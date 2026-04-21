Balacera en el Rímac deja un muerto: cámaras captan el momento del ataque con explosivo y disparos

Imágenes de una cámara de seguridad en el Rímac, Lima, registran el momento en que un sicario ataca a un hombre. Tras dispararle cinco veces, el asesino regresa para rematarlo después de que la víctima se pusiera de pie para pedir ayuda. El ataque también incluyó la detonación de un explosivo. | Latina Noticias

Un ataque armado y el uso de un artefacto explosivo en la zona alta de Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac, dejaron como saldo una persona fallecida y escenas de violencia registradas por cámaras de videovigilancia.

Según el reporte de Latina Noticias, las imágenes muestran el momento exacto en que la víctima, un joven que llevaba una gorra blanca, dialogaba con otra persona en los exteriores de una vivienda. Ambos intercambiaron un objeto antes de alejarse del lugar. Segundos después, otro sujeto, vestido completamente de negro, apareció en la escena y se aproximó con determinación al joven, disparando cinco veces en su contra.

Las imágenes de videovigilancia revelan el momento en el que la víctima intenta huir de su atacante, quien utilizó un artefacto explosivo y un arma de fuego en el sector de Flor de Amancaes| Foto: Latina Noticias

Ataque se registra en vía pública

El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del área, que permitieron reconstruir los pasos del agresor. Tras los primeros disparos, la víctima cayó al suelo y rodó por la vereda, mientras su agresor se dirigía hacia un pasaje cercano. En un giro inesperado, el joven logró ponerse de pie y pidió auxilio a gritos a los vecinos, asegurando haber recibido disparos en el brazo.

“Agárrenme, me han disparado”, se le escucha decir en las grabaciones.

Mientras la víctima intentaba buscar ayuda, se percató de que el atacante regresaba sobre sus pasos. El joven emprendió la huida por las empinadas escaleras que conducen a la parte baja de Flor de Amancaes, perseguido por su agresor. En ese mismo instante, se escuchó la detonación del artefacto explosivo que había sido dejado minutos antes en la puerta de la vivienda.

La persecución se extendió durante varias cuadras. El atacante logró alcanzar nuevamente al joven en la parte baja del sector, donde le disparó al menos dos veces más. Estas balas resultaron fatales. El sujeto, que permanece en calidad de NN hasta el momento, fue trasladado de urgencia al Hospital Cayetano Heredia por efectivos de la Policía Nacional, quienes llegaron rápidamente al lugar debido a la cercanía de la comisaría.

Un hombre muere tras persecución y disparos en una zona residencial del Rímac| Latina Noticias

El acceso a las grabaciones de videovigilancia se ha convertido en una pieza clave para la investigación fiscal y policial. Los vecinos de Flor de Amancaes han reiterado su pedido a las autoridades para reforzar la presencia policial y agilizar las pesquisas que permitan esclarecer el crimen.

Canales de ayuda

SAMU es el sistema de respuesta médica de emergencia del Ministerio de Salud. Ofrece atención gratuita ante accidentes, heridas graves o situaciones que ponen en riesgo la vida. Operadores capacitados atienden la línea 106 las 24 horas y coordinan el envío de ambulancias con personal especializado para la atención inmediata en el lugar de la emergencia.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias relacionadas con incendios, rescates, fugas de gas, accidentes de tránsito y situaciones que requieren intervención especializada. Su línea gratuita 116 está disponible en todo momento y permite solicitar ayuda rápida ante cualquier siniestro o situación de peligro inminente.

La Policía Nacional del Perú brinda atención en casos de delitos, violencia, robos, balaceras y alteraciones del orden público. El número 105 es la línea de emergencias policiales y está disponible para recibir denuncias, alertar sobre hechos delictivos o solicitar la presencia de efectivos en situaciones de riesgo para la seguridad ciudadana.