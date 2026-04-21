Alerta en colegio de Chiclayo: garrapatas reaparecen y exponen a más de 2.000 estudiantes a riesgo sanitario

La presencia de garrapatas en el colegio José María Arguedas mantiene en alerta a la comunidad educativa de Chiclayo. Aunque se realizaron labores de limpieza y fumigación, el problema persiste y expone a más de 2.000 estudiantes a posibles riesgos para la salud, lo que ha motivado el pedido de nuevas intervenciones urgentes por parte de la dirección del plantel. Fuente: Exitosa Noticias

Al menos 2.000 estudiantes se encuentran en riesgo sanitario en el colegio José María Arguedas de Chiclayo tras la reaparición de garrapatas en las instalaciones, lo que prolonga la exposición a enfermedades transmitidas por estos insectos. A pesar de la realización de una limpieza y una fumigación inicial, el director encargado alertó que la problemática persiste y exige nuevas intervenciones, considerando tanto la salud de la comunidad educativa como la necesidad de medidas urgentes que involucren a entidades sanitarias.

La preocupación se incrementó tras detectarse en las últimas semanas una proliferación no solo de garrapatas, sino también de otros insectos en el plantel ubicado en el distrito de La Victoria. De acuerdo con el director encargado, más de 2.300 estudiantes y un número considerable de trabajadores permanecen expuestos a este escenario, conjuntamente con la presencia de canes dentro de la institución, señalados como posibles portadores de las garrapatas. Este dato fue confirmado por el directivo en declaraciones recogidas por Exitosa.

El riesgo sanitario por infestación de garrapatas en el colegio José María Arguedas afecta diariamente a alrededor de 2.300 alumnos, así como al personal docente y administrativo. La reaparición de los insectos ha motivado la solicitud de una nueva jornada de fumigación y la intervención urgente de la Gerencia Regional de Salud, alertando sobre la posibilidad de brotes de enfermedades si la situación no es controlada con inmediatez.

Colegio pide apoyo municipal ante presencia de garrapatas en sus aulas

El director encargado subrayó que tras detectarse la presencia de garrapatas en un aula de cuarto grado de primaria —con alrededor de 30 menores afectados en el primer registro—, la institución implementó varias acciones inmediatas. Estas incluyeron una limpieza exhaustiva y una fumigación integral en las zonas afectadas.

La reaparición de garrapatas en el colegio José María Arguedas de Chiclayo pone en riesgo la salud de 2.000 estudiantes, exigiendo nuevas intervenciones sanitarias ante la persistencia del problema. (Composición: Infobae Perú)

En marzo, la dirección solicitó en forma oficial el apoyo de la Municipalidad de La Victoria para realizar una jornada de desinfección, la cual fue ejecutada. Sin embargo, la persistencia de los insectos en el recinto llevó a la escuela a declarar el estado de alerta permanente y a pedir refuerzos a otras instituciones. “Seguimos trabajando para generar las condiciones adecuadas para nuestros estudiantes y para que el personal trabaje en las mejores condiciones”, afirmó el director encargado.

El plantel, por su extensión y por contar con áreas verdes, presenta ambientes propicios para la proliferación de insectos como garrapatas y zancudos. Además, algunas jaurías de canes circulan por los espacios del colegio, lo que complica la erradicación del problema e incrementa el riesgo sanitario, según la misma fuente. La dirección está gestionando el traslado de estos animales a albergues y la realización de una fumigación general ampliada.

El directivo puntualizó que la amplitud del establecimiento y las condiciones ambientales actuales favorecen la reaparición de los insectos, por lo que insistió ante sus aliados estratégicos y la comunidad local para sumar esfuerzos en el control y la prevención.

Preocupación por enfermedades asociadas a garrapatas en escolares

La principal inquietud de la dirección y los padres de familia radica en las consecuencias potenciales sobre la salud de los alumnos y el personal. Las garrapatas son vectores conocidos de enfermedades como la fiebre maculosa, la enfermedad de Lyme y otras infecciones bacterianas. La exposición recurrente en los ambientes escolares incrementa la probabilidad de contagios en una población de más de 2.300 estudiantes, cifra confirmada por el director.

La reaparición de garrapatas en el colegio José María Arguedas de Chiclayo amenaza la salud de 2.000 estudiantes, requiriendo acciones urgentes de entidades sanitarias. (Composición: Infobae Perú)

Al mismo tiempo, la presencia de zancudos añade otra dimensión al riesgo sanitario, en tanto estos insectos pueden transmitir arbovirosis como el dengue o el zika. A esta alerta se une la preocupación por los canes que deambulan dentro de la institución, identificados como posibles hospedadores de las garrapatas y, por ende, como un factor constante de reintroducción de la plaga.

La dirección sostuvo que mantiene la vigilancia activa y la supervisión continua del estado de las instalaciones. Por esa razón, han solicitado la intervención de la Gerencia Regional de Salud, remarcando que “los estudiantes continúan expuestos a posibles enfermedades si no se toman medidas urgentes”, según la advertencia transmitida por el personal directivo.

Mientras se aguarda una intervención sanitaria de mayor alcance, la preocupación central de la comunidad educativa es limitar la propagación de las garrapatas y otros insectos y garantizar condiciones seguras para la continuidad de las clases, con un seguimiento permanente del impacto en la salud de los cientos de menores y adultos que asisten al colegio José María Arguedas de Chiclayo.