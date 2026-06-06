Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 6 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional han confirmado movimientos telúricos relevantes en las últimas semanas e instan a la población a estar preparados ante un posible sismo de gran magnitud

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Un gran mapa del Perú detallando las zonas sísmicas de alta, media y baja intensidad, el Cinturón de Fuego del Pacífico y el logo del IGP, fechado 06 de junio de 2026.
Fotografía documental de un mapa sísmico del Perú emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), destacando las zonas de riesgo y su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, 06 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se encuentra ubicado en una de las regiones de mayor actividad sísmica del mundo. El país forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica donde convergen varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Esta interacción, caracterizada por el proceso de subducción, genera una acumulación constante de energía que se libera en forma de sismos de diversa magnitud.

09:06 hsHoy

Actividad sísmica en Perú

La historia sísmica de Perú está marcada por episodios recurrentes que han afectado tanto la costa como el interior del país. Los movimientos telúricos no solo representan un desafío permanente para las poblaciones urbanas y rurales, sino que también impulsan la implementación de políticas de prevención y respuesta por parte de las autoridades. La vigilancia continua y la preparación comunitaria resultan fundamentales para reducir la vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos.

Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:33 hsHoy

Últimos sismos generan preocupación en Perú

El Perú atraviesa varias semanas marcadas por una intensa actividad sísmica desde el martes 19 de mayo cuando Ica fue remecida por un temblor de 6.1 grados de magnitud. Asimismo, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026 se registraron al menos nueve sismos en diferentes regiones del país, lo que ha generado preocupación y movilización de las autoridades de prevención. En este contexto, el IGP emitió nuevas recomendaciones para reforzar los simulacros y las acciones de prevención ante la frecuencia de estos eventos.

Una calle destruida con grietas y escombros. Al fondo, un edificio de ladrillo colapsado con cinta amarilla. Un casco naranja y una libreta están en primer plano.
Daños estructurales severos en una ciudad peruana tras un sismo, mostrando una calle con grietas profundas, escombros, una vivienda parcialmente colapsada y cinta de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento de mayor magnitud alcanzó 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también reportaron movimientos telúricos, aunque de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos y la importancia de mantenerse informados sobre las recomendaciones del IGP.

Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta primera semana de junio ha habido varios sismos siendo el de La Libertad cuyo sismo fue de 4.9 grados registrado a las 4 de la madrugada del 4 de junio.

Ilustración del mapa de Perú en rojo, explicando su vulnerabilidad sísmica en el Cinturón de Fuego con placas de Nazca y Sudamericana. Océano, tsunami, edificios y logo del IGP.
Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:01 hsHoy

Nueve sismos en una semana: distribución y magnitud

De acuerdo con los reportes oficiales del IGP, el evento sísmico más fuerte alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna. Otras zonas afectadas durante la semana incluyeron Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco, donde se detectaron movimientos de menor magnitud, aunque percibidos por la población. La profundidad de los sismos varió entre 30 y 70 kilómetros, determinando la percepción del movimiento en la superficie y la intensidad sentida en las diferentes localidades.

La información oficial destaca que, aunque la mayoría de los temblores fueron leves o moderados, la población de las ciudades cercanas a los epicentros experimentó desplazamientos notables y evacuaciones preventivas. Las autoridades reportaron interrupciones temporales en servicios eléctricos y telefónicos en algunas zonas de Tacna y Arequipa, sin que se hayan confirmado víctimas ni daños materiales de gravedad.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:24 hsHoy

Reacción institucional y protocolos de emergencia

La respuesta de las entidades estatales no se hizo esperar. El Ministerio de Educación reforzó las instrucciones de evacuación segura en escuelas y colegios, mientras que el Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a preparar mochilas de emergencia con insumos básicos, agua, alimentos no perecibles y documentos personales. El IGP recomendó además descargar aplicaciones móviles oficiales para recibir alertas sísmicas y mantenerse atentos a los comunicados de las autoridades.

El despliegue de brigadas técnicas incluyó inspecciones en centros educativos, hospitales y edificios históricos, con el objetivo de asegurar que las infraestructuras cumplan los estándares de seguridad y se priorice la atención de las poblaciones más vulnerables. Las labores de prevención y monitoreo se intensificaron en regiones donde la sismicidad resultó más frecuente.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:07 hsHoy

Simulacros y cultura preventiva en la población

Los recientes movimientos telúricos llevaron a las autoridades a enfatizar la importancia de la cultura de prevención. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) organizó simulacros en diversas zonas urbanas y rurales, promoviendo la participación activa de la comunidad. Voceros del IGP subrayaron que “la participación activa de la comunidad es fundamental para disminuir los riesgos en caso de un sismo fuerte”.

Además de los simulacros, las organizaciones estatales difundieron guías y material educativo sobre cómo actuar antes, durante y después de un temblor. El jefe del IGP insistió en la revisión periódica de las estructuras de las viviendas y en la identificación de zonas seguras en hogares, escuelas y centros laborales. “El conocimiento y la preparación salvan vidas”, afirmó el funcionario en una reciente conferencia.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:31 hsHoy

Llamado a la información responsable y uso de fuentes oficiales

En un escenario donde la preocupación por la actividad sísmica aumenta, el IGP ha reiterado la necesidad de informarse solo a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores. El organismo recomendó visitar su portal web y seguir sus cuentas en redes sociales para acceder a reportes actualizados y recomendaciones de seguridad. Este llamado busca fortalecer la colaboración entre ciudadanos y autoridades, y reducir la vulnerabilidad ante posibles emergencias.

La Marina de Guerra del Perú, por medio de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó que desde la tarde del sábado 6 hasta la tarde del domingo 7 de junio se prevén brisas fuertes en el litoral centro y sur, recomendando a las autoridades y empresas portuarias tomar medidas preventivas. La vigilancia de los sistemas atmosféricos complementa el monitoreo sísmico para salvaguardar a la población costera.

Sala de monitoreo sísmico del IGP. Tres operadores de espaldas ven pantallas. Central: logo IGP. Laterales: mapas de Perú con epicentros y gráficos de actividad sísmica.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) observan pantallas que muestran mapas sísmicos y gráficos de actividad en tiempo real, garantizando la vigilancia permanente del país ante movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:01 hsHoy

Recomendaciones finales ante la amenaza sísmica

El Instituto Geofísico del Perú recordó a la población que, ante la percepción de un sismo, se debe buscar resguardo bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural, evitar el uso de ascensores y esperar a que el movimiento termine antes de evacuar el inmueble. Se aconseja revisar si existen daños antes de regresar a la vivienda y comunicarse con familiares y autoridades mediante mensajes de texto para no saturar las líneas telefónicas.

La constante exposición de Perú a fenómenos sísmicos impone la necesidad de mantener la alerta y la preparación. El monitoreo permanente y la cooperación entre organismos estatales y la ciudadanía se presentan como las herramientas más efectivas para enfrentar el riesgo sísmico que persiste en el país.

Mapa de Perú en rojo oscuro sobre fondo gris claro, con un ícono de epicentro sísmico en la costa. Se observa el logo azul del IGP y la fecha 5 de junio de 2026.
Mapa editorial de Perú en rojo oscuro muestra un epicentro sísmico en su costa, con el logo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 5 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:50 hsHoy

Sismo en Nasca

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de un sismo de magnitud 4.5 este viernes 5 de junio a las 23:24, localizado a 69 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, en el departamento de Ica.

El movimiento telúrico, registrado a una profundidad de 28 kilómetros, tuvo una intensidad III en San Juan de Marcona, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0338.

Sismo de magnitud 4,4 sacude la región de Ica en el sur de Perú
Sismo de magnitud 4,4 sacude la región de Ica en el sur de Perú - IGP

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