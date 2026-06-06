A qué hora juega Ecuador vs Guatemala: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026.

Ecuador y Guatemala se enfrentarán este domingo 7 de junio en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026. El encuentro tendrá lugar en el Scotts Miracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio, Estados Unidos. A continuación, se detallan los horarios del choque internacional.
Horarios del Ecuador vs Guatemala
El partido está programado para las 15:00 horas de Ecuador y Perú; y a las 14:00 horas de Guatemala. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia; a las 16:00 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
PUBLICIDAD
Dónde ver Ecuador vs Guatemala
En Ecuador y Perú, el amistoso podrá verse en directo por el Canal del Fútbol (ECDF), que ofrecerá la transmisión tanto en su señal de televisión como en su canal oficial de YouTube y en su sitio web. Esta cobertura multiplataforma permitirá que los aficionados sigan el partido desde diferentes dispositivos y ubicaciones, facilitando el acceso a la transmisión oficial en ambos países.
En Guatemala, la transmisión estará a cargo de TVGT Sports, canal que garantizará la difusión del amistoso para el público local. De esta manera, los seguidores guatemaltecos contarán con una opción televisiva nacional para no perderse ningún detalle del encuentro. Ambas televisoras buscan asegurar que los hinchas puedan acompañar a sus selecciones en la antesala de la Copa del Mundo 2026.
PUBLICIDAD
Ecuador participará en el Mundial 2026
La selección de Ecuador concluyó las Eliminatorias con una victoria sobre Argentina y aseguró el segundo puesto en la tabla, alcanzando 29 puntos efectivos tras 18 partidos, pese a la deducción de tres unidades por sanción de la FIFA. Con este resultado, el equipo selló su clasificación a la Copa del Mundo 2026, donde integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, escuadra que debuta en la cita mundialista.
En este grupo, Alemania parte como el principal candidato, mientras que Ecuador buscará avanzar a la siguiente ronda y consolidarse como uno de los protagonistas. El estreno ante Costa de Marfil, el 14 de junio en el Estadio Filadelfia a las 18:00 horas, será determinante para las aspiraciones del equipo.
PUBLICIDAD
Posteriormente, la ‘tri’ enfrentará a Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 19:00 horas, y cerrará la fase de grupos ante los alemanes el 25 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey a las 15:00 horas.
El presente de Guatemala
El fútbol guatemalteco atraviesa una etapa marcada por la apuesta a un proyecto internacional sostenido con la selección mayor, mientras que el ámbito local experimenta procesos de reestructuración.
Tras quedar fuera de la carrera por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA, el equipo nacional, conocido como la ‘azul y blanco’, continúa sumando experiencia en una serie de amistosos internacionales bajo la dirección técnica del mexicano Luis Fernando Tena.
PUBLICIDAD
Antes del encuentro frente a Ecuador, Guatemala disputó un partido ante Chequia en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, donde cayó por 3-1. Los goles del equipo europeo fueron anotados por Patrik Shick, Tomás Chorý y Denis Visinsky, y William Fajardo convirtió el tanto para la selección centroamericana.
Más Noticias
A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026
La ‘vinotinto’, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, se medirá ante un equipo clasificado al Mundial en el marco de su etapa de renovación. A continuación, se detallan los horarios del encuentro internacional
Stefano Peschiera exhorta a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: “Es por el Perú, dejemos nuestro ego de lado”
El histórico medallista olímpico ha cerrado filas con la lideresa de la agrupación Fuerza Popular a pocas horas de las Elecciones Generales 2026. “Tiene políticas de reformas en el deporte”, argumentó
Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026
El nuevo proceso de los ‘catrachos’ encontrará su punto más alto cuando se afronte el duelo internacional contra el vigente campeón del mundo, que se presentará con una oncena alternativa en el Kyle Field, en Texas
André Carrillo hizo mea culpa y lanzó sorpresivo comentario tras triunfo de Perú ante Haití: “Con dos aliancistas conseguimos la victoria”
La ‘Culebra’ reconoció error en el gol de Wilson Isidor, y valoró el triunfo de la ‘blanquirroja’ después de 10 encuentros en amistoso por la fecha FIFA
Partidos de hoy, sábado 6 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada tendrá partidazos amistosos de cara al Mundial 2026: Portugal chocará con Chile, Brasil hará lo suyo con Egipto, Argentina tendrá acción con Honduras, y mucho más
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD