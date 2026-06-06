Disparan a dos policías cuando cuidaban local de votación en San Juan de Miraflores para robar camioneta

En San Juan de Miraflores, dos delincuentes intentaron robar una camioneta sin saber que sus ocupantes eran dos policías. Al percatarse, los criminales abrieron fuego, hiriendo a los agentes que custodiaban un local de votación. Las cámaras de seguridad registraron el ataque y la huida.| Latina Noticias

Dos miembros de la Policía Nacional del Perú fueron atacados por delincuentes armados en las inmediaciones del Colegio Pacífico de San Juan de Miraflores, en la avenida Andrés Avelino Cáceres, mientras cumplían funciones de resguardo previo a la jornada electoral.

El hecho ocurrió cerca de las diez de la noche, según reporte de Latina Noticias, cuando los agentes se encontraban dentro de una camioneta particular frente al local de votación. La agresión dejó a ambos efectivos heridos, aunque fuera de peligro tras recibir atención médica en el Hospital de Santa Marta.

Dos miembros de la Policía Nacional sufrieron heridas por arma de fuego cuando sujetos armados intentaron robar un vehículo, sin saber que se trataba de una unidad utilizada para vigilar el colegio electoral| Latina Noticias

El ataque y la reacción de los delincuentes

La agresión se produjo cuando dos sujetos descendieron de un vehículo negro e intentaron robar una camioneta estacionada frente al colegio. Los criminales no advirtieron que en el interior del vehículo se hallaban dos policías en funciones, una mujer y un hombre, asignados a la protección de los centros de votación ante la proximidad de la segunda vuelta electoral.

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Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los atacantes pensaron al principio que los ocupantes eran civiles. Al descubrir que se trataba de autoridades, abrieron fuego en dos ocasiones.

Uno de los disparos rozó la frente de la policía mujer, mientras que el otro impactó superficialmente en el tórax de su compañero. De acuerdo con información proporcionada por la Comisaría de San Juan de Miraflores, los agentes heridos fueron auxiliados por personal médico y trasladados de inmediato al hospital, donde permanecen estables.

Ataque a policías en San Juan de Miraflores: delincuentes disparan al descubrir que resguardaban centro electoral | Latina Noticias

Huida y operativo policial

Luego del ataque, los agresores escaparon a alta velocidad por la cuadra tres de la avenida Andrés Avelino Cáceres. Las cámaras de seguridad también registraron que una mototaxi acompañó la huida de los sospechosos. Las autoridades policiales ya analizan las grabaciones para identificar a los responsables del intento de robo y del ataque a los efectivos.

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Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el incremento de delitos en el área, como robos y venta de drogas. Indicaron que, pese a la instalación de rejas para mejorar la seguridad, persisten rutas de escape utilizadas por delincuentes. Las autoridades continúan con la evaluación de las imágenes y refuerzan la vigilancia en los alrededores de los locales de votación.

¿Cuáles son los modelos más buscados?

Entre los modelos más buscados por los delincuentes destacan la Toyota Hilux, la Toyota Rush y las SUV Hyundai Tucson y New Tucson, así como el Kia Rio. Según DIPROVE, las marcas Toyota, Hyundai y Kia presentan los mayores índices de robo. Las zonas norte y sur de Lima, especialmente distritos como Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, concentran la mayoría de estos delitos.

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Canales de emergencia

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias de delitos, robos y situaciones sospechosas a través de la línea gratuita 105 , disponible las 24 horas del día.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde al 106 para emergencias médicas y brinda atención prehospitalaria inmediata.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú puede ser contactado en el 116 para reportar incendios, accidentes o solicitar rescate.