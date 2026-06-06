Perú

No todos los que cumplen 18 votan en la segunda vuelta: ¿quiénes quedan afuera de las elecciones 2026?

El balotaje presidencial del 7 de junio tendrá como requisito figurar en el padrón electoral cerrado tras la primera vuelta. Infórmate sobre los procesos para ejercer tu derecho al voto en esta jornada clave

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Segunda vuelta en Perú: sólo podrán votar quienes cumplieron 18 antes del 12 de abril
Segunda vuelta en Perú: sólo podrán votar quienes cumplieron 18 antes del 12 de abril| Foto: Gemini IA

Este 7 de junio, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú presentará una restricción relevante para los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad este año. Según informó la Oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), no todos los ciudadanos que cumplieron 18 años en 2026 tendrán derecho a participar en esta jornada electoral.

De acuerdo con la entidad, solo podrán votar quienes hayan cumplido 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha de la primera vuelta electoral. Este criterio responde a la normativa vigente, que establece que el padrón electoral se cierra antes de la primera vuelta, lo que impide el registro de personas que alcanzaron la mayoría de edad posteriormente.

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La medida deja fuera de la segunda vuelta a aquellos jóvenes cuyos cumpleaños se produjeron después del 12 de abril. Esta disposición se aplica en todo el territorio de Perú y obedece a la necesidad de mantener un padrón cerrado y definitivo para garantizar la transparencia y seguridad del proceso.

Restricción para nuevos votantes en la segunda vuelta presidencial peruana
Restricción para nuevos votantes en la segunda vuelta presidencial peruana| Reniec

La entidad reiteró la importancia de mantener actualizado el Documento Nacional de Identidad (DNI) y recomendó a la ciudadanía consultar los canales oficiales para cualquier duda sobre el padrón o el proceso electoral.

¿Podré votar con mi DNI vencido?

En relación al proceso electoral del 7 de junio, Reniecdispuso que los ciudadanos podrán votar utilizando su DNI vencido o próximo a vencer. Esta medida, establecida mediante la Resolución Jefatural N.° 000057-2026, permite el uso del DNI amarillo, azul y del electrónico en todas sus versiones (1.0, 2.0 y 3.0), únicamente para la segunda vuelta presidencial.

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La entidad precisó que esta disposición tiene carácter excepcional y solo será válida durante esa jornada electoral.

¿Cómo tramitar el DNI exprés?

Se puso en marcha el servicio de DNI exprés. Esta modalidad permite solicitar vía internet un duplicado del DNI electrónico en casos de pérdida, robo o deterioro, con la posibilidad de recogerlo en menos de 24 horas en una agencia habilitada.

Vista exterior de una oficina de RENIEC con personas esperando en fila y sentadas en un banco. Un hombre sostiene un DNI azul. Se ve un guardia de seguridad.
Ciudadanos esperan afuera de una oficina de RENIEC en Perú, mientras algunos DNI permanecen sin ser recogidos, reflejando una baja afluencia para este trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio estará disponible desde el viernes 5 de junio hasta las 10 de la mañana del domingo 7 de junio. Solo podrán acceder quienes tengan un DNI electrónico vigente y requieran un duplicado para poder votar.

El usuario debe validar sus datos y elegir una de las 27 agencias autorizadas para recoger el documento. Es importante revisar el listado de agencias antes de seleccionar la oficina de recojo.

El pago de la tasa de S/ 33.00 se efectúa también de manera virtual, con tarjeta de crédito o débito, dentro de la misma plataforma web

Los ciudadanos que hayan solicitado un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) pueden consultar el avance de su trámite a través del portal oficial. Para verificar si el documento ya está disponible, es necesario ingresar el número de DNI o el número de solicitud en el enlace habilitado por la entidad. El sistema muestra la información del trámite, la agencia seleccionada para el recojo y el porcentaje de avance. Si el proceso indica un 100% de avance, la persona puede acercarse a la oficina elegida para recoger el documento.

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