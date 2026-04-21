Artemis II: ¿Perú podría sumarse a la carrera espacial?

FILE PHOTO: NASA's Artemis II mission to fly by the moon, comprising of the Space Launch System (SLS) rocket with the Orion crew capsule, lifts off from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. April 1, 2026. REUTERS/Steve Nesius/File Photo

Después de más de medio siglo, la humanidad volvió a la órbita lunar. La misión Artemis II ha marcado el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial, donde el desafío ya no es llegar, sino sostener una presencia en el tiempo. En ese escenario, el Perú empieza a aparecer en una conversación que hasta hace poco parecía lejana: la posibilidad de desarrollar un puerto espacial.

Este contexto no es menor. Hoy, la economía espacial global supera los 600 mil millones de dólares y se proyecta que se acerque al billón en la próxima década, según la Space Foundation. No se trata de una apuesta futurista, sino de un sector en expansión que ya redefine industrias y genera nuevas oportunidades.

La reciente declaración de interés nacional para la construcción de un puerto espacial en el Perú, ubicado en Talara, abre una puerta hacia ese escenario. Este proyecto puede convertirse en una plataforma para el desarrollo científico, tecnológico y educativo del país.

La experiencia de Artemis II es ilustrativa. Más que buscar descubrimientos, la misión estuvo orientada a validar tecnología y perfeccionar sistemas. Su éxito confirma que hoy es posible realizar misiones tripuladas con estándares actuales de seguridad, tras décadas marcadas por riesgos. Este avance permite imaginar un desarrollo sostenido, aunque exige avanzar paso a paso.

Solemos asociar el sector espacial con cohetes, pero su impacto real ocurre en otros niveles. La exploración de la alta atmósfera, la medición de radiación, el desarrollo de nuevos materiales y los sistemas de comunicación son algunas de las áreas que se fortalecen. En ese sentido, un puerto espacial puede impulsar investigación aplicada y generar conocimiento local.

Además, existen condiciones favorables. La ubicación geográfica del país, cercana a la línea ecuatorial, permite aprovechar la rotación terrestre, lo que se traduce en menores costos y mayor eficiencia en los lanzamientos. Esto abre la posibilidad de atraer alianzas estratégicas y posicionar al país en el ámbito aeroespacial regional.

Lo verdaderamente relevante es que esta oportunidad implica tanto beneficios como retos mayores para la sociedad. Pensar en un Perú con un rol en la economía espacial supone ganancias potenciales importantes, pero también exige reorientar la formación profesional hacia la generación de conocimiento y la optimización de procesos tecnológicos, un desafío directo para la educación, especialmente universitaria.

Desde una mirada más amplia, el reto tecnológico supera a un solo sector. Requiere una visión integradora y avances concretos. La conexión con iniciativas como el Observatorio de Jicamarca en el estudio de la alta atmósfera, o el desarrollo de servicios de lanzamiento de satélites, pueden ser primeros pasos realistas.

La economía espacial no se limita a lanzar cohetes. Incluye telecomunicaciones, observación terrestre y desarrollo tecnológico avanzado. Insertarse en este ámbito implica formar parte de un ecosistema que genera valor y conocimiento.

El Perú tiene hoy una oportunidad poco común: sumarse a una industria en expansión desde una posición favorable. Más que un proyecto de infraestructura, el puerto espacial representa una invitación a pensar en el largo plazo, a construir capacidades y a entender que el desarrollo se sostiene en el tiempo.