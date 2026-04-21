Solicitudes de pensión de viudez ya se resuelven en el mismo día, según la ONP

Desde octubre de 2025 a la actualidad, la institución ha tramitado 722 solicitudes mediante este esquema. Foto: Pensión Justa

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha implementado un nuevo mecanismo que permite resolver en el mismo día las solicitudes de pensión de viudez, en un intento por agilizar la atención a los familiares de asegurados fallecidos. Esta medida forma parte de un conjunto de mejoras orientadas a optimizar los servicios dirigidos a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones.

Desde octubre de 2025 hasta la fecha, la entidad ha logrado atender 722 solicitudes bajo esta modalidad, reduciendo de manera significativa los tiempos de espera. Anteriormente, este trámite podía tomar hasta 30 días hábiles, de acuerdo con los plazos legales vigentes, lo que implicaba una demora considerable para quienes atravesaban una situación de vulnerabilidad.

Atención más rápida para casos de viudez

El vocero institucional, Fermín Sáenz Anduaga, explicó que este avance se da en el marco del programa “ONP Te acompaña”, el cual prioriza una atención integral y personalizada. La iniciativa está dirigida especialmente a cónyuges o convivientes que requieren acceder a este beneficio previsional tras el fallecimiento de un pensionista.

“Este beneficio previsional puede ser solicitado por quienes acrediten vínculo con el asegurado fallecido. En el caso del cónyuge, se requiere la partida de matrimonio civil; mientras que los convivientes de unión de hecho deben demostrar al menos dos años de convivencia permanente y estable a la fecha del fallecimiento, mediante una sentencia judicial inscrita en el Registro de Personas Naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)”, precisó el funcionario.

Antes de este cambio, el proceso podía extenderse hasta 30 días hábiles, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. Foto: difusión

Canales disponibles para realizar el trámite

La ONP ha dispuesto múltiples vías para que los ciudadanos puedan presentar su solicitud de pensión de viudez. El trámite puede efectuarse de manera presencial en cualquiera de sus 50 sedes a nivel nacional, incluidas aquellas ubicadas en los Centros MAC, lo que facilita el acceso en distintas regiones del país.

Asimismo, también existe la opción de realizar el procedimiento mediante videollamada a través del portal onpvirtual.pe, siempre que se cuente con la documentación requerida. Esta alternativa busca ampliar las posibilidades de atención y reducir la necesidad de desplazamientos.

Beneficios complementarios para los pensionistas

Además del acceso a la pensión, los beneficiarios pueden participar gratuitamente en los talleres que ofrece Yuyaq Casa del Pensionista, presentes en 13 centros de atención de la ONP. Estos espacios están orientados a promover el bienestar y la integración de los adultos mayores.

A ello se suma la cobertura de atención médica de por vida en EsSalud, lo que refuerza el soporte integral brindado a quienes acceden a este beneficio. Con estas acciones, la entidad busca no solo agilizar los procesos, sino también garantizar un acompañamiento más cercano a las familias en momentos complejos.

Aparte de recibir la pensión, los beneficiarios tienen la posibilidad de asistir sin costo a los talleres brindados por Yuyaq Casa del Pensionista. Foto: Gaceta UNAM