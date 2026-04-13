Corte de agua para el miércoles 15 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectados

La empresa estatal Sedapal anunció que este sábado 11 de abril se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de agua potable en varias zonas de Ate, La Victoria y Carabayllo.
La interrupción afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y responde a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, orientados a optimizar la infraestructura y fortalecer la seguridad del abastecimiento en la capital.
El corte se ejecutará de manera progresiva y se extenderá durante varias horas en los sectores previamente notificados. La empresa instó a los vecinos y responsables de negocios en las áreas impactadas a tomar precauciones, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la restricción.
¿Cuáles son las zonas afectadas este 15 de abril?
Ate
- A. H. Túpac Amaru
- Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Túpac Amaru (Mz. V1- V2 - U1 - W1 - T1 - S1 - Q1 - Y1 - P1 - O1 - G1 - D1- C1)
Hora: 12 m - 11:50 p. m.
La Victoria
- A. H. Carmen Alto
- Cercado
- Coop. 25 de Diciembre
- Urb. Tradiciones Peruanas
- Urb. Tres Marías
Cuadrante:
Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Carabayllo
- Urb. Parque Real de Carabayllo
- Urb. Portal de Santa María
- Urb. Santa María
- Urb. Santa María de Villa Club
- Urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
La empresa habilitó el servicio Aquafono, al número (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes relacionados con problemas ocasionados por el corte de agua potable.
Además, Sedapal aseguró que actualizará a la población sobre el progreso en la restitución del suministro e insistió en que se recurra únicamente a sus canales oficiales para obtener información confiable.
¿Cómo ahorrar agua?
- Repara de inmediato fugas o goteos en grifos, duchas y tuberías. Una llave que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros de agua al día.
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas. Así, optimizas el consumo de agua y energía en cada uso.
- Instala dispositivos ahorradores, como aireadores en grifos y cabezales de ducha de bajo flujo, para reducir el caudal sin sacrificar eficiencia.
- Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación. Emplea regaderas en lugar de mangueras para un uso más controlado.
- Reutiliza el agua siempre que sea posible, por ejemplo, el agua de lavar frutas y verduras puede servir para regar plantas.
- Junta el agua fría que sale antes de la ducha y úsala para limpiar o regar.
- Prefiere duchas cortas en lugar de baños de inmersión. Cada minuto menos bajo la ducha representa un ahorro significativo.
- No uses el inodoro como basurero; reduce el número de descargas y ahorra agua en cada uso.