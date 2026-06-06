Madre de Stephanie Cayo es acusada de agresión verbal por su sobrina: “No me importa cuánta apariencia quieras proteger”

La influencer relató en Instagram un presunto ataque verbal en su propia casa y defendió el derecho a poner límites, incluso ante vínculos de sangre

La familia Cayo enfrenta una grave denuncia pública tras las declaraciones de la influencer Daniela Sanguineti, quien acusó a su tía Ana Cecilia Sanguinetti, madre de las reconocidas actrices Stephanie, Bárbara y Fiorella Cayo, de protagonizar un violento episodio de agresión verbal en su casa.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, Sanguineti relató que la situación la llevó a romper todo vínculo familiar y a cuestionar la imagen pública de su tía, señalando que el parentesco no justifica el silencio ante conductas que calificó como inaceptables.

En una serie de publicaciones difundidas en Instagram, Daniela Sanguineti relató un episodio ocurrido en su vivienda, donde asegura que su tía irrumpió sin previo aviso y la agredió verbalmente. “La violencia no tiene justificación. Y no me importa cuántas apariencias quieras proteger. No eres quien dices ser. Y creo que es importante que alguien lo diga”, escribió la influencer, resaltando que su silencio anterior se debió al temor de que la situación escalara a una agresión física: “Si no te respondí como merecías que te respondieran, no fue porque tuvieras razón. Fue porque, honestamente, tuve miedo de que terminaras golpeándome en mi propia casa. Estaba sola. Mis papás no estaban presentes”, expresó en su mensaje.

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La acusa de entrar a su casa si permiso

Sanguineti detalló que el conflicto comenzó cuando le comunicó a su tía que no podía atenderla por estar en una llamada de trabajo y le pidió que no visitara a su abuela sin previo aviso, con el fin de evitar interrupciones. Según la joven, esa situación desencadenó una reacción desproporcionada por parte de Ana Cecilia Sanguinetti.

“No puedes entrar a una casa sin haber sido invitada. No puedes exigir atención inmediata porque así la quieres. No puedes irrumpir en la tranquilidad de los demás. Y definitivamente no puedes perseguir a una persona, insultarla durante varios minutos seguidos, ponerte a centímetros de su cara, gritarle, difamarla e inventar historias para justificar una reacción completamente desproporcionada”, sostuvo en su publicación.

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Ana Cecilia Sanguinetti. en el ojo de la tormenta tras grave denuncia.

La influencer recalcó que lo ocurrido no fue una simple discusión, sino una “demostración de falta absoluta de control, respeto y límites”. Aseguró, además, que no está dispuesta a guardar silencio por tratarse de un familiar y anunció el fin de su relación con Ana Cecilia Sanguinetti: “Que compartamos sangre no me obliga a guardar silencio sobre quién eres ni sobre lo que eres capaz de hacer cuando no obtienes lo que quieres”.

“Quizás debiste ser más cuidadosa, porque no eres una desconocida. Y tampoco estabas frente a la sobrina dispuesta a tolerar abusos y luego guardar el secreto para proteger tu imagen. Ojalá este sea el momento en que entiendas que tus actos tienen consecuencias. No soy la primera persona a la que has tratado así. Pero espero ser la última”, sentenció, cerrando con la frase: “Y aquí rompo todo lazo”, concluyó.

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En una segunda publicación, Daniela Sanguineti reflexionó sobre el daño emocional que pueden causar algunos vínculos familiares y la importancia de poner límites a las relaciones tóxicas. “Cuando una persona te muestra quién es una y otra vez, creer que algún día despertará convertida en alguien diferente es negación. Hay personas que dejan caos por donde pasan. No porque tengan un mal día. No porque estén pasando por algo difícil. Porque han elegido vivir desde la agresión, el conflicto, el resentimiento y la falta de responsabilidad sobre el daño que causan”, escribió.

Sanguineti invitó a sus seguidores a no justificar comportamientos dañinos solo por tratarse de familiares y defendió la importancia de alejarse de quienes no aportan bienestar. “No todo el mundo merece acceso a nosotros, a nuestro hogar, a nuestra paz. Hay personas que no mejoran tu energía cuando entran a una habitación. La drenan. No aportan calma. Traen tensión. No construyen. Destruyen. El mayor error es seguir justificándolas porque son familia, porque son mayores o porque llevan años siendo así. El hecho de que alguien haya sido tóxico durante décadas no convierte su comportamiento en aceptable”, reflexionó la influencer.

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Hasta el momento, Ana Cecilia Sanguinetti no ha emitido comentarios públicos sobre la acusación de su sobrina, ni tampoco lo han hecho sus hijas Stephanie, Bárbara y Fiorella Cayo.

Daniela Sanguineti acusa a su tía Ana Cecilia Sanguinetti de agresión verbal y rompe el silencio familiar