Perú

La JNJ acepta la renuncia de Piero Corvetto en medio de las elecciones pese a que la ley lo prohíbe

Ley Orgánica de la ONPE impide al jefe dimitir en pleno proceso electoral. Bernardo Pachas asumirá el cargo mientras se elige a un nuevo titular

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JNJ aceptó la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE. Canal N

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó de manera exprés la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a pesar de que la Ley Orgánica de esta institución lo prohíbe expresamente.

A través de un comunicado publicado minutos después de que Corvetto difundió su renuncia, la JNJ indicó que la presidenta María Teresa Cabrera convocó inmediatamente a un Pleno extraordinario donde se acordó aceptar la dimisión.

“Luego de la deliberación, se acordó aceptar por unanimidad, a partir dela fecha, la renuncia presentada por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas al cargo de jefe de la ONPE. Además, se acordó comunicar el presente acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacionalde Identidad y Estado Civil (Reniec) y la ONPE para los fines de ley”, se lee en el pronunciamiento.

No obstante, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE establece que el cargo de Piero Corvetto “es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado”.

En el comunicado de la JNJ no se explica cómo se procedió ante esta restricción para finalmente aceptar la dimisión de Corvetto. Se espera que en la resolución se consigne el referido análisis.

Comunicado de la JNJ sobre Piero Corvetto
Comunicado de la JNJ sobre Piero Corvetto

¿Quién asume el cargo de jefe de la ONPE?

La Ley Orgánica de la ONPE establece que en caso de que el jefe nacional sea vacado por la JNJ, “asumirá provisionalmente el cargo, en el término no mayor de 3 días, el funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de jerarquía inmediatamente inferior al jefe”. Es decir, el gerente general Bernando Pachas Serrano.

Pachas Serrano es gerente general de la ONPE desde setiembre de 2020 y ya ha reemplazado temporalmente a Piero Corvetto cuando este último se encontraba de licencia o haciendo uso de su periodo vacacional.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Corvetto renuncia

iero Corvetto, presentó su renuncia este martes 21 de abril, después de las fallas logísticas registradas el 12 de abril durante la primera vuelta de las elecciones generales, según comunicó la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En el texto de dimisión, Corvetto pidió que su salida “sea aceptada en el más breve plazo”, enfocado en facilitar condiciones de certidumbre para la segunda vuelta presidencial, cuyos preparativos ya han comenzado. La carta enviada a María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, destaca: “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”.

Corvetto reconoció que los problemas detectados en la cadena logística electoral el 12 de abril constituyen una situación que le impide continuar en el cargo. El ahora exfuncionario reiteró su “total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos”. Advirtió que existen interrogantes sobre lo ocurrido, y subrayó la necesidad de avanzar con una investigación imparcial y exhaustiva para aclarar responsabilidades dentro de la organización.

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