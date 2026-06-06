¿Cómo pueden prepararse las pequeñas empresas para enfrentar escenarios de incertidumbre?

Entre las medidas más importantes para las pequeñas empresas destaca el seguimiento permanente del flujo de caja. Foto: Produce

La incertidumbre económica y los cambios constantes en el mercado continúan representando un reto para las pequeñas empresas. En el Perú, las micro y pequeñas empresas constituyen más del 99% del tejido empresarial, de acuerdo con datos de PRODUCE, por lo que su capacidad para adaptarse a contextos adversos tiene un impacto directo tanto en su propia continuidad como en el desempeño de la economía nacional.

En este escenario, los especialistas advierten que los problemas empresariales suelen originarse por una combinación de factores. La disminución de ingresos, la aparición de gastos inesperados, las dificultades para mantener liquidez y las decisiones tomadas bajo presión pueden afectar seriamente la estabilidad de un negocio. Por ello, destacan la importancia de anticiparse a los riesgos y fortalecer la planificación financiera.

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Claves para reducir el impacto de una crisis

Una de las principales recomendaciones para las pequeñas empresas es monitorear de manera constante el flujo de caja. Contar con información actualizada sobre ingresos y egresos permite identificar posibles desequilibrios financieros y reaccionar con mayor rapidez ante eventuales dificultades.

Asimismo, los expertos sugieren evitar decisiones impulsivas en momentos de tensión. Analizar distintos escenarios antes de actuar ayuda a reducir riesgos y facilita la adopción de estrategias más sostenibles frente a situaciones complejas.

En este segmento del debate presidencial, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan con visiones opuestas para la economía peruana. Sánchez propone un cambio de modelo con enfoque en la conectividad y honestidad, mientras Fujimori promete el retorno de programas de apoyo al pequeño agricultor. Conoce sus planes para el futuro del país. | JNE

Diversificación y respaldo financiero

Otra medida considerada fundamental es ampliar las fuentes de ingresos. Diversificar la cartera de clientes, incorporar nuevos productos o fortalecer distintos canales de venta puede disminuir la dependencia de una sola actividad y brindar mayor estabilidad en períodos de incertidumbre.

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Del mismo modo, disponer de un fondo de emergencia puede marcar la diferencia cuando surgen gastos imprevistos o caídas temporales en las ventas. Este respaldo financiero permite afrontar contingencias sin comprometer de inmediato la operación del negocio.

Liderazgo y capacidad de adaptación

La preparación para enfrentar entornos cambiantes no depende únicamente de los recursos financieros. Los especialistas también destacan la necesidad de fortalecer las habilidades de liderazgo y la capacidad de respuesta de quienes dirigen las empresas.

Desarrollar competencias para analizar información, evaluar riesgos y tomar decisiones oportunas se ha convertido en un factor cada vez más relevante para los emprendedores y gestores que buscan consolidar el crecimiento de sus negocios.

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La capacidad para afrontar cambios no depende solo de la solidez financiera, sino también del liderazgo y la rapidez de respuesta de quienes gestionan el negocio. Foto: Sunat

Simulaciones empresariales para entrenar decisiones

Con el objetivo de fortalecer estas capacidades, las simulaciones empresariales han ganado espacio como herramientas de aprendizaje. Estos ejercicios permiten recrear escenarios de mercado y exponen a los participantes a situaciones que requieren decisiones estratégicas en contextos de incertidumbre.

Bajo esta premisa se desarrollará el Business Challenge Perú 2026, una competencia en la que los participantes asumirán la dirección de empresas virtuales y deberán gestionar distintos desafíos corporativos. Según María José Ibañez, líder del equipo nacional del GEM Perú y directora del torneo, este tipo de iniciativas acerca a los participantes a situaciones similares a las que enfrentan las organizaciones en mercados dinámicos. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de junio y la competencia comenzará el 27 de junio de 2026.

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