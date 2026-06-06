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Magaly Medina rechaza reconciliación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa: “Ella merece un amor bonito porque es grandiosa”

La conductora aseguró que la cantante merece una relación basada en respeto y entrega total, y aclaró que su postura no tiene relación con la profesión de Felipa

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Magaly Medina se muestra en contra de la relación de Daniela Darcourt con Waldir Felipa.
Magaly Medina se muestra en contra de la relación de Daniela Darcourt con Waldir Felipa.

La conductora de televisión Magaly Medina expresó una postura tajante respecto a la posibilidad de que la cantante Daniela Darcourt retome su relación sentimental con el bailarín Waldir Felipa. Durante la reciente emisión de su programa Magaly TV La firme, la conductora sostuvo que Darcourt debería aspirar a una pareja que le brinde un amor pleno, respeto y lealtad, dejando en claro que su opinión no se basa en la profesión de Felipa, sino en ciertas actitudes que no le resultan adecuadas.

El debate surgió luego de que distintos medios y redes sociales especularan sobre un posible acercamiento entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa, quienes han compartido momentos de evidente complicidad en escenarios y eventos públicos. Medina, conocida por su estilo directo, abordó el tema en su espacio televisivo el viernes 5 de junio, recordando la admiración que siente por la intérprete de salsa y la buena relación que existe entre ambas.

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“Él no te merece, tú mereces mucho más”, afirmó Magaly Medina en diálogo con su audiencia, y resaltó que la artista “merece de cualquier hombre un amor bonito, merece todo lo mejor porque ella es grandiosa”. La conductora remarcó que todas las mujeres tienen derecho a recibir dedicación y respeto en una relación y que, en el caso de Darcourt, su trayectoria y carácter la hacen merecedora de una relación sincera.

Aclara que no minimiza profesión de Waldir

En medio de su intervención, Medina aclaró que su comentario no pretendía descalificar a Waldir Felipa por su profesión de bailarín. “No hablo en el sentido de que ‘porque es tu bailarín, que por eso no te merece’, hablo porque a mí hay una cosa que no me gusta de la actitud de él cuando ya eran enamorados y más aún ahora”, explicó la conductora, según recogió ATV en su programa. Para Medina, lo fundamental en una relación es la transparencia y la entrega total, elementos que, en su opinión, no percibe en el comportamiento de Felipa.

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La periodista insistió en que no le convencen las “medias tintas” en una pareja y que valora la capacidad de comprometerse plenamente con la persona amada. “A mí me gusta la persona que cuando esté enamorada de alguien, va, consigue lo que quiere, está ahí y le da todo su amor, respeto, lealtad a esa persona. Eso es lo único que voy a decir sobre este tema”, concluyó Magaly Medina, dejando en claro su posición y cerrando el debate en su espacio.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa celebran seis meses de amor.
Daniela Darcourt y Waldir Felipa tienen una buena relación tras ruptura.

La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa ha sido objeto de atención desde hace varios meses, debido a la química que ambos demuestran en el escenario y a los comentarios que circulan sobre la naturaleza de su vínculo fuera de la vida artística. Aunque en diversas ocasiones ambos han reiterado que los coqueteos forman parte del show y que mantienen una buena relación laboral tras su ruptura, los rumores sobre un posible regreso sentimental no han cesado.

En el programa emitido el jueves 4 de junio, Medina manifestó su opinión sobre la pareja, pero en la edición posterior quiso precisar que su comentario no implicaba un menosprecio hacia Felipa como profesional. La conductora de ATV enfatizó que su única preocupación es que Daniela Darcourt reciba el amor y la atención que merece.

La intervención de Magaly Medina ha generado reacciones divididas en el público y en las redes sociales. Algunos seguidores respaldan la postura de la conductora y consideran que la cantante debe priorizar su bienestar emocional. Otros, en cambio, defienden la autonomía de Darcourt para decidir sobre su vida sentimental.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa celebran seis meses de amor.
Rumores de reconciliación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa son cada vez más fuertes.

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