Jefe interino de la ONPE revela que renunciará a la institución el próximo 3 de julio

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, anunció que presentará su carta de renuncia a la institución el próximo 3 de julio, cuando se conozca al nuevo titular del organismo electoral.
Así lo anunció Pachas en entrevista con RPP Noticias. Indicó que se conformará una comisión para hacer entrega al nuevo jefe de la ONPE las actividades que se han realizado en su gestión interina, la información respectiva y los cuadros que dirigen la Oficina.
“Y obviamente vamos a poner nuestra carta de renuncia en la mesa porque es lo correcto. Nosotros hemos llegado con don Piero Corvetto Salinas. Puso su carta renuncia y luego, increíblemente, fue aceptada. Luego he sido yo el interino, pero tengo que cumplir con entregar toda la información y decir hasta acá no más porque somos cargos de confianza”, indicó.
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Como se recuerda, Bernardo Pachas es gerente general de la ONPE y asumió de manera interina la jefatura tras la renuncia de Corvetto debido a que así lo dispone la ley orgánica de la institución.
Al ser consultado respecto a si el nuevo jefe de la entidad electoral decidiera no aceptar su dimisión y si aceptaría continuar en la ONPE, Pachas sostuvo que es un escenario poco probable.
“Generalmente los jefes vienen con con gente de confianza. Generalmente vienen con el gerente general, el secretario general, el planeamiento y el gerente de administración. Eso suele pasar en estos tipos de cargo. (¿Cuál sería el cargo que usted está dispuesto a aceptar en el caso de que le plantearan quedarse?). No creo viable porque siempre ha sido ese esa costumbre, esa práctica en el mundo laboral del estado", apuntó.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene previsto tomar juramento al nuevo de la ONPE el próximo 3 de julio. Los postulantes que siguen en carrera son Carlos Martin Eulalio Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana.
La caída de Corvetto
Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE tras denuncias de obstrucción al proceso electoral y presuntas irregularidades en la distribución del material electoral durante la primera vuelta. La Contraloría identificó deficiencias que afectaron el derecho al voto de más de 55 mil ciudadanos, aunque no se acreditó participación directa de Corvetto en los hechos investigados.
La JNJ aceptó la renuncia de Corvetto, pese a que la Ley Orgánica de la ONPE establece que el jefe nacional no puede dimitir durante el desarrollo de un proceso electoral.
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La Fiscalía llegó a pedir la detención preliminar de Piero Corvetto por presunta colusión vinculada a irregularidades en la distribución del material electoral durante la primera vuelta del 12 de abril. El juzgado de primera instancia declaró infundado el pedido, decisión que el Ministerio Público apeló ante la sala penal. El tribunal superior ratificó el rechazo y mantuvo a Corvetto en libertad.
Tras la salida de Corvetto, Bernardo Pachas asumió como jefe interino de la ONPE. Durante su gestión interina, Pachas lideró el despliegue del material electoral para la segunda vuelta presidencial y coordinó acciones con el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar el desarrollo de los comicios.
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