A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Venezuela vs Turquía: partido amistoso previo al Mundial 2026.

Venezuela y Turquía se enfrentarán hoy, sábado 6 de junio, en la última fecha FIFA antes del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Chase Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. A continuación, los horarios del partido internacional.

A qué hora juega Venezuela vs Turquía, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido está programado para iniciar a las 18:00 horas de Venezuela; a las 17:00 horas de Perú y a las 00:00 de Turquía (del domingo 7 de junio). Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 19:00 horas de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina.

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Dónde ver Venezuela vs Turquía, amistoso por fecha FIFA 2026

Los hinchas venezolanos podrán ver el amistoso ante Turquía mediante la señal de Televen. Así lo confirmó el propio canal de televisión a través de sus redes sociales oficiales durante la tarde del viernes 5 de junio.

“Para la afición venezolana, el encuentro de la selección nacional se podrá disfrutar en vivo y directo a través de nuestra pantalla desde las 6:00 pm”, inició.

Televen dio más detalles de su cobertura. “Nuestra transmisión exclusiva contará con el análisis y la conducción de Carlos Domingues, Humberto Turinesse y Anthony Abellás. Gracias a este despliegue los fanáticos no se perderán ningún detalle de las incidencias del compromiso de la vinotinto”.

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Turquía participará del Mundial 2026

Turquía aseguró su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras superar las eliminatorias de la UEFA bajo la dirección de Montella. Los de la Luna y la Estrella vuelven a una competencia máxima después de 24 años.

La clasificación se concretó luego de una victoria por 1-0 ante Kosovo, lo que le permitió acceder a la fase final del torneo. Será la tercera vez que el seleccionado turco participe en un Mundial y la primera desde 2002.

La selección turca formará parte del grupo D, considerado uno de los más equilibrados de la competencia. Debutará el 14 de junio frente a Australia, disputará su segundo encuentro el 20 contra Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, y cerrará la fase de grupos el 25 ante el anfitrión, Estados Unidos.

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Si Turquía finaliza en el primer puesto del grupo, enfrentará en la siguiente ronda a uno de los mejores terceros. En caso de quedar segundo, su rival será el primero del grupo F, compuesto por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Los turcos vencieron a Kozovo en el repechaje de la UEFA. Créditos: X.

El presente de Venezuela

La selección de Venezuela atraviesa una etapa de recambio bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo. En la última fecha de marzo, el equipo sudamericano participó en la FIFA Series 2026, donde disputó amistosos frente a Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

En el primer partido, la ‘vinotinto’ se impuso 4-1 a Trinidad y Tobago, con dos goles de Delvin Alfonzo y dos de Salomón Rondón; Reon Moore descontó para el rival. Posteriormente, Venezuela igualó 0-0 con Uzbekistán, pero perdió 5-4 en la definición por penales.

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En esta fecha FIFA, Venezuela enfrentará no solo a Turquía, sino también a Irak. El encuentro ante el conjunto asiático está programado para el martes 9 de junio a las 20:00 horas de Perú y 21:00 horas de Venezuela en el SeatGeek Stadium, ubicado en Chicago, Estados Unidos.