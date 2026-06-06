Primer actor argentino Julio Chávez llegó a Perú para estrenar ‘La Ballena’, drama que explora la soledad y el perdón

Julio Chávez llegó a Perú para estrenar ‘La Ballena’

El primer actor argentino Julio Chávez arribó a Lima para protagonizar la aclamada obra teatral 'La Ballena’, una de las piezas más celebradas de la dramaturgia contemporánea. El montaje, dirigido por Ricky Pashkus y con un elenco de figuras reconocidas, inició funciones el viernes 5 de junio en el Teatro Canout y culminará con dos presentaciones más.

La llegada de Julio Chávez a Perú representa un acontecimiento singular para la escena cultural local. A pesar de haber sido galardonado dos veces en el Festival de Cine de Lima, es la primera vez que el intérprete se presenta ante el público peruano. “Estoy feliz de estar en Perú”, expresó Chávez al arribar. Su presencia ha despertado gran expectativa entre los espectadores y seguidores del teatro.

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‘La Ballena’ es una obra escrita por Samuel D. Hunter, que ha sido reconocida a nivel mundial y alcanzó notoriedad tras su adaptación cinematográfica. El texto explora temas como la culpa, la soledad y la redención a través de la historia de Charlie, un profesor de literatura que enfrenta una grave obesidad y vive aislado, impartiendo clases virtuales. Con la salud deteriorada y el tiempo limitado, Charlie busca reconciliarse con su hija Ellie, en un acto de reparación y esperanza.

En palabras de Julio Chávez, el desafío actoral de este montaje reside en la riqueza del texto y la libertad que otorga la obra para ser interpretada desde distintas miradas. “Yo no vi la película, tomé contacto con el texto de la obra de teatro que siempre será una interrogante porque la obra no sabe cómo la vas a contar... Porque una obra, de acuerdo a las manos en las que cae, cuando una persona elige hacerla”, señaló el actor argentino.

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Julio Chávez llegó a Perú para estrenar ‘La Ballena’

La puesta en escena cuenta con un elenco de primer nivel: Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Cecilia Cambiaso acompañan a Chávez en una propuesta que se caracteriza por la intensidad emocional y la profundidad de sus personajes. La dirección de Ricky Pashkus ofrece una visión cuidada y sensible de una obra que desafía al espectador a reflexionar sobre la naturaleza humana y los vínculos familiares.

¿Cuándo puedes ver ‘La Ballena’?

Después de haber estrenado el viernes 5 de junio, 'La Ballena’ presentará dos funciones más, el 6 y 7 de junio en el Teatro Canout, ubicado en el distrito de Miraflores. La sala, reconocida por su tradición en la escena limeña, ofrece un espacio íntimo para disfrutar de una experiencia teatral única. La expectativa ha llevado a que la venta de entradas se mantenga activa, con la posibilidad de adquisición a través de Teleticket y la boletería del teatro.

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El fenómeno de 'La Ballena’ no se limita al ámbito teatral. La obra original de Samuel D. Hunter fue adaptada recientemente al cine, alcanzando proyección internacional y consolidando su prestigio como un relato universal sobre la soledad, el perdón y la lucha por restablecer lazos rotos. La trama aborda, además, el estigma social, la autoaceptación y la capacidad humana de buscar redención incluso en circunstancias adversas.

La obra se presentará en tres funciones únicas en el Teatro Canout los días 5, 6 y 7 de junio.

La llegada de esta producción a Perú representa un hito en la agenda cultural del año, en un contexto donde el público peruano muestra un creciente interés por las artes escénicas. Para Julio Chávez, interpretar a Charlie significa adentrarse en las contradicciones y heridas de un personaje complejo, que intenta reconciliarse con su pasado y dejar una huella de afecto pese a sus errores.

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La dirección de Ricky Pashkus ha sido reconocida en festivales y salas argentinas, destacando por su rigor y sensibilidad al abordar textos de gran profundidad emocional. En esta versión peruana, el montaje invita a reflexionar sobre la importancia del perdón, la reconstrucción de los vínculos familiares y la necesidad de enfrentar la vida con honestidad.

Para quienes deseen asistir, la recomendación es asegurar las entradas con anticipación, dado el carácter limitado de las funciones y la alta demanda registrada. El evento se ha posicionado como una de las grandes apuestas culturales del 2026 y promete dejar una huella en el público limeño, sumando una nueva página a la trayectoria de Julio Chávez y consolidando el prestigio de la dramaturgia argentina en el extranjero.

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Julio Chávez protagoniza 'La Ballena', obra internacional que llega por primera vez a Lima.