Perú

Indecopi: lo que debes hacer si no respetan la tarifa del medio pasaje universitario en el transporte público

La comisión encargada de la protección del consumidor ha aplicado sanciones económicas a transportistas que desconocen el beneficio, estableciendo devoluciones y medidas adicionales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente

Guardar
Choferes que no cumplan con medio pasaje podrán ser sancionados. Mientras que sin la empresa no entrega información de los conductores que no cumplen con el caso podrían suspenderse su operatividad| GOB.
Miles de universitarios en Perú usan el transporte público bajo la ley del medio pasaje, que obliga al cobro del 50 % de la tarifa regular. (Andina)

Miles de estudiantes en Perú se trasladan cada día hacia sus centros de estudio utilizando el transporte público. Para este sector, la ley reconoce el derecho al medio pasaje, un beneficio que obliga a las empresas del sector a cobrar solo el 50 % de la tarifa regular a quienes acrediten su condición de estudiantes con el carné universitario. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción sancionable.

La directora de Fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Milagros Pozo, destacó en declaraciones recogidas por Andina que el medio pasaje no es opcional para los transportistas, sino un mandato legal. Desde 2020, Indecopi contabilizó más de 450 reclamos contra empresas de transporte por vulnerar el derecho al medio pasaje.

En esos casos, el Código de Protección y Defensa del Consumidor contempla sanciones severas. Pozo explicó que las multas pueden llegar hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de 2 millones de soles.

La ciudad de Lima vivió una jornada a medias durante el paro de transportistas, con pasajes más altos pero transporte disponible.
El derecho al medio pasaje en Perú solo puede ejercerse con carné universitario y cualquier incumplimiento es sancionable por Indecopi.

La funcionaria detalló que la Comisión de Protección al Consumidor sancionó a la empresa TUSA con 318 UIT, una multa superior a 1 millón de soles. Agencia Andina enfatizó que Indecopi realiza fiscalizaciones utilizando agentes incógnitos para verificar el cumplimiento de la normativa.

Cómo y dónde reclamar

Cuando un estudiante paga más del 50 % del pasaje regular, puede presentar una denuncia. La normativa establece que el usuario debe abonar únicamente la mitad de la tarifa mostrando su carné universitario. Así, si el pasaje cuesta 3 soles, el estudiante debe pagar solo S/1.50.

Indecopi ofrece distintas vías para canalizar los reclamos. Destaca la plataforma “Reclama Virtual”, accesible desde internet, donde el denunciante debe completar un formulario con sus datos. Según la Agencia Andina, la opción de presentar un reclamo anónimo también está disponible.

Al presentar un reclamo individual, Indecopi resuelve estos casos en aproximadamente 30 días. Si el organismo confirma la infracción, la empresa de transporte debe devolver al usuario el monto cobrado en exceso. Además, la institución puede iniciar fiscalizaciones de oficio y aplicar sanciones económicas adicionales si identifica incumplimientos reiterados.

Esta es la vigencia del carnet para estudiantes de institutos 2023, según Minedu
Desde 2020, Indecopi ha recibido más de 450 reclamos por vulneración del medio pasaje estudiantil en el transporte público. (Andina)

Impacto de las denuncias

Milagros Pozo recalcó que el derecho al medio pasaje beneficia exclusivamente a los estudiantes de educación superior. Subrayó que, cuando las empresas desconocen este derecho, no solo enfrentan la devolución del monto indebido, sino que pueden ser objeto de fiscalizaciones y sanciones económicas, de acuerdo con lo que establece la ley peruana.

Para la Agencia Andina, el cumplimiento de la tarifa universitaria responde a una obligación legal protegida por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La normativa busca garantizar que ningún estudiante quede desprotegido ante prácticas abusivas en el transporte público.

Vías disponibles para los usuarios y cifras recientes

El informe de la Agencia Andina precisó que Indecopi ha recibido más de 450 reclamos desde 2020 relacionados con el medio pasaje. Las sanciones impuestas, como la de más de 1 millón de soles a la empresa TUSA, demuestran el alcance de las medidas de fiscalización y la importancia de denunciar cualquier vulneración.

La plataforma “Reclama Virtual” permite a los usuarios registrar sus casos de manera sencilla, agilizando la atención a las denuncias y facilitando el seguimiento de los procedimientos.

Indecopi recordó a los estudiantes que el derecho al medio pasaje se encuentra respaldado por la ley y su cumplimiento es obligatorio para todas las empresas de transporte público. Cualquier vulneración debe ser reportada por las vías oficiales, ya que las sanciones económicas pueden superar los 2 millones de soles cuando se trata de infracciones reiteradas y comprobadas.

Temas Relacionados

IndecopiTransporte PúblicoDerechos Estudiantilesperu-noticias

Más Noticias

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

La salida del jefe de la ONPE ocurre mientras la institución se prepara para organizar la segunda vuelta. Frente a este escenario, la dirección provisional queda en manos del actual gerente general

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

El jefe del organismo electoral dimitió tras las fallas logísticas del 12 de abril. Su salida se da en medio de investigaciones fiscales, presión política y cuestionamientos al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Resultados en regiones ONPE al 94.468 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

A paso lento avanza el escrutinio de votos a nivel Perú con el desagregado de cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados en regiones ONPE al 94.468 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.905 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza los resultados oficiales lentamente. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú mantiene la ventaja sobre Rafael López Aliaga y enfrentaría a Keiko Fujimori en segunda vuelta

Resultados ONPE al 93.905 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Resultados ONPE al 93.905 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Cronología de la salida de Piero Corvetto de la ONPE y los hechos que desataron su renuncia

La JNJ acepta la renuncia de Piero Corvetto en medio de las elecciones pese a que la ley lo prohíbe

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”

Carlos Desio reveló que encaró a Miguel Trauco tras su expulsión en Sport Boys vs Alianza Atlético: “No puede reaccionar así”

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Maluh Oliveira pone en duda su futuro en Universitario tras triunfazo en Liga Peruana de Vóley: “Tengo otras ofertas”