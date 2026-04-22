Se filtró que Álvaro Barco tiene diferencias con el plantel de Universitario: “No conectan, el grupo tiene sus reparos”

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer detalles de la interna e la 'U' en referencia a la relación con el director deportivo. (Video: Colectivo WORLD)

El clima en Universitario de Deportes refleja una etapa de incertidumbre. La reciente salida del técnico Javier Rabanal ha puesto en evidencia las dificultades internas del club. El equipo ‘crema’ se prepara para enfrentar a Deportivo Garcilaso bajo la dirección interina de Jorge Araujo, mientras la dirigencia revisa los perfiles de varios entrenadores que han llegado a su mesa de trabajo.

En este período de transición, las tensiones en la interna de la institución han salido a la luz. El periodista deportivo Gustavo Peralta informó en el programa de YouTube, Colectivo World, que la relación entre el plantel y el director deportivo, Álvaro Barco, no atraviesa su mejor momento. El vínculo está marcado por la distancia, lo que contrasta con la etapa anterior bajo la gestión de Manuel Barreto.

De acuerdo con el comunicador, la desconexión no solo afectó a Rabanal como entrenador, sino también a Barco en su rol como nexo entre la dirigencia y los futbolistas. “Así como Rabanal no conectó con el plantel, Álvaro Barco tampoco ha conectado con el plantel. Y eso no es una mentira, es una total verdad”, afirmó.

Los futbolistas, según lo expuesto por Peralta, mantienen una relación distante con el actual director deportivo. Aunque no existe un rechazo abierto, el grupo muestra reparos sobre la interacción con Barco. El periodista considera que se trata de un aspecto que requiere atención inmediata en este contexto de búsqueda de un nuevo entrenador.

Se filtró que Álvaro Barco tiene diferencias con el plantel de Universitario.

El contraste con el pasado reciente fue remarcado por Peralta, quien recordó la cercanía que el plantel sentía con Manuel Barreto. “Un plantel que tenía la posibilidad antes de hablar con Barreto a cualquier hora y se sentía cómodo”, mencionó. Como ejemplo, citó las declaraciones de Rodrigo Ureña al despedirse del club, donde el chileno dedicó palabras de agradecimiento al antiguo director deportivo, reflejando la confianza que existía en ese vínculo.

Este distanciamiento, para el periodista, podría influir en la reconstrucción del equipo y su estabilidad interna. Según su visión, “para recomponer esa relación con el plantel, tiene que recomponer Álvaro Barco también su relación con el plantel para ser un poco más cercano a ellos”.

Diego Rebagliati comenta sobre las características que debe tener el próximo técnico de Universitario. YouTube

Directiva de Universitario encargada de buscar al nuevo DT

En paralelo a las tensiones internas, Universitario ha iniciado la búsqueda de un nuevo DT. Según informó Peralta, Franco Velazco, administrador de la entidad ‘merengue’, será quien lidere este proceso, desplazando parcialmente a Álvaro Barco en esta función.

El periodista detalló: “Tengo entendido que sobre la decisión del nuevo técnico, la gestión la va a liderar Franco Velazco, sin que eso signifique quitarle autonomía a Álvaro Barco”. De este modo, la directiva apuesta por un enfoque conjunto en la selección del nuevo entrenador, aunque con Velazco al frente de las negociaciones y reuniones formales.

Peralta aclaró que la medida no implica que Barco quede relegado por completo, ya que mantendrá un papel activo en el proceso. “Van a ir en conjunto, pero teniendo en cuenta cómo se han dando las cosas, entiendo que Franco Velazco va a liderar incluso hasta las reuniones por Zoom con los técnicos, no solamente Álvaro Barco”, comentó.

De las opciones barajadas hasta el momento, el comunicador de L1 MAX reveló que Juan Reynoso no será considerado para tomar el cargo, ya que su perfil y su estilo de gestión no se ajustan a la coyuntura de Universitario, además de que tampoco suele incorporarse a proyectos en pleno desarrollo de temporada.

Por otro lado, Hernán Crespo tampoco entra en los planes del club, ya que el argentino no ha mostrado interés en llegar al fútbol peruano.

La decisión sobre el próximo técnico resulta clave en el momento que se vive en Ate. El club busca un perfil que permita no solo retomar la senda de buenos resultados sino también sanar las fracturas internas que arrastra el plantel.