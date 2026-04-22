Tilsa Lozano y su beso apasionado con ‘nuevo amor’, pero él la niega pese a viaje a Colombia: “Somos amigos de años”

Magaly TV La Firme presenta un ampay exclusivo de Tilsa Lozano junto a su nuevo galán, el arquitecto Andrés Muñoz. La pareja fue captada viajando a Cartagena y en una apasionada despedida, a pesar de que él figura como casado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La exmodelo Tilsa Lozano vuelve a estar en el centro de la atención tras su separación de Jackson Mora. Esta vez, la conductora fue captada en una situación romántica junto a un misterioso acompañante.

Las imágenes, difundidas en el programa de Magaly Medina, generaron numerosos comentarios y especulaciones, no solo por la evidente cercanía entre ambos, sino también por el giro inesperado que tomó la historia cuando el hombre negó cualquier relación sentimental.

Todo comenzó con la emisión de un reportaje en ‘Magaly TV La Firme’ este 21 de abril, donde se revelaron imágenes de la popular ‘Tili’ durante un viaje a Cartagena, en Colombia. El material mostró a la exmodelo acompañada de un hombre identificado como Andrés Muñoz, con quien habría compartido momentos que, a simple vista, reflejan una relación cercana.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

Las cámaras captaron situaciones que rápidamente llamaron la atención: ambos fueron vistos pasando la noche juntos, tanto antes como después del viaje, además de mostrarse en actitud cómplice durante diversas escenas.

çLa cercanía entre ambos no solo se limitó a gestos de confianza, sino que incluyó besos y muestras de afecto, lo que llevó a muchos a asumir que se trataba del inicio de un nuevo romance en la vida de la exmodelo.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

Imágenes que hablan por sí solas

Durante la emisión, el programa conducido por Magaly Medina presentó una secuencia de escenas en las que se aprecia claramente la complicidad entre Tilsa Lozano y su acompañante. Desde caminatas juntos hasta momentos más íntimos, el material dejó poco espacio para interpretaciones ambiguas.

Uno de los aspectos más comentados fue la naturalidad con la que ambos interactuaban, como si existiera una conexión consolidada. Las imágenes de besos, reforzaron la percepción de que no se trataba de una simple amistad.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, el hecho de que compartieran espacios privados durante la noche incrementó las sospechas sobre una relación más allá de lo casual. Para muchos espectadores, estos elementos eran suficientes para confirmar que existía un vínculo sentimental.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

El dato que encendió más dudas

Sin embargo, el reportaje no solo se limitó a mostrar las imágenes. La propia Magaly Medina añadió un elemento que elevó aún más la controversia: el acompañante de Tilsa Lozano tendría esposa, aunque —según se precisó— ambos estarían separados.

Otro punto que llamó la atención fue la diferencia en el manejo de redes sociales tras el viaje. Mientras Tilsa Lozano compartió contenido de su experiencia en Cartagena, su acompañante optó por mantener un perfil bajo y no publicar imágenes del recorrido, lo que para algunos podría interpretarse como una señal de discreción o incluso de distanciamiento.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

La versión del ‘galán’

El giro más inesperado de la historia llegó luego de la difusión del reportaje. El equipo de ‘Magaly TV La Firme’ logró comunicarse con Andrés Muñoz, quien fue consultado directamente sobre su relación con Tilsa Lozano.

Lejos de confirmar lo que las imágenes parecían evidenciar, el arquitecto negó tajantemente cualquier vínculo amoroso. Su respuesta fue directa y reiterativa: “No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”. Mientras las imágenes sugerían una relación íntima, sus palabras redujeron el vínculo a una amistad de larga data, generando aún más dudas sobre lo ocurrido.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

Una historia abierta

Por ahora, la exmodelo no ha brindado una declaración directa que confirme o desmienta lo ocurrido, lo que mantiene la historia en desarrollo. Su silencio contrasta con la contundencia de las imágenes y la negativa de su acompañante, dejando espacio para nuevas interpretaciones.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.