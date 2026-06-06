Cortes de luz en Lima, 8 de junio: Horario y lista de zonas donde Pluz suspenderá su servicio este lunes

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Este lunes 8 de junio, vecinos de dos distritos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones ante una nueva jornada de cortes de luz anunciada por Pluz. La empresa informó que las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución.

De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, los cortes se aplicarán en horarios específicos y abarcarán diversas avenidas, calles y asociaciones de vivienda ubicadas en San Miguel y Puente Piedra.

Zonas y horarios de los cortes del 8 de junio

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Miguel — 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En este distrito, la suspensión del servicio eléctrico se extenderá por aproximadamente nueve horas y afectará diversas calles y avenidas del sector.

Entre las vías incluidas en el cronograma figuran las avenidas De los Patriotas, en las cuadras 1, 2 y 3; así como las calles Hermanos Catari (cuadras 1 y 2), José Gabriel Aguilar (cuadras 1 y 2), Julián Apaza (cuadra 1), Los Nazcas (cuadra 3), Manco Segundo (cuadra 3), Mesones Muro (cuadra 2) y Solitario de Sayán (cuadra 1).

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Pluz indicó que estas labores forman parte del mantenimiento de la infraestructura eléctrica que abastece a esta zona del distrito.

Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En Puente Piedra, el corte programado tendrá una duración aproximada de ocho horas.

La interrupción alcanzará la Asociación Los Frutales Parcela 20, incluyendo la avenida El Capitán, cuadra 7, y las manzanas A, B y C. Asimismo, también se verá afectada la Asociación Los Álamos, en las manzanas D, E y F.

Los vecinos de estos sectores deberán tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que permanezca suspendido el suministro.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la red eléctrica, indispensables para garantizar una distribución más segura y eficiente de la energía.

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La empresa señaló que estas acciones permiten reducir el riesgo de averías, mejorar la continuidad del servicio y fortalecer la infraestructura eléctrica en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos para evitar daños ocasionados por variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.

Utilizar linternas o luces de emergencia en lugar de velas, con el fin de prevenir accidentes o incendios.

Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar los alimentos durante la interrupción.

Prever una fuente alternativa de energía en caso de que algún integrante del hogar dependa de equipos médicos eléctricos.

Contar con un kit básico de emergencia , con agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.

Canales de atención: Ante cualquier consulta o incidencia, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar las plataformas oficiales de la empresa para conocer actualizaciones sobre el servicio.

Pluz precisó que, de presentarse alguna modificación o reprogramación de los horarios establecidos, esta será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.