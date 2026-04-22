Tilsa Lozano: ¿Quién es Andrés Muñoz, el ‘amigo’ casado de la exmodelo y por qué la dejó en la ‘friendzone’ tras besarla y viajar juntos?

La ex 'vengadora' Tilsa Lozano parece haber encontrado el amor nuevamente. Un video la muestra muy acaramelada con un misterioso hombre, confirmando los rumores sobre su nuevo romance. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente exposición mediática de Tilsa Lozano ha vuelto a colocarla en el centro de la conversación pública, esta vez no solo por las imágenes difundidas de un viaje a Cartagena, sino por la identidad del hombre que la acompañaba y la inesperada respuesta que ofreció tras la viralización del caso.

Lo que inicialmente parecía el inicio de un nuevo romance terminó transformándose en un episodio lleno de dudas, interpretaciones cruzadas y una narrativa que ha captado la atención del público.

El ampay que lo inició todo

Todo comenzó cuando un programa de espectáculos, conducido por Magaly Medina, emitió un reportaje en el que se mostraban imágenes de Tilsa Lozano junto a un hombre durante un viaje a Cartagena, en Colombia. El material audiovisual no tardó en generar impacto, pues evidenciaba una cercanía evidente, con gestos de complicidad, besos —descritos coloquialmente como ‘chapando’— y momentos compartidos que incluían la estadía conjunta.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

Las escenas difundidas mostraban a ambos protagonistas desenvolviéndose con naturalidad, como si existiera una conexión sólida fuera de cámaras. La convivencia durante el viaje, sumada a las imágenes de afecto, reforzó la percepción de que no se trataba de una simple amistad, sino de un vínculo con tintes sentimentales.

El contenido rápidamente se viralizó, alimentando comentarios en redes sociales y reavivando el interés en la vida personal de la exmodelo, especialmente tras su mediática separación de Jackson Mora.

De los besos a la ‘friendzone’: quién es el hombre que acompaña a Tilsa Lozano. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es el ‘galán’ de Tilsa Lozano?

La identidad del acompañante no tardó en salir a la luz. Se trata de Andrés Muñoz Álvarez Calderón, un empresario vinculado al rubro arquitectónico e inmobiliario. Según su perfil público, desarrolla actividades relacionadas con proyectos de construcción y es parte de un negocio denominado ‘Amakvichayito’, lo que lo posiciona dentro del ámbito empresarial.

Además de su faceta profesional, el arquitecto también comparte en redes sociales su interés por las artes marciales, específicamente el jiu jitsu, disciplina en la que figura como practicante con cinturón negro. Este detalle, aunque ajeno al escándalo mediático, contribuyó a perfilar su imagen ante el público que buscaba conocer más sobre el hombre que acompañaba a Tilsa Lozano.

El viaje a Colombia incluyó no solo actividades turísticas, sino también una convivencia temporal que quedó registrada en las imágenes difundidas.

De los besos a la ‘friendzone’: quién es el hombre que acompaña a Tilsa Lozano. Captura: Magaly TV La Firme.

Imágenes que alimentaron las especulaciones

El reportaje televisivo hizo énfasis en la complicidad entre los protagonistas. Las grabaciones mostraban momentos de cercanía constante, con gestos afectivos que iban más allá de lo que usualmente se atribuye a una amistad convencional.

Los besos, las miradas y la forma en que compartían espacios privados durante la noche fueron interpretados por muchos como señales claras de un romance en desarrollo. La narrativa construida a partir de las imágenes parecía apuntar a una historia sentimental que recién comenzaba a hacerse pública.

De los besos a la ‘friendzone’: quién es el hombre que acompaña a Tilsa Lozano. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta que cambió el rumbo

Tras la difusión del material, un reportero del programa logró contactar directamente a Andrés Muñoz Álvarez Calderón para consultarle sobre su relación con la exmodelo. La respuesta del empresario fue inmediata y categórica, generando un giro inesperado en la historia.

“No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”, afirmó, descartando de manera tajante cualquier vínculo romántico.

De los besos a la ‘friendzone’: quién es el hombre que acompaña a Tilsa Lozano. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué se habla de ‘friendzone’?

El empresario Andrés Muñoz Álvarez Calderón fue consultado sobre la ‘relación’ con la exmodelo Tilsa Lozano y ofreció su versión de los hechos en una breve, pero tensa conversación telefónica con un reportero de Magaly TV La Firme. Su postura fue clara desde el inicio: negó de manera reiterada cualquier vínculo sentimental con la exmodelo y sostuvo que entre ambos solo existe una amistad de años.

El contacto se produjo cuando el periodista buscaba confirmar la naturaleza de la relación antes de emitir el informe. Al ser consultado directamente, el empresario respondió con cautela e incluso con cierta incomodidad. “¿Yo por qué te tengo que contestar eso a ti?”, replicó inicialmente, mostrando resistencia a profundizar en el tema. Sin embargo, ante la insistencia del reportero, terminó por dar una respuesta concreta: “Somos amigos. Somos superamigos, ¿por qué?”.

La conversación continuó con preguntas más directas sobre un posible vínculo amoroso, a lo que Muñoz respondió sin titubeos: “No, no, no, no. Somos amigos de años”. El periodista insistió en corroborar la información que había llegado a la producción, pero el empresario mantuvo la misma línea argumental, reforzando su versión en cada intervención.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Tú no tienes ningún tipo de relación amorosa con ella?”, volvió a preguntar el reportero. La respuesta fue categórica: “No, no, no, no, para nada, para nada”. A lo largo del diálogo, el empresario repitió en múltiples ocasiones que su relación con Tilsa Lozano se limita estrictamente a una amistad, descartando cualquier implicancia sentimental.

Cuando las preguntas se orientaron hacia los encuentros entre ambos, incluyendo viajes y tiempo compartido, Muñoz reaccionó con evidente incomodidad. “¿A qué viene todas esas preguntas? O sea, ¿uno tiene amigos y empezar a, a, a, a hacer eso? No, no entiendo”, expresó, cuestionando el enfoque del interrogatorio.

El reportero, por su parte, explicó que las preguntas se sustentaban en imágenes que mostraban a ambos juntos, lo que motivaba la necesidad de aclarar la situación. Frente a ello, el empresario reiteró: “Bueno, somos muy amigos”, sin añadir mayores detalles que pudieran sugerir algo distinto.

La conversación se mantuvo en ese tono hasta el final, con el periodista intentando obtener una declaración más precisa sobre la cercanía evidenciada en las imágenes. “Amigos que pueden viajar, pasar unos días juntos en otro país”, planteó el reportero, buscando una confirmación implícita. Sin embargo, la llamada se interrumpió abruptamente cuando el empresario decidió no continuar con el diálogo.

Tilsa Lozano y misterioso acompañante son captados ‘chapando’, pero él marca distancia. Captura: Magaly TV La Firme.