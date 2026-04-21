Perú

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

La exconductora de televisión detalló la razón de su regreso a nuestro país, a poco de haber anunciado su mudanza

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Díptico. Izquierda: Una familia comiendo en el suelo rodeada de cajas de mudanza en un apartamento. Derecha: Una mujer sonriente (Karen Schwarz) sostiene dos muñecos de peluche
Karen Schwarz comparte una imagen de su vida familiar durante la mudanza a España y su emotivo regreso a Lima, donde sus hijas le confiaron sus muñecos para acompañarla.

Después de anunciar su mudanza a España junto a su esposo Ezio Oliva y sus hijas, Karen Schwarz sorprendió al regresar de manera inesperada a Lima. La empresaria y modelo reveló a través de sus redes sociales la dificultad de adaptarse a una nueva vida lejos de su entorno habitual, subrayando que el proceso ha implicado desafíos personales y familiares.

En Madrid, la familia buscó impulsar la carrera musical de Oliva, mientras que Schwarz asumió un nuevo ritmo de vida marcado por la distancia y la reorganización de sus actividades profesionales.

La figura televisiva permaneció en la capital española durante un mes antes de regresar a Perú para atender compromisos relacionados con su marca de ropa interior Valente. Este retorno no implica un cambio definitivo de residencia, sino una estrategia para equilibrar sus responsabilidades personales y laborales.

Karen Schwarz recostada en una cama, vistiendo un pijama azul con estampado blanco, sostiene dos muñecos de apego, uno blanco y otro rosa
Karen Schwarz, en pijama, sonríe a la cámara mientras abraza los muñecos de sus hijas después de su emotivo regreso a Lima.
Schwarz explicó en su cuenta de Instagram la complejidad de esta dinámica, al mencionar: “No es fácil dejar a mis gorditas y a @eziooliva pero también es parte de crecer, de seguir soñando y de construir algo más grande”.

Karen Schwarz explica la razón de su regreso

El motivo principal del regreso de Karen Schwarz a Lima radica en su empresa Valente, que tiene previsto realizar un evento en la ciudad de Chiclayo. La empresaria, de 42 años, señaló que esta etapa le exige dividir su tiempo entre España y Perú, lo cual la obligará a realizar viajes frecuentes para atender tanto a su familia como a sus proyectos profesionales.

En una publicación reciente, Schwarz compartió con sus seguidores el momento íntimo en el que sorprendió a sus padres y hermanos con su llegada de madrugada, resaltando el valor de los lazos familiares en medio de los cambios.

Mujer en cama, sorprendida, en imagen en blanco y negro. La manta tiene un patrón. El texto visible dice 'Regreso de sorpresa a PERU'
Karen Schwarz, la conocida presentadora, sorprende a sus familiares en Lima con un emotivo regreso a Perú tras su reciente mudanza a España con Ezio Oliva y sus hijas.
“Hay algo tan poderoso en saber que siempre van a estar ahí, esperándote: mamá, papá, hermanos… ese amor que no se mueve, aunque tú sí lo hagas”, escribió la modelo en redes sociales. La decisión de alternar su residencia entre dos países responde al crecimiento de su marca personal y a la expansión de su emprendimiento, que requiere de su presencia en ambos mercados.

El nuevo estilo de vida ha planteado retos emocionales para Schwarz, quien anticipa un año marcado por la movilidad y la intensidad. Mientras Ezio Oliva continúa consolidando su carrera en Madrid, tras un concierto reciente que recibió buena acogida, Schwarz se enfrenta a la necesidad de adaptarse a una rutina menos predecible y más desafiante. La empresaria describió: “Qué locura, este 2026 realmente va a ser de mucho movimiento emocional, laboral y todo… estoy lista”.

“La incomodidad te enseña”: Ezio Oliva y Karen Schwarz cuentan su nueva vida en Madrid. Captura: IG karenschwarzespinoza.
“La incomodidad te enseña”: Ezio Oliva y Karen Schwarz cuentan su nueva vida en Madrid. Captura: IG karenschwarzespinoza.

La salida de su zona de confort se ha convertido en parte de la filosofía de vida de Schwarz, quien ya había manifestado en publicaciones anteriores su disposición a reinventarse. “Salir de mi zona de confort es parte de mi filosofía de vida, pero esta vez nada cambia, sólo vuelvo a sentir esa esencia en mí, esa esencia que me permite redescubrirme constantemente”, señaló al reflexionar sobre el inicio de esta nueva etapa en España.

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