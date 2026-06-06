Corte de agua para este lunes 08 de junio: conoce las zonas afectadas

La interrupción se enmarca en un plan de mantenimiento preventivo destinado a resguardar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este lunes 8 de junio llevará a cabo una restricción temporal del servicio de agua potable en zonas de Puente Piedra, Ate y San Juan de Lurigancho. La medida afectará viviendas y comercios, con interrupciones y reposiciones en horarios diferenciados, según el cronograma operativo difundido por la empresa.

La entidad explicó que la suspensión forma parte de un plan de mantenimiento preventivo orientado a preservar la calidad del abastecimiento y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. Además, señaló que los trabajos se desarrollarán por etapas para organizar el restablecimiento y reducir el impacto en los usuarios.

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Vecinos de tres distritos deberán estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Puente Piedra

APV. San Agustín

Asoc. Propietarios de Vivienda Los Ángeles de Puente Piedra

Asoc. Propietarios del Programa de Vivienda Las Dalias I y II etapa

Asoc. Propietarios Fundo Lechucero

Asoc. Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa

Asoc. Viv. San Juan Vilca

Asoc. Viv. del Programa Resid. Los Claveles de Puente Piedra

Asoc. Viv. La Floresta

Asoc. Viv. La Florida del Norte

Asoc. Viv. Los Embajadores

Asoc. Viv. Paraíso del Norte

Asoc. Propietarios del Programa de Viv. Resid. Villa Margarita III etapa

Asoc. Las Retamas

P.I. Asoc. Propietarios Los Claveles

P.V. Virgen de Chapi

Urb. Las Fresas.

A. H. San Pedro de Choque

APV. del Norte Señor de los Milagros

Asoc. Casa Huerta El Remanso

Asoc. Prop. Señor de la Soledad

Asoc. Prop. Viv. Los Rosales del Norte de Puente Piedra

Asoc. Prop. El Naranjito

Asoc. Viv. Agrup. Señor de la Soledad

Asoc. Viv. Los Naranjos

Asoc. Viv. Café Perú

Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV etapa

Asoc. Viv. El Bosque

Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud

Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica

Urb. Las Vegas

Hora: 12 m - 8 p. m.

Ate

Urb. Virgen del Carmen

Coop. Marañón

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

A. H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa

Cuadrante:

A. H. Los Libertadores, A. H. Ex Trabajadores Textil Vitarte

A. H. Cerro Candela

A. H. Los Conquistadores

A. H. Vencedores Cementario Vitarte

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Los vecinos deberán tomar sus precacuciones para este lunes 08 de junio - Créditos: Andina.

San Juan de Lurigancho

Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa

Agru. 27 Marzo II etapa Ampliac. Villa Solidaridad

Agru. 27 de Marzo III etapa

Ampl. Asoc. Viv. Paraíso de Santa María

Agru. Estrella de Santa María

Asoc. La Praderas de Santa María

Agru. Los Portales de Santa María

Agru. Nueva Alianza de Santa María

A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza

Agru. Las Vegas de Santa María

Agru. El Ayllu de Santa Rosa

AF Santa Rosa

A. H. 1.º de Agosto

A. H. 1.º de Agosto Ampliación

Agru. Nuevo Milenio

A. H. Prolong. Santa María Parcela II Sector Ampliación

A. H. La Gruta

Agru. 28 de Febrero

A. H. Villa 2 de Enero

Agru. 4 de Agosto

A. H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II

A. H. Señor de Los Milagros Sector Combate de Angamos

Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz

A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector Cerrito Feliz

A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio

A. H. PI Nueva Alianza Sector Los Ángeles II

Agrup. Los Leones

A. H. La Liberación

Asoc. La Fragata Sector 6

Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres

Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba

Agru. Alejandro Toledo

Agru. Unidos al Desarrollo

A. H. PI Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre

A. H. Mariscal Cáceres Sector VII 1ra etapa

Ampliación Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II

A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles

A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts

Asoc. Monte de Sion

PI Nva. Alianza

A. H. Túpac Amaru II

Agru. San Valentín

Agru. Daniel A. Carrión

A. H. Andrés A. Cáceres

A. H. Santa Rosa de Lima

A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.

Agru. Julio C. Tello

Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar

A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl.

Agru. Fam. Virgen del Carmen

Agru. Andrés A. Cáceres Ampliación

Agru. Las Lomas de 27 de Marzo

A. H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3

A. H. Siglo XXI Sector Señor de Los Milagros

Agru. Corazón de Jesús

Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera.

A. H. Nueva Esperanza

A. H. Cangallo

A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles

A. H. Unión y Prog. Sector Laura Bozzo

A. H. Cangallo Ampl. 2

A. H. Unión y Prog. Sect 4 de Febrero

A. H. Unión y Prog. Sect 14 de Febrero

Asoc. Mano de Dios

Asoc. Los Huertos de Canto Grande

Asoc. Mira del Éxito

AF Cerrito Rico

Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre

A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre

Agrup. Las Terrazas II

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nueva Jerusalén

Asoc. Virgen del Carmen

Agru. Reincorporación Nva. Jerusalén

Agru. Incorporados a Nva. Jerusalén II

Agru. Raíces de Jicamarca

Agru. 24 de Enero

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo

Agru. Las Viñas

A. H. Nuevo Santa Cruz

Agru. Nueva Imagen

A. H. Pueblos Unidos sector Señor de Muruhuay

Agru. Nueva Juventud

AF Cristo de Pachacamilla

A. H. Siglo XXI.

A. H. Saúl Cantoral Huamaní

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.