly TV La Firme, el contenido ha sido rescatado por usuarios y difundido ampliamente, generando diversas interpretaciones.

“Merecemos que alguien nos mire, como si fuéramos su deseo cumplido”, escribió la exconductora, una frase que hoy es leída bajo una nueva luz, especialmente después de que el contexto cambiara de manera abrupta.

Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Composición Infobae / Carol Ruiz.
Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Composición Infobae / Carol Ruiz.

La declaración que cambió la narrativa

Sin embargo, la percepción generada por las imágenes dio un giro inesperado cuando el empresario fue consultado por la prensa sobre su relación con Tilsa Lozano. Su respuesta fue clara, directa y reiterativa, descartando cualquier tipo de romance.

“No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”, afirmó, marcando distancia frente a las especulaciones.

Esta declaración generó un contraste evidente con el contenido difundido. Mientras las imágenes sugerían una relación cercana con tintes románticos, sus palabras redujeron el vínculo a una amistad de larga data, lo que alimentó el debate público y dio paso al concepto de ‘friendzone’ en el que muchos situaron a la exmodelo.

Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.
Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.

El impacto emocional y la lectura del público

A partir de ese momento, la frase publicada por Tilsa Lozano comenzó a circular nuevamente, pero con una carga emocional distinta. Usuarios en redes sociales la vincularon directamente con lo ocurrido, interpretándola como una posible señal de lo que la exmodelo esperaba o sentía antes de que la situación se hiciera pública.

El contraste entre el mensaje —que habla de ser vista como un “deseo cumplido”— y la respuesta del empresario —que insiste en una amistad— ha sido uno de los elementos más comentados. Para muchos, esta diferencia evidencia una posible desigualdad en las expectativas emocionales entre ambas partes.

Sin embargo, también existen voces que consideran que se trata de una coincidencia interpretada a posteriori, recordando que las publicaciones en redes sociales pueden tener múltiples significados y no necesariamente están vinculadas a un hecho específico.

Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.
Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Quién es el acompañante?

El hombre que aparece en las imágenes ha sido identificado como Andrés Muñoz Álvarez Calderón, un arquitecto vinculado al rubro inmobiliario. Su perfil público indica que desarrolla actividades empresariales en este sector y que mantiene presencia en redes sociales, donde también comparte aspectos de su vida personal.

Además, se conoce que practica jiu jitsu, disciplina en la que ha alcanzado el cinturón negro, lo que forma parte de su identidad pública fuera del ámbito empresarial.

De acuerdo con lo expuesto en el reportaje televisivo, el empresario tendría una relación previa, aunque actualmente se encontraría separado, información que incrementó el interés mediático y añadió un nuevo elemento al análisis del caso.

Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.
Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.

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