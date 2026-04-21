Perú

Terror en Barranca: sicario interrumpe reunión vecinal y asesina a dirigente de Supe

La víctima intentó huir, pero fue perseguida y acribillada. Familiares y vecinos exigen justicia y creen que el móvil del crimen sería una venganza por su labor fiscalizadora

Guardar
Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un sicario irrumpe en una reunión vecinal en el Valle de Supe, Barranca, y asesina a balazos al dirigente Hipólito Solórzano Silva. El ataque desató el pánico entre los asistentes, quienes presenciaron el crimen a plena luz del día.| América Noticias

Un ataque armado terminó con la vida de Hipólito Solórzano Silva, presidente de una asociación vecinal en el valle de Supe, durante una reunión para buscar soluciones al problema de agua en la zona. El crimen ocurrió en presencia de decenas de pobladores, quienes presenciaron la irrupción de sicarios en pleno desarrollo de una asamblea que se realizaba en el local comunal del sector.

De acuerdo con imágenes difundidas por América Noticias, la asamblea avanzaba con normalidad cuando Hipólito Solórzano Silva notó la llegada de dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió con el rostro cubierto por una gorra y una mascarilla, portando un arma de fuego. Al percatarse del peligro, Solórzano Silva intentó refugiarse en el interior del local, cerrando la puerta de rejas para impedir el acceso del agresor. El atacante, lejos de intimidarse, abrió paso entre los asistentes y disparó varias veces a través de las rejas.

Testigos relataron escenas de pánico entre los vecinos. Varias personas buscaron esconderse tras muros, mientras otras cayeron al suelo durante la huida. El sicario volvió a disparar a Solórzano Silva desde el umbral del local y luego escapó junto a sus cómplices en la motocicleta. Los pobladores permanecieron algunos minutos paralizados por el miedo hasta que, una vez que cesaron los disparos, retornaron para auxiliar al dirigente.

Dirigente de Supe muere tras ataque de sicarios en asamblea vecinal
Dirigente de Supe muere tras ataque de sicarios en asamblea vecinal | América Noticias

Hipótesis del crimen

La familia del dirigente manifestó su indignación por la violencia que afecta a la provincia.

Barranca se ha vuelto tierra de nadie. Consiguen que la policía me ayude, no, a, a buscar justicia”, expresó uno de los deudos ante las cámaras.

Varios residentes de El Mirador y Santa Elena Norte, sectores rurales de Supe, vincularon el crimen a posibles represalias por la labor de fiscalización que Solórzano Silva realizaba dentro de la entidad que encabezaba.

Las autoridades policiales recogieron casquillos y otras evidencias en el lugar del ataque. El cuerpo del dirigente fue trasladado a la morgue del hospital de Barranca, mientras los peritos analizan los videos de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Un ataque armado acabó con la vida de un líder comunal en Supe, mientras se desarrollaba una asamblea sobre el servicio de agua, ante la presencia de decenas de vecinos que intentaron huir de los disparos
Un ataque armado acabó con la vida de un líder comunal en Supe, mientras se desarrollaba una asamblea sobre el servicio de agua, ante la presencia de decenas de vecinos que intentaron huir de los disparos| América Noticias

Canales de ayuda ante emergencias

  • El número 105 de la Policía Nacional del Perú permite reportar de inmediato situaciones de peligro, actos delictivos o emergencias que requieran la intervención policial. Al comunicarse con esta línea, los ciudadanos pueden solicitar apoyo ante robos, violencia, amenazas, desapariciones o cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad pública.
  • El 106 corresponde al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu), encargado de brindar auxilio médico inmediato en casos de accidentes, ataques violentos, desmayos, emergencias cardiovasculares y otras situaciones críticas de salud. La atención es gratuita y funciona las 24 horas, permitiendo el envío de ambulancias y personal especializado al lugar del incidente.
  • El número 116 conecta con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, responsable de responder ante incendios, rescates, fugas de gas, accidentes vehiculares y otras emergencias que impliquen riesgo físico o ambiental. Al llamar a esta línea, se movilizan equipos de bomberos capacitados para intervenir y proteger la vida y el entorno.

Temas Relacionados

Barrancaperu-noticiasCrimen organizadoPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

En una carta dirigida a la presidenta de la JNJ, el saliente funcionario considera que su permanencia no contribuiría a la estabilidad del país

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

Casos de sarampión en Lima son por falta de vacunación: “hace 40 años no teníamos”, advierte el Colegio Médico del Perú

La doctora Virginia Garaycoche, vicedecana del Colegio Médico del Perú, indicó que la cobertura de vacunación contra la enfermedad cayó de 90 % a 75 % a nivel nacional, con algunas regiones por debajo del 40 % y con ciudadanos en riesgo de contagio

Casos de sarampión en Lima son por falta de vacunación: “hace 40 años no teníamos”, advierte el Colegio Médico del Perú

Trabajadores CAS piden a Minedu y Minsa confirmar el pago de su gratificación de julio

Ya más de diez entidades del Estado, entre ministerios, universidades y otros organismos, han aclarado que están ajustando sus presupuestos para pagar la Ley 32563

Trabajadores CAS piden a Minedu y Minsa confirmar el pago de su gratificación de julio

Marcas premium ganan terreno en Perú, pero en la región se está imponiendo otro tipo de segmento, según McKinsey

La consultora internacional advierte sobre la polarización de marcas, con consumidores que eligen entre productos premium y marcas propias en América Latina

Marcas premium ganan terreno en Perú, pero en la región se está imponiendo otro tipo de segmento, según McKinsey

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

La exconductora de televisión detalló la razón de su regreso a nuestro país, a poco de haber anunciado su mudanza

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

Roberto Sánchez protagoniza una tensa visita al mercado de San Juan de Miraflores: comerciantes se enfrentaron por su presencia

Comisión de Venecia confirma que leyes del Congreso “pueden generar impunidad” en casos de corrupción y DD. HH.

Resultados ONPE al 93.866 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Así fue la llegada de Piero Corvetto a la Fiscalía: ¿por qué fue citado?

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”

Carlos Desio reveló que encaró a Miguel Trauco tras su expulsión en Sport Boys vs Alianza Atlético: “No puede reaccionar así”

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Maluh Oliveira pone en duda su futuro en Universitario tras triunfazo en Liga Peruana de Vóley: “Tengo otras ofertas”