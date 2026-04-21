Perú

Cronología de la salida de Piero Corvetto de la ONPE y los hechos que desataron su renuncia

La salida del jefe de la autoridad electoral ocurre tras sucesivas denuncias e investigaciones por fallas en el proceso electoral. Las acciones abiertas por varias instituciones mantienen el clima de incertidumbre institucional

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Piero Corvetto espera que los primeros resultados de las elecciones se den a conocer a las 11:00 pm.
La renuncia de Piero Corvetto a la ONPE ocurre tras una serie de irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril en Perú.

Una serie de irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril en Perú terminó provocando la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el martes 21 de abril, tras nueve días de crisis institucional. La decisión se produjo en medio de denuncias, investigaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad y el desarrollo del proceso electoral.

El pasado domingo 12 de abril, durante la primera vuelta de las elecciones generales, se reportaron numerosas fallas logísticas en distintos puntos de la capital peruana. El propio Piero Corvetto admitió en su carta de renuncia que estos problemas le impiden mantenerse en el puesto.

El ahora exjefe de la ONPE afirmó que “los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”. Las dificultades incluyeron retrasos en la entrega de material electoral, actas extraviadas y el uso de vehículos particulares no registrados para el traslado de documentación sensible.

Fallas logísticas y retrasos en la entrega de material electoral afectaron a más de doscientas mesas de sufragio durante la primera vuelta.
Fallas logísticas y retrasos en la entrega de material electoral afectaron a más de doscientas mesas de sufragio durante la primera vuelta.

Crecen las denuncias

Tras el desarrollo de la jornada electoral, la situación institucional de Corvetto se tornó insostenible. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el entonces jefe de la ONPE y otros funcionarios, debido a demoras en la entrega de material que afectaron a más de decenas mesas de sufragio y dejaron sin votar ese domingo a miles de ciudadanos.

La denuncia del JNE argumentó que existió “una admisión tardía e ilegal sobre la magnitud de la falta de material, de inacción dolosa y de un quiebre del sistema”.

Simultáneamente, la Contraloría inició acciones de control y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra Corvetto por su actuación durante las elecciones generales de 2026. En ese contexto, Corvetto ya enfrenta una denuncia fiscal, una investigación en la Junta Nacional de Justicia y también acciones de control por parte de la Contraloría.

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre se encuentra frente a los trabajadores electorales durante las elecciones generales en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO-Un hombre se encuentra frente a los trabajadores electorales durante las elecciones generales en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La respuesta de Corvetto

En medio de la polémica, Corvetto defendió públicamente su gestión ante el Congreso de la República, señalando que hubo “errores puntuales en el despliegue de material electoral e informático”, aunque negó responsabilidad directa y descartó dolo.

“Cumplí con integridad mi función”, escribió en su carta de renuncia recogida por Infobae Perú, pero reconoció que “quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva”.

En la misma misiva, solicitó a la JNJ que su dimisión fuera aceptada “en el más breve plazo, pues la ciudadanía y los actores políticos requieren certidumbre frente a nuestro futuro inmediato”. Además, expresó su “total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos”.

Reacciones y consecuencias

La Junta Nacional de Justicia aceptó la renuncia de Piero Corvetto en una sesión plenaria extraordinaria el mismo martes 21 de abril. María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, convocó de inmediato al pleno para “evaluar y adoptar las decisiones que correspondan en el marco de sus competencias constitucionales y legales”. El acuerdo fue unánime y se comunicó a las entidades involucradas.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

En paralelo, se mantenían abiertas las investigaciones en la Fiscalía, la Contraloría y la propia JNJ. Panorama relató que, ante la acumulación de denuncias y la presión institucional, Corvetto evitó nuevas apariciones públicas y pidió cambiar una audiencia presencial con la policía anticorrupción por una virtual.

El futuro electoral

Las fallas logísticas y las denuncias pusieron en entredicho la legitimidad de la autoridad electoral a menos de dos meses de la segunda vuelta presidencial. Panorama subrayó el impacto de la crisis: “Lo que está en juego ya no es solo un proceso, es el respeto de la voluntad popular”. El propio Corvetto, en su carta, afirmó: “Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones”.

El perfil público de Piero Corvetto incluye experiencia como periodista y politólogo, así como cargos en entidades como Reniec, ONPE, la Contraloría y la Dirección Nacional de Inteligencia. Su trayectoria ha estado vinculada a la gestión pública y los procesos electorales, y ya en el pasado fue blanco de señalamientos en elecciones disputadas.

La renuncia de Piero Corvetto marca el cierre de una etapa de crisis en la autoridad electoral peruana, en un contexto donde la confianza ciudadana y la transparencia en los comicios quedan como temas centrales para el desarrollo democrático del país.

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