¿DNI digital o en foto para votar? Esto dice la ONPE sobre el documento de identidad para ejercer el voto este 7 de junio

Perdiste el DNI antes de votar, estas son las alternativas para participar en las elecciones del 7 de junio

Este domingo 7 de junio, más de 27 millones de peruanos están convocados a participar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, donde se elegirá al próximo presidente o presidenta y a dos vicepresidentes.

La jornada electoral iniciará a las 7:00 a. m. y concluirá a las 5:00 p. m., según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En medio de la expectativa y la movilización ciudadana, surgieron preguntas sobre el uso permitido del Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder votar, especialmente en un contexto en que muchos acostumbran guardar copias digitales, fotos o documentos escaneados en sus celulares.

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¿Se puede votar con una imagen, copia o aplicación digital del DNI?

La normativa electoral es clara: solo el DNI físico –ya sea el tradicional azul o el electrónico (DNIe)– permite ejercer el derecho al voto. Imágenes, capturas de pantalla, fotocopias, archivos PDF, apps de almacenamiento en la nube o certificados de inscripción no sustituyen al documento original. Incluso si el DNI está vencido, la Resolución Jefatural 000057-2026 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorroga de manera excepcional su vigencia.

No se aceptan pasaportes, cédulas extranjeras, libretas electorales antiguas ni comprobantes de trámite de renovación. El registro de identidad debe permitir que los miembros de mesa verifiquen presencialmente tus datos y fotografía sin ambigüedades. Si el documento está dañado pero legible, se admite su uso; si la información no es clara, se recomienda tramitar un duplicado.

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Un ciudadano presenta una denuncia policial por pérdida de DNI en una mesa de sufragio para las Elecciones Generales Perú 2026, documento no válido para ejercer el voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

DNI Electrónico Virtual: ¿se puede usar la app oficial de Reniec en la mesa?

No. Ninguna app móvil del Reniec, como el DNI virtual o BioFacial, ni certificados digitales sustituyen al documento físico. En la mesa de sufragio, los miembros solo aceptarán el DNI azul o electrónico en formato físico. La Ley Orgánica de Elecciones establece este requisito para todos los electores, tanto en el país como en el extranjero.

La verificación física obligatoria que realizan los miembros de mesa con el padrón

El proceso de identificación en mesa es estricto y se realiza en varios pasos:

El elector presenta el DNI físico al presidente de mesa.

El miembro encargado de la “Lista de electores” verifica el número de orden, foto y datos personales en el padrón.

Si la información es conforme, se entrega la cédula y lapicero al votante.

Tras el voto, el elector deposita la cédula doblada en el ánfora y registra su firma y huella en la lista.

Finalmente, el presidente de mesa devuelve el DNI físico al ciudadano.

Consejos de seguridad si perdiste tu DNI físico antes del domingo 7 de junio

Perder el DNI físico antes de la jornada electoral imposibilita votar, ya que ni una denuncia policial ni el certificado de inscripción (C4) sustituyen el documento para identificarte en la mesa.

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En estos casos, el Reniec habilitó el servicio DNIe exprés, que permite tramitar y recoger un duplicado en 24 horas en agencias seleccionadas. El trámite, válido hasta el día de la elección a las 10:00 a. m., es completamente virtual y requiere seleccionar la agencia de recojo, validar datos y pagar la tasa correspondiente.

Si tu DNI está dañado pero la información es legible, podrás votar. Si el deterioro impide la verificación de tus datos, se recomienda gestionar un duplicado.