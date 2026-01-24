Cuáles son las propiedades curativas de la carambola, la ‘fruta estrella’ (Archivo)

El sabor fresco y exótico de la carambola es capaz de transportarte de inmediato a una tarde cálida, compartiendo en familia o con amigos. El refresco de carambola peruano es una bebida que conquista tanto por su color vibrante como por su aroma frutal, perfecto para quienes buscan algo diferente y natural.

Esta preparación tiene su origen en la costa y selva del Perú, donde la carambola, también conocida como fruta estrella, crece en abundancia. Es muy común en reuniones familiares y celebraciones populares por su capacidad para refrescar y su sencilla preparación.

Receta de refresco de carambola peruano

El refresco de carambola peruano es una bebida natural a base de carambola fresca, agua, azúcar y, opcionalmente, limón. Se prepara licuando la fruta con agua y endulzando al gusto, obteniendo así una bebida ligera, muy aromática y con un toque ácido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 7 minutos

Licuado y colado: 3 minutos

Personas con insuficiencia renal deben consultar a un profesional de la salud antes de consumir este fruto (Mailamal/ Wikimedia)

Ingredientes

3 carambolas maduras 1 litro de agua fría 2 a 3 cucharadas de azúcar (o miel, al gusto) El jugo de 1 limón (opcional) Hielo al gusto Hojas de menta fresca para decorar (opcional)

Cómo hacer refresco de carambola peruano, paso a paso

Lava y corta las carambolas en rodajas finas, retirando las semillas. Coloca las rodajas en la licuadora junto con el litro de agua fría. Añade el jugo de limón si quieres un toque más ácido. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar residuos sólidos. Agrega el azúcar o miel y mezcla bien hasta que se disuelva completamente. Prueba y ajusta el dulzor si es necesario. Sirve el refresco en vasos con bastante hielo. Decora con hojas de menta fresca o una rodaja de carambola.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 45

Carbohidratos: 11g

Azúcar: 9g

Fibra: 1g

Vitamina C: 30% del valor diario recomendado

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el refresco de carambola en la nevera hasta por 2 días. Si deseas conservarlo más tiempo, almacénalo en un envase hermético y sin hielo.