Miraflores dispone cierre de nueve playas hasta el lunes 8 por oleajes anómalos tras alerta de la Marina de Guerra

La Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de sus nueve playas en la Costa Verde por la presencia de oleajes anómalos para proteger a la población. (Foto: Agencia Andina)

La Municipalidad de Miraflores dispuso el cierre temporal del acceso a las nueve playas del distrito por la presencia de oleajes anómalos en el litoral de la Costa Verde. La medida rige desde las 22:00 del sábado 6 de junio y se mantendrá hasta las 10:00 del lunes 8, con el objetivo de proteger a vecinos, bañistas y visitantes.

La decisión se basó en una advertencia de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú sobre el incremento de la intensidad del oleaje frente a las costas del país. Según el reporte oficial, las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura en algunos sectores expuestos.

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Las autoridades exhortaron a la población a respetar las restricciones y evitar actividades recreativas o deportivas en el mar durante la vigencia de la alerta. Recordaron que estos fenómenos pueden generar condiciones peligrosas incluso para personas con experiencia en entornos acuáticos.

Miraflores restringe el ingreso a sus nueve playas por fuerte oleaje

A través de un comunicado dirigido a vecinos y visitantes, la Municipalidad de Miraflores informó que el cierre del acceso a las playas respondió a criterios preventivos y buscó salvaguardar la integridad de quienes frecuentan la Costa Verde.

La Municipalidad de Miraflores cerró el acceso a sus nueve playas por oleajes anómalos en la Costa Verde para proteger a residentes y visitantes. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

El municipio precisó que la restricción comprendió las nueve playas ubicadas en su jurisdicción y se mantendrá vigente hasta que las condiciones del mar vuelvan a ser seguras. Señaló que la medida se sustentó en la información técnica proporcionada por la Marina de Guerra del Perú.

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La entidad exhortó a bañistas, surfistas y al público en general a acatar las indicaciones de las autoridades. Recomendó evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de la orilla, las rocas, los espigones y las zonas de rompiente, donde el impacto de las olas suele ser mayor.

Marina de Guerra alerta por oleajes anómalos en la costa del país

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.° 22-26, vigente del 3 al 11 de junio, el fenómeno afectará gran parte del litoral peruano con distinta intensidad.

En el litoral centro, comprendido entre el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, persistirá un oleaje ligero del suroeste que se incrementará a moderado desde la noche del sábado 6. Luego se intensificará a fuerte durante la mañana del domingo 7, disminuirá a moderado el lunes 8 y retornará a condiciones ligeras el martes 9.

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En el litoral sur, la situación será más grave. El oleaje evolucionará de ligero a fuerte el domingo por la mañana y alcanzará una intensidad muy fuerte durante la noche del mismo día, antes de empezar a disminuir de manera progresiva.

La Marina de Guerra del Perú indicó que estas condiciones persistirán hasta el jueves 11 de junio y tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

Luna llena y vientos fuertes: factores detrás del oleaje anómalo en la costa

La Dirección de Hidrografía y Navegación explicó que el monitoreo permanente del estado del mar incluyó el análisis de sistemas atmosféricos y oceánicos que influyen en la generación y propagación del oleaje.

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También recordó que el calendario lunar atravesó la fase de luna llena rumbo al cuarto menguante desde el lunes 8 de junio. Esta condición podría contribuir al incremento del nivel de marea en determinados puntos del litoral peruano, lo que potenciaría los efectos del oleaje fuerte. Por ello, las autoridades mantuvieron vigilancia constante para emitir alertas oportunas que permitan reducir riesgos entre la población costera.

A la alerta por oleajes se sumó el Aviso Especial de Viento N.° 04-26 emitido por la Marina de Guerra del Perú. Según el reporte, desde la tarde del sábado 6 hasta la tarde del domingo 7 de junio se registrarán brisas fuertes, con velocidades de hasta 22 nudos, en el litoral centro y sur, principalmente entre las localidades de Cerro Azul y Atico.

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En mar abierto, los vientos podrían alcanzar 25 nudos. Estas condiciones representan un riesgo adicional para embarcaciones menores y para personas que desarrollan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas.

Recomendaciones de seguridad para la población

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las disposiciones emitidas por las capitanías de puerto y gobiernos locales.

Se aconseja evitar ingresar al mar, suspender actividades deportivas acuáticas y no permanecer cerca de zonas de rompiente, espigones o estructuras rocosas durante la vigencia del aviso.

En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

De igual manera, las empresas vinculadas a la comunidad marítima y pesquera deben reforzar sus protocolos de prevención para minimizar accidentes o daños materiales.

La Marina de Guerra del Perú reiteró que continuará monitoreando la evolución del fenómeno para brindar información actualizada y garantizar la seguridad de quienes habitan o realizan actividades en el litoral peruano.

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