Piero Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE, pero deberá responder por las irregularidades en las Elecciones de Perú

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha cerrado el capítulo de cuestionamientos en torno a las Elecciones 2026 en Perú. Por el contrario, su salida ocurre en medio de investigaciones y denuncias vinculadas a las fallas logísticas registradas durante la primera vuelta presidencial, lo que abre un nuevo escenario en el que deberá responder ante diversas instancias.

El ahora exfuncionario comunicó su decisión mediante una carta dirigida a María Teresa Cabrera, titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que calificó su dimisión como “necesaria e impostergable”. Sin embargo, más allá del impacto político de su renuncia, el foco se traslada ahora a las investigaciones por presuntas irregularidades electorales, donde Corvetto ya ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades.

Renuncia en medio de cuestionamientos: el trasfondo de la crisis en la ONPE

Carta de renuncia de Piero Corvetto.

La salida de Corvetto se produce tras los problemas técnico-operativos registrados el pasado 12 de abril, día de la primera vuelta electoral. En diversos puntos de Lima Metropolitana, especialmente en la zona sur, se reportaron retrasos en el traslado del material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas de votación y obligó a extender el proceso hasta el día siguiente en varios locales.

En su carta, el exjefe de la ONPE reconoció que estos hechos marcaron un punto de quiebre en su gestión. “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, señaló, al tiempo que indicó que su decisión busca contribuir a generar mayor confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta presidencial. A pesar de ello, también sostuvo que cumplió sus funciones “con integridad” y que las fallas fueron “focalizadas”.

No obstante, las explicaciones no han disipado las dudas. Las irregularidades detectadas han generado cuestionamientos sobre la capacidad de la ONPE para garantizar un proceso electoral eficiente, en un contexto donde la transparencia y organización electoral resultan clave para la legitimidad democrática. Incluso, el propio Corvetto admitió que existen “interrogantes” que deberán ser esclarecidas mediante una investigación “imparcial y exhaustiva”.

Investigaciones y denuncia penal: las responsabilidades que deberá enfrentar Corvetto

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

Tras su renuncia, la situación legal de Corvetto adquiere un rol central. El exjefe de la ONPE ya enfrenta una denuncia presentada por la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encabezada por el procurador Ronald Angulo, ante el Ministerio Público.

La acción legal se sustenta en presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del proceso electoral. Según lo informado, más de 52 mil ciudadanos se habrían visto afectados al no poder emitir su voto debido a los problemas logísticos en determinados distritos de Lima.

De acuerdo con el procurador, la denuncia no responde únicamente a una responsabilidad política, sino a un posible incumplimiento de funciones establecidas en el artículo 182 de la Constitución, que asigna a la jefatura de la ONPE la organización y ejecución de los procesos electorales, así como el suministro del material electoral.

En paralelo, Corvetto también ha sido citado por la Fiscalía Anticorrupción para una diligencia de entrega de información en el marco de las pesquisas por las irregularidades en las elecciones. Como parte de estas acciones, se ha dispuesto la entrega de su pasaporte y la recopilación de documentación relevante. Además, aún está pendiente su declaración formal dentro de la investigación.

El caso no se limita únicamente al exjefe de la ONPE. La denuncia también alcanza a otros funcionarios del organismo electoral y a representantes vinculados a la empresa encargada de la distribución del material electoral, lo que amplía el alcance de las indagaciones sobre la cadena de responsabilidades.

En su carta de renuncia, Corvetto dejó constancia de su postura frente a este escenario. “Manifiesto mi total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan”, indicó, remarcando su disposición a colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Mientras el país se encamina hacia la segunda vuelta presidencial, el desarrollo de estas investigaciones será determinante para esclarecer lo ocurrido el 12 de abril y establecer responsabilidades en uno de los episodios más cuestionados del actual proceso electoral.