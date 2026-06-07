Chofer de empresa ETUPSA es baleado tras amenazas de extorsión en SMP: mensajes habían advertido ataque en la av. 12 de Octubre

Un conductor de ETUPSA 1 fue baleado en San Martín de Porres luego de que la empresa recibiera amenazas de presunta extorsión. Mensajes difundidos días antes advertían un ataque en el mismo punto donde ocurrió el atentado. Facebook: Jersson Rodriguez

La nueva agresión contra un conductor de transporte público en Lima vuelve a colocar bajo atención la presión que enfrentan varias empresas del sector frente a amenazas vinculadas a presuntas extorsiones. El caso involucra a la empresa ETUPSA 1 y ocurrió en una zona donde, según mensajes difundidos previamente, los autores de las intimidaciones habían anunciado un ataque.

La información fue reportada por Roger García, quien indicó que los hechos ocurrieron en la avenida 12 de Octubre, en el sector de Los Próceres, distrito de San Martín de Porres. Los primeros reportes señalan que la empresa había recibido amenazas y que días atrás dejó de operar temporalmente debido a esta situación.

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De acuerdo con la información preliminar, los extorsionadores exigían un pago identificado como una “inscripción” de 50. Tras la suspensión de actividades, la empresa retomó sus operaciones. Poco después ocurrió el atentado contra uno de sus conductores.

Mensajes anticiparon el lugar del ataque

Las amenazas difundidas contra la empresa incluían referencias específicas a los conductores y a la ruta donde se produciría una agresión. Uno de los mensajes señalaba: “Tienen un lapso de 48 horas para comunicarse de lo contrario si veo un carro de ustedes en la calle los comenzaremos a dejar frío, el. Chófer de hoy solo fue una muestra de cortesía el próximo si le dejaremos la cara echando humo si no copean por las buenas 3126354242”.

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El mismo texto añadía una referencia directa al punto donde posteriormente se reportó el atentado: “Y por si tienen dudas, por la av 12 de octubre, paradero vaquita antes de llegar angélica gamarra pasando mayolo ahí le plomiamos al primer chófer”.

Un segundo mensaje mantuvo el mismo tono de amenaza contra la empresa y sus trabajadores. El texto indicaba: “En vista de que la empresa Etupsa no quieren pagar el pago que se les está exigiendo, continuaremos con los ataques hacia los chóferes se les acabó el tiempo, carro que veamos en la pista así estén haciendo talleres les vamos a estallar el carro con dinamita. Att los Occidentales”.

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Transporte público concentra la mayoría de víctimas

Chofer de ETUPSA 1 fue baleado en la avenida 12 de Octubre, en Los Próceres, San Martín de Porres. Composición: Infobae

La dimensión del problema aparece reflejada en un boletín elaborado por la Oficina de Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El documento fue desarrollado específicamente para registrar atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra el sector transporte en Lima Metropolitana y el Callao.

Según el Ministerio Público, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 125 atentados con víctimas fallecidas o lesionadas. En ese periodo se contabilizaron 169 víctimas, de las cuales 93 perdieron la vida y 76 resultaron heridas.

Las cifras muestran una expansión del fenómeno durante el periodo analizado. Entre agosto y diciembre de 2024 se reportaron 20 atentados. En contraste, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 105 casos.

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Septiembre de 2025 concentró la mayor cantidad de hechos violentos. Durante ese mes se contabilizaron 29 atentados y 40 víctimas. Del total, 18 personas fallecieron y 22 sufrieron lesiones.

Conductores figuran como el principal objetivo

Grupo criminal 'Los Papis' estarían detrás de la extorsión a la empresa. Foto: Etupsa 73 Pagina Oficial

El análisis estadístico del Ministerio Público identifica un patrón claro respecto a las víctimas. Los conductores de transporte público representaron el 67,5 % de los afectados por estos atentados.

Los pasajeros ocuparon el segundo lugar con el 22,5 % de las víctimas registradas. Los cobradores representaron el 4,1 % de los casos.

El boletín también detalla características demográficas de las personas afectadas. Los hombres constituyeron el 87,6 % de las víctimas y las personas de nacionalidad peruana alcanzaron el 85,8 %.

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Respecto a la edad, el grupo más afectado fue el comprendido entre los 40 y 49 años, con el 29 % del total. Además, el informe señala que el 47,3 % de las víctimas eran padres de familia.