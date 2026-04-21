Perú

La millonaria inversión de mujeres sube como la ‘espuma’ en Latam: ¿A cuánto asciende en Perú?

La participación de mujeres en la inversión en América Latina crece con un 29% de aumento en los fondos destinados en los últimos 24 meses, según SURA

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El perfil de las inversionistas femeninas es diverso, con un 28% eligiendo opciones conservadoras, 42% moderadas y 11% estrategias de mayor riesgo, según SURA Investments. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de mujeres en el mundo de las inversiones avanza en América Latina. Datos recientes de SURA Investments indican que el 42% de sus inversionistas son mujeres, y el monto promedio destinado por ellas a la inversión aumentó 29% durante los últimos 24 meses, pasando de USD 54.561 a USD 70.241.

Esta tendencia en países como el Perú evidencia un cambio en la manera en que las mujeres abordan la gestión de su patrimonio y su autonomía financiera en la región.

El monto promedio invertido por mujeres sube 29% en dos años

SURA Investments, filial de SURA Asset Management, señala que cada vez más mujeres ven la inversión como una herramienta fundamental para construir patrimonio, tomar decisiones de largo plazo y fortalecer su independencia económica.

Lina Madrid, directora de Infraestructura e Inversiones Sostenibles en SURA Investments, afirma que la mayor participación femenina “demuestra un interés creciente por construir patrimonio de manera informada y con una visión estratégica sobre el futuro”.

El análisis de SURA Investments revela que las mujeres muestran perfiles de riesgo variados: el 28% tiene un perfil conservador, el 42% moderado y el 11% agresivo. Este comportamiento sugiere una planificación financiera enfocada en el equilibrio entre riesgo y oportunidad, y en la proyección de objetivos a largo plazo.

dinero - dolares
La brecha de género persiste en la inversión: los hombres en Chile, México y Perú invierten en promedio USD 126.029, un 44% más que las mujeres.

Las inversionistas priorizan fondos mutuos y diversifican carteras

En cuanto a las preferencias de producto, el 80% de las inversionistas de SURA opta por fondos mutuos. En México, Perú y Colombia, este instrumento es elegido por el 100% de las clientas, mientras que en Chile la participación alcanza el 74%.

En el país sureño, además, un 18% de las mujeres invierte en productos de seguro con componente de ahorro, lo que refleja una diversificación en la gestión patrimonial.

¿Mayor interés por autonomía y gestión patrimonial a largo plazo?

A pesar del avance, persisten diferencias frente a los hombres en el monto invertido. En Chile, México y Perú, el promedio de inversión de las mujeres es de USD 70.241, mientras que en los hombres alcanza los USD 126.029, lo que representa una brecha del 44%.

No obstante, el incremento en el monto promedio invertido por mujeres fue del 15% en los últimos 12 meses, y del 29% en los últimos 24 meses. Esto consolida una evolución positiva en la relación de las mujeres con la inversión.

SURA Investments destaca que, más allá del monto invertido, se observa una mayor disposición de las mujeres a incorporar decisiones financieras estructuradas en su planeación personal y familiar.

El interés por organizar recursos, diversificar alternativas y construir respaldo económico a mediano y largo plazo es cada vez mayor entre las inversionistas.

La necesidad de información y herramientas para la inclusión financiera

Este comportamiento pone de relieve la importancia de contar con información clara y herramientas que faciliten la toma de decisiones financieras informadas. A medida que más mujeres se vinculan al mundo de la inversión, crece la necesidad de acompañar ese proceso con contenidos y soluciones adaptadas a distintas metas, momentos de vida y experiencia financiera.

Lina Madrid concluye que “los resultados muestran que no solo están participando más, sino que también viene aumentando el monto destinado a la construcción de patrimonio. Aunque aún existen brechas frente a los hombres en los montos invertidos, los avances son claros: crecen tanto la participación como los montos promedio, reflejando una relación cada vez más informada, activa y estratégica con la inversión”.

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