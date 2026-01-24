El sabor fresco y exótico de la carambola es capaz de transportarte de inmediato a una tarde cálida, compartiendo en familia o con amigos. El refresco de carambola peruano es una bebida que conquista tanto por su color vibrante como por su aroma frutal, perfecto para quienes buscan algo diferente y natural.
Esta preparación tiene su origen en la costa y selva del Perú, donde la carambola, también conocida como fruta estrella, crece en abundancia. Es muy común en reuniones familiares y celebraciones populares por su capacidad para refrescar y su sencilla preparación.
Receta de refresco de carambola peruano
El refresco de carambola peruano es una bebida natural a base de carambola fresca, agua, azúcar y, opcionalmente, limón. Se prepara licuando la fruta con agua y endulzando al gusto, obteniendo así una bebida ligera, muy aromática y con un toque ácido.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 7 minutos
- Licuado y colado: 3 minutos
Ingredientes
- 3 carambolas maduras
- 1 litro de agua fría
- 2 a 3 cucharadas de azúcar (o miel, al gusto)
- El jugo de 1 limón (opcional)
- Hielo al gusto
- Hojas de menta fresca para decorar (opcional)
Cómo hacer refresco de carambola peruano, paso a paso
- Lava y corta las carambolas en rodajas finas, retirando las semillas.
- Coloca las rodajas en la licuadora junto con el litro de agua fría.
- Añade el jugo de limón si quieres un toque más ácido.
- Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
- Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar residuos sólidos.
- Agrega el azúcar o miel y mezcla bien hasta que se disuelva completamente.
- Prueba y ajusta el dulzor si es necesario.
- Sirve el refresco en vasos con bastante hielo.
- Decora con hojas de menta fresca o una rodaja de carambola.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 45
- Carbohidratos: 11g
- Azúcar: 9g
- Fibra: 1g
- Vitamina C: 30% del valor diario recomendado
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar el refresco de carambola en la nevera hasta por 2 días. Si deseas conservarlo más tiempo, almacénalo en un envase hermético y sin hielo.