Disparan a dos policías cuando cuidaban local de votación en San Juan de Miraflores para robar camioneta

Dos miembros de la Policía Nacional del Perú fueron atacados por delincuentes armados en las inmediaciones del Colegio Pacífico de San Juan de Miraflores, en la avenida Andrés Avelino Cáceres, mientras cumplían funciones de resguardo previo a la jornada electoral.
El hecho ocurrió cerca de las diez de la noche, según reporte de Latina Noticias, cuando los agentes se encontraban dentro de una camioneta particular frente al local de votación. La agresión dejó a ambos efectivos heridos, aunque fuera de peligro tras recibir atención médica en el Hospital de Santa Marta.
El ataque y la reacción de los delincuentes
La agresión se produjo cuando dos sujetos descendieron de un vehículo negro e intentaron robar una camioneta estacionada frente al colegio. Los criminales no advirtieron que en el interior del vehículo se hallaban dos policías en funciones, una mujer y un hombre, asignados a la protección de los centros de votación ante la proximidad de la segunda vuelta electoral.
PUBLICIDAD
Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los atacantes pensaron al principio que los ocupantes eran civiles. Al descubrir que se trataba de autoridades, abrieron fuego en dos ocasiones.
Uno de los disparos rozó la frente de la policía mujer, mientras que el otro impactó superficialmente en el tórax de su compañero. De acuerdo con información proporcionada por la Comisaría de San Juan de Miraflores, los agentes heridos fueron auxiliados por personal médico y trasladados de inmediato al hospital, donde permanecen estables.
Huida y operativo policial
Luego del ataque, los agresores escaparon a alta velocidad por la cuadra tres de la avenida Andrés Avelino Cáceres. Las cámaras de seguridad también registraron que una mototaxi acompañó la huida de los sospechosos. Las autoridades policiales ya analizan las grabaciones para identificar a los responsables del intento de robo y del ataque a los efectivos.
PUBLICIDAD
Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el incremento de delitos en el área, como robos y venta de drogas. Indicaron que, pese a la instalación de rejas para mejorar la seguridad, persisten rutas de escape utilizadas por delincuentes. Las autoridades continúan con la evaluación de las imágenes y refuerzan la vigilancia en los alrededores de los locales de votación.
¿Cuáles son los modelos más buscados?
Entre los modelos más buscados por los delincuentes destacan la Toyota Hilux, la Toyota Rush y las SUV Hyundai Tucson y New Tucson, así como el Kia Rio. Según DIPROVE, las marcas Toyota, Hyundai y Kia presentan los mayores índices de robo. Las zonas norte y sur de Lima, especialmente distritos como Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, concentran la mayoría de estos delitos.
PUBLICIDAD
Canales de emergencia
- La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias de delitos, robos y situaciones sospechosas a través de la línea gratuita 105, disponible las 24 horas del día.
- El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde al 106 para emergencias médicas y brinda atención prehospitalaria inmediata.
- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú puede ser contactado en el 116 para reportar incendios, accidentes o solicitar rescate.
Más Noticias
Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026
El nuevo proceso de los ‘catrachos’ encontrará su punto más alto cuando se afronte el duelo internacional contra el vigente campeón del mundo, que se presentará con una oncena alternativa en el Kyle Field, en Texas
JNJ publica resolución que blinda a Patricia Benavides en el caso Valkiria
Consejeros consideraron que las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, son solo dichos sin pruebas que puedan corroborarlas
Proponen que adolescentes puedan tener cuentas de ahorro: BCRP, SBS y bancos están de acuerdo
Desde el Congreso, Fuerza Popular busca que los menores de edad puedan sacar una tarjeta a su nombre, con autorización de sus padres o quien ejerza la potestad sobre estos
Cortes de luz en Lima, 8 de junio: Horario y lista de zonas donde Pluz suspenderá su servicio este lunes
Las interrupciones programadas buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio en distintas zonas de Lima Metropolitana
Madre de Stephanie Cayo es acusada de agresión verbal por su sobrina: “No me importa cuánta apariencia quieras proteger”
Daniela Sanguineti expuso en redes sociales un episodio de violencia verbal y afirmó que no tolerará más abusos familiares, cuestionando la imagen pública de su tía
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD