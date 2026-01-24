Perú

Receta de refresco de carambola peruano

Esta preparación tiene su origen en la costa y selva del Perú, donde la carambola, también conocida como fruta estrella, crece en abundancia.

Guardar
Cuáles son las propiedades curativas
Cuáles son las propiedades curativas de la carambola, la ‘fruta estrella’ (Archivo)

El sabor fresco y exótico de la carambola es capaz de transportarte de inmediato a una tarde cálida, compartiendo en familia o con amigos. El refresco de carambola peruano es una bebida que conquista tanto por su color vibrante como por su aroma frutal, perfecto para quienes buscan algo diferente y natural.

Esta preparación tiene su origen en la costa y selva del Perú, donde la carambola, también conocida como fruta estrella, crece en abundancia. Es muy común en reuniones familiares y celebraciones populares por su capacidad para refrescar y su sencilla preparación.

Receta de refresco de carambola peruano

El refresco de carambola peruano es una bebida natural a base de carambola fresca, agua, azúcar y, opcionalmente, limón. Se prepara licuando la fruta con agua y endulzando al gusto, obteniendo así una bebida ligera, muy aromática y con un toque ácido.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 7 minutos
  • Licuado y colado: 3 minutos
Personas con insuficiencia renal deben
Personas con insuficiencia renal deben consultar a un profesional de la salud antes de consumir este fruto (Mailamal/ Wikimedia)

Ingredientes

  1. 3 carambolas maduras
  2. 1 litro de agua fría
  3. 2 a 3 cucharadas de azúcar (o miel, al gusto)
  4. El jugo de 1 limón (opcional)
  5. Hielo al gusto
  6. Hojas de menta fresca para decorar (opcional)

Cómo hacer refresco de carambola peruano, paso a paso

  1. Lava y corta las carambolas en rodajas finas, retirando las semillas.
  2. Coloca las rodajas en la licuadora junto con el litro de agua fría.
  3. Añade el jugo de limón si quieres un toque más ácido.
  4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar residuos sólidos.
  6. Agrega el azúcar o miel y mezcla bien hasta que se disuelva completamente.
  7. Prueba y ajusta el dulzor si es necesario.
  8. Sirve el refresco en vasos con bastante hielo.
  9. Decora con hojas de menta fresca o una rodaja de carambola.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 45
  • Carbohidratos: 11g
  • Azúcar: 9g
  • Fibra: 1g
  • Vitamina C: 30% del valor diario recomendado

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el refresco de carambola en la nevera hasta por 2 días. Si deseas conservarlo más tiempo, almacénalo en un envase hermético y sin hielo.

Temas Relacionados

peru-recetasperu-gastronomiarefresco de carambola

Más Noticias

Aprueban decreto para que CETPRO certifiquen oficios y aprendizajes adquiridos fuera del sistema educativo

La norma permitirá certificar oficios y habilidades como carpintería, electricidad, mecánica, pastelería y otras competencias adquiridas por experiencia laboral o comunitaria

Aprueban decreto para que CETPRO

A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami HOY: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

En medio de una grave denuncia contra tres jugadores, los ‘blanquiazules’ preparan el choque de presentación frente al cuadro estadounidense, que llegan con sus mejores figuras. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Nuevo canal TV que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede se presentará frente la escuadra de la ‘Pulga’ hoy sábado 24 de enero en Matute y no solo será televisado por la señal abierta de Latina Televisión

Nuevo canal TV que transmitirá

Regreso de Magaly Medina a la televisión depende de su recuperación: “Necesito estar deshinchada”

La conductora contó a Infobae Perú que continúa recuperándose del procedimiento facial y que su retorno a la pantalla dependerá de su evolución médica.

Regreso de Magaly Medina a

Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

Tras el sketch en el que Jorge Benavides la parodió recién operada, la periodista resaltó su tolerancia al humor, pero advirtió sobre el exceso de sobreexposición de su imagen en la pantalla.

Magaly Medina responde a burla
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE también habilita la candidatura

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

Hasta 8 años de prisión para quienes trafiquen ilícitamente bases de datos

JNJ ejecuta su venganza y se deshace de Delia Espinoza y Pablo Sánchez: ¿Qué le espera al Ministerio Público?

La oficina fantasma de José Jerí en el Congreso: siete empleados, pagos de S/48 mil mensuales y sin actividad legislativa

ENTRETENIMIENTO

Regreso de Magaly Medina a

Regreso de Magaly Medina a la televisión depende de su recuperación: “Necesito estar deshinchada”

Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

Magaly Medina analiza el programa de Miguel Arce como ‘colchón’ de su espacio: “Nunca me ha parecido carismático”

Nicole Pillman regresa a Perú para brindar un emotivo concierto

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses: “Ya vieron el video, estoy muy feliz”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: hora y canal TV CONFIRMADO del histórico duelo por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2

Cambio en Alianza Lima vs Circolo por la Noche Blanquiazul 2026: nueva programación de Latina TV para este duelo de la Liga Peruana de Vóley