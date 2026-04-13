Corte de agua para el miércoles 15 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectados

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 15 de abril - Créditos: Freepik.

La empresa estatal Sedapal anunció que este sábado 11 de abril se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de agua potable en varias zonas de Ate, La Victoria y Carabayllo.

La interrupción afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y responde a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, orientados a optimizar la infraestructura y fortalecer la seguridad del abastecimiento en la capital.

El corte se ejecutará de manera progresiva y se extenderá durante varias horas en los sectores previamente notificados. La empresa instó a los vecinos y responsables de negocios en las áreas impactadas a tomar precauciones, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la restricción.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas este 15 de abril?

Ate

A. H. Túpac Amaru

Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Túpac Amaru (Mz. V1- V2 - U1 - W1 - T1 - S1 - Q1 - Y1 - P1 - O1 - G1 - D1- C1)

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

La Victoria

A. H. Carmen Alto

Cercado

Coop. 25 de Diciembre

Urb. Tradiciones Peruanas

Urb. Tres Marías

Cuadrante:

Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

Carabayllo

Urb. Parque Real de Carabayllo

Urb. Portal de Santa María

Urb. Santa María

Urb. Santa María de Villa Club

Urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

La empresa habilitó el servicio Aquafono, al número (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes relacionados con problemas ocasionados por el corte de agua potable.

Además, Sedapal aseguró que actualizará a la población sobre el progreso en la restitución del suministro e insistió en que se recurra únicamente a sus canales oficiales para obtener información confiable.

¿Cómo ahorrar agua?

Repara de inmediato fugas o goteos en grifos, duchas y tuberías. Una llave que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros de agua al día.

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas. Así, optimizas el consumo de agua y energía en cada uso.

Instala dispositivos ahorradores, como aireadores en grifos y cabezales de ducha de bajo flujo, para reducir el caudal sin sacrificar eficiencia.

Riega las plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer para evitar la evaporación. Emplea regaderas en lugar de mangueras para un uso más controlado.

Reutiliza el agua siempre que sea posible, por ejemplo, el agua de lavar frutas y verduras puede servir para regar plantas.

Junta el agua fría que sale antes de la ducha y úsala para limpiar o regar.

Prefiere duchas cortas en lugar de baños de inmersión. Cada minuto menos bajo la ducha representa un ahorro significativo.

No uses el inodoro como basurero; reduce el número de descargas y ahorra agua en cada uso.