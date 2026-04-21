Terror en Barranca: sicario interrumpe reunión vecinal y asesina a dirigente de Supe

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un sicario irrumpe en una reunión vecinal en el Valle de Supe, Barranca, y asesina a balazos al dirigente Hipólito Solórzano Silva. El ataque desató el pánico entre los asistentes, quienes presenciaron el crimen a plena luz del día.| América Noticias

Un ataque armado terminó con la vida de Hipólito Solórzano Silva, presidente de una asociación vecinal en el valle de Supe, durante una reunión para buscar soluciones al problema de agua en la zona. El crimen ocurrió en presencia de decenas de pobladores, quienes presenciaron la irrupción de sicarios en pleno desarrollo de una asamblea que se realizaba en el local comunal del sector.

De acuerdo con imágenes difundidas por América Noticias, la asamblea avanzaba con normalidad cuando Hipólito Solórzano Silva notó la llegada de dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió con el rostro cubierto por una gorra y una mascarilla, portando un arma de fuego. Al percatarse del peligro, Solórzano Silva intentó refugiarse en el interior del local, cerrando la puerta de rejas para impedir el acceso del agresor. El atacante, lejos de intimidarse, abrió paso entre los asistentes y disparó varias veces a través de las rejas.

Testigos relataron escenas de pánico entre los vecinos. Varias personas buscaron esconderse tras muros, mientras otras cayeron al suelo durante la huida. El sicario volvió a disparar a Solórzano Silva desde el umbral del local y luego escapó junto a sus cómplices en la motocicleta. Los pobladores permanecieron algunos minutos paralizados por el miedo hasta que, una vez que cesaron los disparos, retornaron para auxiliar al dirigente.

Dirigente de Supe muere tras ataque de sicarios en asamblea vecinal | América Noticias

Hipótesis del crimen

La familia del dirigente manifestó su indignación por la violencia que afecta a la provincia.

“Barranca se ha vuelto tierra de nadie. Consiguen que la policía me ayude, no, a, a buscar justicia”, expresó uno de los deudos ante las cámaras.

Varios residentes de El Mirador y Santa Elena Norte, sectores rurales de Supe, vincularon el crimen a posibles represalias por la labor de fiscalización que Solórzano Silva realizaba dentro de la entidad que encabezaba.

Las autoridades policiales recogieron casquillos y otras evidencias en el lugar del ataque. El cuerpo del dirigente fue trasladado a la morgue del hospital de Barranca, mientras los peritos analizan los videos de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Un ataque armado acabó con la vida de un líder comunal en Supe, mientras se desarrollaba una asamblea sobre el servicio de agua, ante la presencia de decenas de vecinos que intentaron huir de los disparos| América Noticias

Canales de ayuda ante emergencias

El número 105 de la Policía Nacional del Perú permite reportar de inmediato situaciones de peligro, actos delictivos o emergencias que requieran la intervención policial. Al comunicarse con esta línea, los ciudadanos pueden solicitar apoyo ante robos, violencia, amenazas, desapariciones o cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad pública.

El 106 corresponde al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu), encargado de brindar auxilio médico inmediato en casos de accidentes, ataques violentos, desmayos, emergencias cardiovasculares y otras situaciones críticas de salud. La atención es gratuita y funciona las 24 horas, permitiendo el envío de ambulancias y personal especializado al lugar del incidente.

El número 116 conecta con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, responsable de responder ante incendios, rescates, fugas de gas, accidentes vehiculares y otras emergencias que impliquen riesgo físico o ambiental. Al llamar a esta línea, se movilizan equipos de bomberos capacitados para intervenir y proteger la vida y el entorno.