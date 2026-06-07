Dictan 18 meses de prisión preventiva para cinco investigados por asesinato de alcalde de 26 de Octubre en Piura

Concejo municipal de Veintiséis de Octubre declara duelo tras asesinato de burgomaestre. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión)

La investigación por el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, dio un nuevo paso luego de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra cinco personas señaladas como presuntas implicadas en el crimen ocurrido el pasado 21 de mayo.

La medida cautelar fue impuesta mientras continúan las pesquisas fiscales para determinar las responsabilidades en el atentado que acabó con la vida de la autoridad municipal. El caso es considerado uno de los más graves registrados recientemente en la región debido a la condición de la víctima y a los delitos que son materia de investigación.

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Los investigados comprendidos en la resolución son Deyvis Omar Gallo Lozada, John Darwin Ponce Torres, Derian Omar Gallo Lozada, Stefanie Selene Criollo Aguirre y Miriam Elizabeth Rosales Torres, quienes permanecerán privados de su libertad durante el plazo establecido por el juzgado mientras avanzan las diligencias.

Peritos y fiscales reconstruyen el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura, donde la Policía Criminalística examina la escena del crimen y se muestra un retrato del edil asesinado. (Composición: Infobae Perú)

Acusados de sicariato y organización criminal

De acuerdo con la investigación preliminar, los cinco procesados son vinculados a una serie de delitos que habrían estado relacionados con el atentado contra el alcalde. Entre las imputaciones figuran presuntos actos de sicariato agravado, conspiración para el sicariato, lesiones graves, tenencia ilegal de armas y explosivos, además de pertenencia a una banda criminal.

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La decisión judicial se produjo luego de evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, que solicitó la medida restrictiva para asegurar el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles riesgos para el proceso.

El caso continúa en una etapa clave, ya que las autoridades buscan reconstruir los hechos ocurridos durante el ataque y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los investigados en la planificación o ejecución del crimen.

Municipalidad suspende actividades tras crimen del alcalde Víctor Hugo Febre. (Foto.: Difusión)

Juzgado evaluó peligro de fuga

Uno de los principales argumentos considerados por el magistrado fue la posibilidad de que los imputados evadan la acción de la justicia. Para ello se analizó la existencia de arraigo domiciliario, familiar y laboral que permitiera garantizar su permanencia durante el proceso.

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Tras la evaluación, el juzgado concluyó que no existían suficientes elementos para descartar un eventual riesgo de fuga. Bajo ese criterio, consideró necesario imponer la prisión preventiva como una medida destinada a asegurar la continuidad de las investigaciones fiscales y judiciales.

La resolución también señala que la gravedad de los delitos atribuidos y las posibles sanciones que podrían derivarse del proceso constituyen factores relevantes al momento de determinar la necesidad de la medida cautelar.

Poder Judicial

Defensas apelarán la medida

Luego de conocerse la decisión, las defensas legales de los cinco investigados adelantaron que recurrirán a los mecanismos legales correspondientes para solicitar la revisión de la prisión preventiva ante una instancia superior.

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Mientras se resuelven esos recursos, los procesados serán trasladados a establecimientos penitenciarios de la región Piura, donde permanecerán a disposición de las autoridades judiciales. Paralelamente, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas y desarrollando diligencias para esclarecer el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre y determinar las responsabilidades penales que correspondan en este caso.

¿Quién fue Víctor Hugo Febre?

Víctor Hugo Febre Calle nació en Ayabaca, Piura, el 9 de junio de 1981. Se formó como abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y desarrolló su carrera política en distintos movimientos, iniciando en Acción Popular y luego en Unión Democrática del Norte, donde fue elegido regidor distrital de Veintiséis de Octubre en 2014. Tras un intento fallido en 2018, logró la alcaldía en 2022 representando al movimiento regional Contigo Región, asumiendo funciones en enero de 2023. Durante su gestión priorizó proyectos de infraestructura urbana y transitabilidad, además de la mejora de espacios públicos.

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Su administración estuvo marcada por investigaciones y controversias, incluyendo procesos por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos municipales. La mañana del 21 de mayo de 2026, Febre fue asesinado a balazos en un ataque atribuido a sicarios, mientras se encontraba dentro de su camioneta en el asentamiento humano San Sebastián. Su muerte generó conmoción en Piura y reactivó el debate sobre la violencia criminal en el norte del país.