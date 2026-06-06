Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 6 de junio de 2026

Fotografía documental de un mapa sísmico del Perú emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), destacando las zonas de riesgo y su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, 06 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se encuentra ubicado en una de las regiones de mayor actividad sísmica del mundo. El país forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica donde convergen varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Esta interacción, caracterizada por el proceso de subducción, genera una acumulación constante de energía que se libera en forma de sismos de diversa magnitud.