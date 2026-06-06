Corte de agua para este lunes 08 de junio: conoce las zonas afectadas

Sedapal informó que este lunes 8 de junio llevará a cabo una restricción temporal del servicio de agua potable en zonas de Puente Piedra, Ate y San Juan de Lurigancho. La medida afectará viviendas y comercios, con interrupciones y reposiciones en horarios diferenciados, según el cronograma operativo difundido por la empresa.
La entidad explicó que la suspensión forma parte de un plan de mantenimiento preventivo orientado a preservar la calidad del abastecimiento y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. Además, señaló que los trabajos se desarrollarán por etapas para organizar el restablecimiento y reducir el impacto en los usuarios.
PUBLICIDAD
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Puente Piedra
- APV. San Agustín
- Asoc. Propietarios de Vivienda Los Ángeles de Puente Piedra
- Asoc. Propietarios del Programa de Vivienda Las Dalias I y II etapa
- Asoc. Propietarios Fundo Lechucero
- Asoc. Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa
- Asoc. Viv. San Juan Vilca
- Asoc. Viv. del Programa Resid. Los Claveles de Puente Piedra
- Asoc. Viv. La Floresta
- Asoc. Viv. La Florida del Norte
- Asoc. Viv. Los Embajadores
- Asoc. Viv. Paraíso del Norte
- Asoc. Propietarios del Programa de Viv. Resid. Villa Margarita III etapa
- Asoc. Las Retamas
- P.I. Asoc. Propietarios Los Claveles
- P.V. Virgen de Chapi
- Urb. Las Fresas.
- A. H. San Pedro de Choque
- APV. del Norte Señor de los Milagros
- Asoc. Casa Huerta El Remanso
- Asoc. Prop. Señor de la Soledad
- Asoc. Prop. Viv. Los Rosales del Norte de Puente Piedra
- Asoc. Prop. El Naranjito
- Asoc. Viv. Agrup. Señor de la Soledad
- Asoc. Viv. Los Naranjos
- Asoc. Viv. Café Perú
- Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV etapa
- Asoc. Viv. El Bosque
- Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud
- Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica
- Urb. Las Vegas
Hora: 12 m - 8 p. m.
Ate
- Urb. Virgen del Carmen
- Coop. Marañón
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
- A. H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa
- Cuadrante:
- A. H. Los Libertadores, A. H. Ex Trabajadores Textil Vitarte
- A. H. Cerro Candela
- A. H. Los Conquistadores
- A. H. Vencedores Cementario Vitarte
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa
- Agru. 27 Marzo II etapa Ampliac. Villa Solidaridad
- Agru. 27 de Marzo III etapa
- Ampl. Asoc. Viv. Paraíso de Santa María
- Agru. Estrella de Santa María
- Asoc. La Praderas de Santa María
- Agru. Los Portales de Santa María
- Agru. Nueva Alianza de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- Agru. Las Vegas de Santa María
- Agru. El Ayllu de Santa Rosa
- AF Santa Rosa
- A. H. 1.º de Agosto
- A. H. 1.º de Agosto Ampliación
- Agru. Nuevo Milenio
- A. H. Prolong. Santa María Parcela II Sector Ampliación
- A. H. La Gruta
- Agru. 28 de Febrero
- A. H. Villa 2 de Enero
- Agru. 4 de Agosto
- A. H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II
- A. H. Señor de Los Milagros Sector Combate de Angamos
- Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz
- A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector Cerrito Feliz
- A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Los Ángeles II
- Agrup. Los Leones
- A. H. La Liberación
- Asoc. La Fragata Sector 6
- Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres
- Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba
- Agru. Alejandro Toledo
- Agru. Unidos al Desarrollo
- A. H. PI Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre
- A. H. Mariscal Cáceres Sector VII 1ra etapa
- Ampliación Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II
- A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
- Asoc. Monte de Sion
- PI Nva. Alianza
- A. H. Túpac Amaru II
- Agru. San Valentín
- Agru. Daniel A. Carrión
- A. H. Andrés A. Cáceres
- A. H. Santa Rosa de Lima
- A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
- Agru. Julio C. Tello
- Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar
- A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl.
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. Andrés A. Cáceres Ampliación
- Agru. Las Lomas de 27 de Marzo
- A. H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3
- A. H. Siglo XXI Sector Señor de Los Milagros
- Agru. Corazón de Jesús
- Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera.
- A. H. Nueva Esperanza
- A. H. Cangallo
- A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles
- A. H. Unión y Prog. Sector Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Ampl. 2
- A. H. Unión y Prog. Sect 4 de Febrero
- A. H. Unión y Prog. Sect 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Cerrito Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
- A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- Agrup. Las Terrazas II
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nueva Jerusalén
- Asoc. Virgen del Carmen
- Agru. Reincorporación Nva. Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nva. Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de Enero
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- A. H. Pueblos Unidos sector Señor de Muruhuay
- Agru. Nueva Juventud
- AF Cristo de Pachacamilla
- A. H. Siglo XXI.
- A. H. Saúl Cantoral Huamaní
Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.
Más Noticias
Segunda vuelta en Perú EN VIVO: minuto a minuto del desarrollo electoral y apertura de mesas en el extranjero
Miles de peruanos acudirán a las urnas, en una jornada donde la logística, la seguridad y la transparencia serán los ejes centrales antes de conocerse las cifras preliminares y el primer flash electoral
No todos los que cumplen 18 votan en la segunda vuelta: ¿quiénes quedan afuera de las elecciones 2026?
El balotaje presidencial del 7 de junio tendrá como requisito figurar en el padrón electoral cerrado tras la primera vuelta. Infórmate sobre los procesos para ejercer tu derecho al voto en esta jornada clave
Partidos de hoy, sábado 6 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada tendrá partidazos amistosos de cara al Mundial 2026: Portugal chocará con Chile, Brasil hará lo suyo con Egipto, Argentina tendrá acción con Honduras, y mucho más
Magaly Medina rechaza reconciliación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa: “Ella merece un amor bonito porque es grandiosa”
La conductora aseguró que la cantante merece una relación basada en respeto y entrega total, y aclaró que su postura no tiene relación con la profesión de Felipa
A qué hora juega Brasil vs Egipto HOY: partido amistoso en Ohio por fecha FIFA 2026
Sin Neymar Jr, la ‘canarinha’ se medirá con el equipo de Mohamed Salah en Estados Unidos, será el último ensayo de cara al Mundial 2026. Conoce los horarios del vibrante cotejo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD