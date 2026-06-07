Científicas peruanas podrán postular hasta el 15 de junio al Premio L’Oréal-UNESCO 2026

Premio L’Oréal-UNESCO 2026 abre convocatoria para científicas peruanas. (Foto: Agencia Andina)

Las investigadoras peruanas dedicadas a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) tienen plazo hasta el próximo 15 de junio para postular al Premio L’Oréal-UNESCO Para las Mujeres en la Ciencia 2026, una iniciativa que busca reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo científico y promover una mayor participación femenina en la investigación.

La convocatoria forma parte del programa regional “Para las Mujeres en la Ciencia” en Centroamérica y la Región Andina, impulsado por L’Oréal Groupe y la UNESCO con el apoyo de instituciones académicas como la Universidad del Rosario, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Espíritu Santo. La alianza busca fortalecer la igualdad de oportunidades dentro del ámbito científico.

PUBLICIDAD

En esta edición serán reconocidas tres investigadoras destacadas, una de Perú, una de Colombia y una de Ecuador. Cada una recibirá un subsidio de 10.000 dólares destinado a fortalecer el desarrollo de sus proyectos de investigación y contribuir a la generación de conocimiento con impacto en la sociedad.

Científicas peruanas trabajan diligentemente en un laboratorio moderno, realizando experimentos y analizando datos en sus estaciones de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Financiamiento impulsará proyectos científicos

Según la información difundida, los recursos económicos otorgados a las ganadoras podrán utilizarse para adquirir equipamiento especializado, financiar trabajo de campo o acelerar la aplicación de resultados científicos obtenidos durante sus investigaciones.

La organización destacó que el financiamiento busca facilitar el avance de proyectos innovadores en distintas disciplinas STEM, permitiendo a las investigadoras desarrollar estudios con potencial impacto tecnológico, ambiental, social o productivo.

PUBLICIDAD

Asimismo, se informó que podrán postular mujeres de nacionalidad peruana, ya sea por nacimiento o naturalización, que figuren con sexo femenino en su documento de identidad. Entre los requisitos académicos se encuentra haber culminado un doctorado o encontrarse cursándolo desde el segundo año, siempre que dicho grado haya sido obtenido o iniciado dentro de los últimos diez años.

Científicas peruanas podrán acceder a financiamiento de USD 10.000 para sus investigaciones. (Foto: Agencia Andina)

Requisitos y desafíos para las mujeres en la ciencia

Las postulantes también deberán desempeñarse como investigadoras principales de un proyecto científico desarrollado en una universidad o centro de investigación de Perú, Colombia o Ecuador. De esta manera, el programa busca reconocer a profesionales que lideran iniciativas de generación de conocimiento en sus respectivos países.

PUBLICIDAD

La convocatoria también pone atención en las brechas de género que aún persisten dentro de la comunidad científica. De acuerdo con cifras de la UNESCO citadas por los organizadores, solo el 33 % de los investigadores a nivel mundial son mujeres, mientras que la participación femenina disminuye progresivamente en etapas avanzadas de la carrera científica y en áreas como ingeniería, inteligencia artificial y ciencias aplicadas.

Un estudio elaborado por L’Oréal Groupe en alianza con IPSOS Napoleón Franco identificó además que las principales dificultades para las mujeres en STEM están relacionadas con el acceso al mercado laboral, las oportunidades de crecimiento profesional y las condiciones del entorno de trabajo. La investigación señala que, aunque el número de graduadas ha aumentado en los últimos años, solo una de cada tres logra avanzar hasta estudios de doctorado.

PUBLICIDAD

Científicas peruanas concentradas en sus tareas diarias, utilizando microscopios y pipetas en un laboratorio moderno y luminoso para avanzar en la investigación científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como antecedente reciente, la científica peruana Dennisse Cinthya Ruelas fue una de las tres ganadoras de la edición 2025 gracias a un proyecto orientado a reconstruir la historia evolutiva de especies de roedores andinos del género Thomasomys. Los organizadores señalaron que este tipo de iniciativas demuestra el impacto que la investigación liderada por mujeres puede generar en el conocimiento científico y en la búsqueda de soluciones para los desafíos actuales.