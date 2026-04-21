Indecopi: lo que debes hacer si no respetan la tarifa del medio pasaje universitario en el transporte público

Miles de universitarios en Perú usan el transporte público bajo la ley del medio pasaje, que obliga al cobro del 50 % de la tarifa regular. (Andina)

Miles de estudiantes en Perú se trasladan cada día hacia sus centros de estudio utilizando el transporte público. Para este sector, la ley reconoce el derecho al medio pasaje, un beneficio que obliga a las empresas del sector a cobrar solo el 50 % de la tarifa regular a quienes acrediten su condición de estudiantes con el carné universitario. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción sancionable.

La directora de Fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Milagros Pozo, destacó en declaraciones recogidas por Andina que el medio pasaje no es opcional para los transportistas, sino un mandato legal. Desde 2020, Indecopi contabilizó más de 450 reclamos contra empresas de transporte por vulnerar el derecho al medio pasaje.

En esos casos, el Código de Protección y Defensa del Consumidor contempla sanciones severas. Pozo explicó que las multas pueden llegar hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de 2 millones de soles.

El derecho al medio pasaje en Perú solo puede ejercerse con carné universitario y cualquier incumplimiento es sancionable por Indecopi.

La funcionaria detalló que la Comisión de Protección al Consumidor sancionó a la empresa TUSA con 318 UIT, una multa superior a 1 millón de soles. Agencia Andina enfatizó que Indecopi realiza fiscalizaciones utilizando agentes incógnitos para verificar el cumplimiento de la normativa.

Cómo y dónde reclamar

Cuando un estudiante paga más del 50 % del pasaje regular, puede presentar una denuncia. La normativa establece que el usuario debe abonar únicamente la mitad de la tarifa mostrando su carné universitario. Así, si el pasaje cuesta 3 soles, el estudiante debe pagar solo S/1.50.

Indecopi ofrece distintas vías para canalizar los reclamos. Destaca la plataforma “Reclama Virtual”, accesible desde internet, donde el denunciante debe completar un formulario con sus datos. Según la Agencia Andina, la opción de presentar un reclamo anónimo también está disponible.

Al presentar un reclamo individual, Indecopi resuelve estos casos en aproximadamente 30 días. Si el organismo confirma la infracción, la empresa de transporte debe devolver al usuario el monto cobrado en exceso. Además, la institución puede iniciar fiscalizaciones de oficio y aplicar sanciones económicas adicionales si identifica incumplimientos reiterados.

Desde 2020, Indecopi ha recibido más de 450 reclamos por vulneración del medio pasaje estudiantil en el transporte público. (Andina)

Impacto de las denuncias

Milagros Pozo recalcó que el derecho al medio pasaje beneficia exclusivamente a los estudiantes de educación superior. Subrayó que, cuando las empresas desconocen este derecho, no solo enfrentan la devolución del monto indebido, sino que pueden ser objeto de fiscalizaciones y sanciones económicas, de acuerdo con lo que establece la ley peruana.

Para la Agencia Andina, el cumplimiento de la tarifa universitaria responde a una obligación legal protegida por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La normativa busca garantizar que ningún estudiante quede desprotegido ante prácticas abusivas en el transporte público.

Vías disponibles para los usuarios y cifras recientes

El informe de la Agencia Andina precisó que Indecopi ha recibido más de 450 reclamos desde 2020 relacionados con el medio pasaje. Las sanciones impuestas, como la de más de 1 millón de soles a la empresa TUSA, demuestran el alcance de las medidas de fiscalización y la importancia de denunciar cualquier vulneración.

La plataforma “Reclama Virtual” permite a los usuarios registrar sus casos de manera sencilla, agilizando la atención a las denuncias y facilitando el seguimiento de los procedimientos.

Indecopi recordó a los estudiantes que el derecho al medio pasaje se encuentra respaldado por la ley y su cumplimiento es obligatorio para todas las empresas de transporte público. Cualquier vulneración debe ser reportada por las vías oficiales, ya que las sanciones económicas pueden superar los 2 millones de soles cuando se trata de infracciones reiteradas y comprobadas.