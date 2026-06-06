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Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal acosejada”

La conductora defendió a su colega, pero sostuvo que la transición de la televisión al streaming exige adaptación y autenticidad, aspectos que considera clave para el éxito digital

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La conductora defendió a su colega, pero sostuvo que la transición de la televisión al streaming exige adaptación y autenticidad, aspectos que considera clave para el éxito digital. Magaly Medina El Podcast

La incursión de María Pía Copello en el streaming ha sido tema de debate en el reciente episodio del pódcast de Magaly Medina, quien estuvo acompañada por Yaco Eskenazi y el Loco Wagner. Durante la conversación, el grupo abordó los desafíos de migrar de la televisión tradicional a las nuevas plataformas digitales, tomando como ejemplo la experiencia de Copello, cuya apuesta en YouTube y el streaming no logró el impacto esperado.

Desde el inicio, Magaly Medina mostró una postura empática hacia su colega y amiga. “Mira la pobre María Pía, ¿no? Que empezó a lo grande. No, pero es verdad. O sea, en verdad, con todo cariño y con todo respeto”, comentó el Loco Wagner, fiel a su estilo. Sin embargo, la conductora no dudó en señalar que Copello fue “mal aconsejada” al dejar la televisión para dedicarse por completo al streaming. “Yo creo que mal aconsejada, porque ella es una mujer de televisión. No de streaming, y mal aconsejada por la gente que la asesora”, afirmó la conductora, atribuyendo parte del bajo rendimiento a la falta de adaptación y a los consejos de su entorno profesional.

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Durante el intercambio, Yaco Eskenazi y el Loco Wagner coincidieron en que el mundo digital se rige por códigos distintos a los de la televisión. Mientras que en la pantalla chica la estructura y la formalidad suelen ser valoradas, en el streaming la espontaneidad y la conexión genuina con la comunidad de seguidores resultan fundamentales. “Esa grandilocuencia te juega en contra”, opinó Wagner, resaltando que el exceso de producción o la búsqueda de perfección pueden restar autenticidad, un elemento clave en las plataformas digitales.

La conductora y sus invitados también reflexionaron sobre la importancia de construir una comunidad leal, capaz de respaldar y defender al creador ante las críticas en redes sociales. Medina compartió cómo sus propios seguidores suelen salir en su defensa cuando recibe ataques, algo que, según Yaco Eskenazi, marca la diferencia en el éxito del contenido digital. “Yo dejo a veces que mis propios seguidores me defiendan”, relató la conductora, admitiendo que la interacción directa y la retroalimentación de la audiencia son pilares en el streaming.

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Magaly Medina tuvo en su podcast a Yaco Eskenazi y el Loco Wagner. YouTube Captura
Magaly Medina tuvo en su podcast a Yaco Eskenazi y el Loco Wagner. YouTube Captura

Analiza situación de Maria Pía Copello

En el análisis del caso de María Pía Copello, el grupo resaltó que la transición al mundo digital no siempre es automática para figuras con trayectoria televisiva. “Ella tiene que encontrar su manera. Porque ella la encontró en la tele”, opinó Magaly Medina, quien recordó que su amiga renunció a su programa televisivo ‘MQM’ cuando atravesaba uno de sus mejores momentos profesionales. Para Medina, el éxito en redes requiere de un proceso de adaptación y autodescubrimiento, reconociendo que cada plataforma tiene su propio lenguaje.

A lo largo de la conversación, Magaly Medina destacó su propio respeto y cautela ante el público digital. “Tengo miedo, yo en eso sí soy... No es que desconfíe de mí, sino que yo veo con mucho respeto el público y la aceptación del público”, confesó la conductora, aceptando su clara intención de ser parte del mundo digital.

Admitió que, aunque sus transmisiones en vivo en YouTube funcionan bien gracias a la comunidad que ha construido, aún se siente en proceso de aprendizaje respecto al streaming y las nuevas dinámicas de interacción.

Magaly Medina afirma que María Pía Copello fue mal aconsejada al dejar la televisión por el streaming.
Magaly Medina afirma que María Pía Copello fue mal aconsejada al dejar la televisión por el streaming.

La discusión también abordó la importancia de rodearse de un equipo que comprenda las dinámicas de las plataformas digitales. Eskenazi y Wagner contaron cómo la presencia de un community manager y la comprensión de cómo se arma una comunidad sólida han sido determinantes en su propio éxito en el mundo online.

Finalmente, Magaly Medina reiteró su apoyo a María Pía Copello, evitando criticar los resultados de la creadora de +QTV. Sin embargo, dio su clara opinión al respecto. resaltando los malos consejos que ha recibido de su entorno.

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